di e con Olimpia Fortuni e Katatonic Silentio

venerdì 9 settembre, ore 19:30

Chiostro Accademia di Belle Arti di Firenze

nell’ambito di Fabbrica Europa Festival

Dopo l’anteprima al festival Da vicino nessuno è normale avvenuta a Milano lo scorso

luglio, venerdì 9 settembre alle 19:30 debutterà X la nuova copruduzione Sosta Palmizi

/ Fabbrica Europa nata dall’incontro tra la danzatrice e coreografa Olimpia Fortuni e la

sound artist Katatonic Silentio. L’appuntamento con il pubblico è al Chiostro

dell’Accademia di Belle Arti di Firenze dove le due artiste presenteranno lo spettacolo

nell’ambito del festival Fabbrica Europa.

X (da leggere /per/) è una performance che si fa esperienza mistica per chi guarda e per

chi è in scena, un lavoro che nasce grazie ad ispirazioni provenienti dalla tradizione

sciamanica e dalle simbologie archetipiche di Artemide, della luna e dei punti cardinali.

Olimpia Fortuni e Katatonic Silentio si muovono nella complementarità atavica tra suono e

danza, creando in ogni performance un nuovo percorso dove movimento, suono,

architetture naturali e artificiali sono strumenti dello studio compositivo per sua natura

perfettamente accolto in contesti non convenzionali, come il peculiare luogo fiorentino

dove si terrà il debutto. L’intento della musicista e della danzatrice, nel ruolo di ricercatrici/

esploratrici, è di essere un tramite (X – per) e accompagnare in un luogo altro gli

spettatori/ viaggiatori che si affidano a loro per sentire, vedere, immaginare, e tornare

carichi di un’esperienza sensoriale che gioca in un saldo equilibrio tra reale e surreale.

CREDITI – concept: Olimpia Fortuni; suono: Katatonic Silentio; interpreti: Olimpia Fortuni,

Katatonic Silentio; studio delle pratiche sciamaniche: Corinna Ciulli; coproduzione: Sosta

Palmizi e Fondazione Fabbrica Europa; sostegno residenziale: Olinda/TeatroLaCucina

BIO Olimpia Fortuni è danzatrice e coreografa. Si diploma come danzatrice presso la Civica Scuola di Teatro Paolo Grassi di Milano e presso il biennio “Scritture per la danza contemporanea” diretto da Raffella Giordano.

A partire dal corpo, la sua ricerca si basa da anni sullo studio del tempo come qualità di movimento e sull’osservazione della relazione fra uomo natura e animale che sono i temi centrali delle sue creazioni.

Nel 2010, insieme ad altri 11 artisti, crea il collettivo Famigliafuchè. Un processo di ricerca di due anni volto alla costruzione di un lavoro orizzontale che mette il tempo Presente al centro del lavoro.

Dal 2011al 2014 cura le coreografie per le regie di Roberto Rustioni e insegna movimento agli attori.

Ha lavorato come interprete per “Kiss” di Tino Seghal e ne “Lo scorrevole” di Vettori Pisani, per Costanzo/Rustioni, Arearea, la Valdoca, Samotracia, G. Rossi, R. Giordano, Casa Strasse, Zerogrammi, Company Blu, E.Consonni, D. Valrosso. Attualmente lavora per Ambra Senatore. Presenta i propri lavori, come coreografa, dal 2014 a oggi, in numerosi festival di danza, in Italia e all’estero.

Katatonic Silentio nome d’arte per Mariachiara Troianiello, è una sound artist, live performer e ricercatrice indipendente in Sonic & Performing Arts e Media Cultures con sede a Milano.

Associazione Sosta Palmizi – www.sostapalmizi.it

Attiva come DJ dal 2006 con diversi progetti, Mariachiara esplora i campi della musica sperimentale ed elettronica con un approccio unico al sound design, pubblicando diversi EP e LP ed esibendosi in molti festival nazionali e internazionali, gallerie, teatri, club e rassegne. Oltre a perseguire una carriera come DJ e a specializzarsi in tecniche di produzione musicale e sound design, Mariachiara è anche attiva come ricercatrice indipendente: le sue pratiche convergono a metà strada tra le arti sonore e le arti performative. La sua spiccata curiosità per gli studi culturali, unita a una forte

passione per la musica, l'ha portata ad avvicinarsi al mondo dei suoni con un occhio sociologico e antropologico, intendendo il suono come un dispositivo critico e un indicatore della società e dei suoi cambiamenti

INFO E PRENOTAZIONI:

Fabbrica Europa Festival

Chiostro Accademia di Belle Arti, Via Ricasoli 66 – Firenze

Biglietti: intero 7€ / ridotto 5€ (Over 65, under 18, soci Arci, Unicoop Firenze, Controradio Club, Touring Club Italiano, Lungarno, IREOS, Centro Pecci Prato, possessori biglietto mostre in corso e Amici di Palazzo Strozzi, studenti Accademia Belle Arti, IED, Polimoda, iscritti scuole di danza convenzionate)

Disponibile in prevendita on-line su ticketone.it e nei punti vendita Boxoffice

Contatti: 055 351599 / 055 2638480 | teatrodanza@fabbricaeuropa.net

www.fabbricaeuropa.net