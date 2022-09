Teatro dell’Opera di Roma, al via i nuovi abbonamenti per la stagione 2022/2023

By

Dal 5 ottobre in vendita anche le formule Fantasia, Weekd end, Tutto Danza

Prendono il via i nuovi abbonamenti alla stagione 2022/2023 dell’Opera di Roma: da venerdì 30 settembre tutti potranno abbonarsi al cartellone d’opere, balletti e concerti che si inaugurerà il 27 novembre con Dialogues des Carmélites di Poulenc diretta da Michele Mariotti, alla sua prima inaugurazione nel ruolo di Direttore musicale, con la regia di Emma Dante.

Sono aperte le sottoscrizioni ai nuovi abbonamenti “Gran Teatro”, “Gran Teatro Leggero”, “Concerti”, “Lezioni di Opera” e “Anteprime Giovani” cui si aggiungeranno, dal 5 al 12 ottobre, anche le formule “Fantasia”, “Week end” e “Tutto Danza”.

GRAN TEATRO: è il migliore abbonamento per assistere agli spettacoli della stagione 2022/2023. Un posto all’Opera sicuro e privilegiato per 12 titoli, 8 opere e 4 balletti, sui 14 in cartellone.

GRAN TEATRO LEGGERO: è l’abbonamento alla stagione 2022/2023 riservato a studenti e giovani fino ai 30 anni e agli adulti oltre i 65 anni d’età.

CONCERTI: con il ritorno della stagione concertistica è previsto un abbonamento dedicato ai 4 appuntamenti che vedranno sul podio il Direttore musicale del Teatro dell’Opera di Roma Michele Mariotti, Omer Meir Wellber e Gianluca Capuano.

LEZIONI DI OPERA: 7 appuntamenti che precederanno altrettante “prime” per rispondere alle molte domande e curiosità degli spettatori. Con un linguaggio semplice e accessibile Giovanni Bietti illustrerà il contesto e i contenuti musicali e drammatici di ogni opera per permettere a chiunque di godersi la rappresentazione apprezzandone ogni sfumatura.

ANTEPRIME GIOVANI: anche quest’anno il Teatro dell’Opera di Roma riserva a tutti i giovani sotto i 26 anni l’opportunità di assistere alle Anteprime di spettacoli della stagione 2022/2023 (6 opere e 2 balletti).

FANTASIA: è l’abbonamento a 5 titoli della stagione 2022/2023 scegliendo tra una delle seguenti opzioni: 5 opere, 4 opere + 1 balletto oppure 3 opere + 2 balletti.

WEEK END: un abbonamento speciale che permette di assistere a 4 spettacoli (4 opere, oppure 3 opere + 1 balletto) durante il week end. Per chi vive fuori Roma un’occasione musicale per un soggiorno indimenticabile in uno dei luoghi culturali della città.

TUTTO DANZA: la formula di abbonamento per gli amanti della danza che consente di abbonarsi ai 5 balletti in cartellone.

I nuovi abbonamenti possono essere acquistati presso la Biglietteria del Teatro dell’Opera di Roma dal lunedì al sabato 10.30-17.00.

Per informazioni: operaroma.it – tel. 0648160255 o 064817003