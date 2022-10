De natura sonorum, il tango yiddish del quartetto di Gabriele Coen

Il festival De natura sonoroum si chiude domenica 30 ottobre al Teatro Anfitrione a San Saba (via di San Saba 24, ore 21, ingresso libero) con il concerto di tango yiddish del clarinettista e sassofonista Gabriele Coen. Una serata in cui sarà ricreata in chiave jazz la musica “migrante” e meticcia in cui si incontrano la cultura della diaspora ebraica, l’Argentina e l’Italia. Nel concerto Gabriele Coen si presenta in formazione di quartetto, con Silvia Hernandez Huerta (voce), Marco Loddo (basso) e Natalino Marchetti (fisarmonica). La tradizione del tango verrà dunque rivisitata secondo una moderna sensibilità jazzistica attraverso il suono caratteristico della fisarmonica, del clarinetto, del sassofono e di un contrabbasso. Composizioni originali si alternano all’esecuzione di brani che testimoniano il lungo sodalizio tra tango e musica ebraica: in particolare Friling scritto nel ghetto di Vilna nel 1943 su una melodia di tango da Shmerke Kaczerginski e Clarinetango reso celebre dal grande clarinettista argentino Giora Feidman, grande divulgatore della musica Klezmer.

La quarta edizione per “De natura sonorum” manifestazione organizzata dall’Associazione Teatroinscatola si è tenuta a Roma a partire dal 25 ottobre, fra spazi più noti e quelli da scoprire o ri-scoprire. Tutti gli appuntamenti sono stati a ingresso gratuito, dedicati all’incontro fra culture, con una particolare attenzione a quello tra America Latina ed Europa, e uno sguardo rivolto al Brasile, paese che ha fondato la sua identità sull’idea di meticciato. “Abbiamo raccontato l’incontro tra popoli che si formano o vengono in contatto a seguito di migrazioni, come l’incontro tra intellettuali e la cultura popolare che dà alla luce manifestazioni ibride” racconta Lorenzo Ciccarelli direttore artistico di Teatroinscatola, che per questa edizione si è avvalso della collaborazione del compositore Giovanni Guaccero.

Il progetto, promosso da Roma Capitale – Assessorato alla Cultura, è vincitore dell’Avviso Pubblico Contemporaneamente Roma 2020 – 2021 – 2022 curato dal Dipartimento Attività Culturali ed è realizzato in collaborazione con SIAE

L’immagine del festival è di Giuseppe Chiari (Pianoforte su 9 partiture, 1998)

