Gigi Proietti Globe Theatre Silvano Toti, il recupero degli spettacoli al Teatro Olimpico

Il direttivo di Politeama, insieme con il direttore artistico Nicola Piovani e tutto lo staff del Gigi Proietti Globe Theatre Silvano Toti rinnovano la loro vicinanza alle ragazze, ai ragazzi, alle famiglie, ai docenti per il doloroso incidente occorso presso il teatro. A tale proposito vogliamo ancora una volta ringraziare tutti coloro che hanno prestato i primi immediati soccorsi, in particolare i VVFF che erano presenti in servizio allo spettacolo. Il 22 settembre, per i sopracitati motivi, la stagione teatrale del Globe Theatre si è interrotta bruscamente.

In questi tristi giorni siamo stati sommersi da una grande solidarietà da parte del pubblico che ci ha dimostrato il suo affetto e la sua stima. Molti docenti che avevano organizzato la presenza delle loro classi alle rappresentazioni di Othello (in programmazione al Globe dal 28 settembre) hanno voluto fortemente, e con grande partecipazione, confermare la loro presenza nel caso fossimo riusciti a trovare un palcoscenico disponibile ad accogliere l’iniziativa. Tutto questo ci ha ulteriormente motivati a cercare di recuperare le repliche che avremmo dovuto annullare.

Grazie alla tempestiva e generosa disponibilità del Teatro Olimpico di Roma, in cui peraltro era già prevista in cartellone la presenza di due nostre produzioni (“La Dodicesima notte” e “Pippi Calzelunghe”), abbiamo individuato presso lo stesso, la sede più idonea in cui tentare di recuperare una parte della programmazione.

Cogliamo l’occasione per ringraziare tutti i teatri che ci hanno dimostrato solidarietà e ci hanno offerto ospitalità; un grande sostegno a non rinunciare agli impegni col nostro pubblico e con i nostri lavoratori.

Ci auguriamo che il Globe possa riprendere al più presto la sua attività in totale sicurezza.

Politeama Srl

Sagitta Alter

Susanna Proietti

Carlotta Proietti

Lo spettacolo“Othello” (in lingua inglese, a cura della compagnia londinese Bedouin Shakespeare Company) in matinée per le scuole (5, 6, 7 ottobre) e come spettacolo serale aperto a tutti il 9 ottobre alle 21:15 andrà in scena al Teatro Olimpico

Verrà inoltre recuperato lo spettacolo per bambini e famiglie “Catarina dei pupazzi” il 29 e il 30 ottobre, sempre presso il Teatro Olimpico con inizio alle ore 11:00.

Di seguito la comunicazione relativa allo spettacolo Othello per l’eventuale richiesta di rimborso:

Lo spettacolo è stato riprogrammato in un’unica replica aperta a tutti a Roma, Teatro Olimpico – Piazza Gentile da Fabriano 17, in data 09.10.2022 con inizio alle ore 21:15

I biglietti già acquistati restano validi per la nuova data presso il sopracitato teatro Olimpico e con questi si potrà accedere all’evento.

Per confermare la propria partecipazione è consigliabile contattare l’organizzatore all’indirizzo e-mail:

assistenzabiglietti@globeroma.com

inviando copia dei biglietti o in alternativa comunicando data, settore, fila e posto del proprio biglietto.

È altresì possibile recarsi direttamente al teatro Olimpico in data 09.10.2022 a partire dalle ore 20:30 presentando il biglietto acquistato con il quale sarà possibile accedere direttamente (il nostro personale vi assisterà per la riassegnazione dei posti)).

Chi optasse per il rimborso dovrà farne richiesta con le seguenti modalità:

biglietti acquistati online e sul portale www.ticketone.it: le richieste di rimborso, per essere considerate valide, devono essere eseguite entro il 10 ottobre 2022 e secondo le procedure riportate alla pagina www.ticketone.it/covid19 e https://www.rimborso.info/, pertanto la invitiamo sin d’ora a prenderne visione e ad inoltrare correttamente la sua richiesta..

biglietti acquistati al botteghino del Globe Theatre da mercoledi 5 a domenica 9 ottobre, presso il botteghino stesso che osserverà i seguenti orari: da mercoledi a venerdi 15,00-19,00 sabato e domenica 10,30-13,00 e 15,00-19,00 (è assolutamente indispensabile presentare il titolo di accesso).

Lo spettacolo “Catarina dei pupazzi” del 24 e 25 settembre sarà recuperato i giorni sabato 29 e domenica 30 ottobre sempre con inizio alle ore 11:00 al Teatro Olimpico.

Lo spettacolo “La tempesta” nella traduzione di Salvatore Quasimodo sarà recuperato il giorno 11 ottobre con inizio alle ore 20:30 al Teatro Olimpico. rimborso).

Lo spettacolo “La tempesta” nella versione di Eduardo De Filippo sarà recuperato il giorno 12 ottobre con inizio alle ore 20:30 al Teatro Olimpico. Ai suddetti spettacoli si potrà accedere con il biglietto acquistato per le date del Globe; chi desiderasse il rimborso dovrà seguire la procedura sopra riportata relativa ad Othello (controllare i termini di scadenza del rimborso).

Con i biglietti emessi per tutti gli altri spettacoli previsti in stagione ed annullati si potrà accedere alle repliche dello spettacolo “La dodicesima notte”, previa prenotazione all’indirizzo mail assistenzabiglietti@globeroma.com, in programma al Teatro Olimpico dal 25 al 30 ottobre 2022 (dal martedi al sabato ore 20:30, domenica ore 18:00); chi desiderasse il rimborso dovrà seguire la procedura sopra riportata relativa ad Othello (controllare i termini di scadenza del rimborso).