Teatro Concordia | EARTHPHONIA

By

l’opera sonora, senza strumenti musicali, che raccoglie i suoni della natura, di Max Casacci con Mario Tozzi, Venerdì 28 ottobre, ore 21 - Teatro Concordia, Venaria Reale (TO)

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Earthphonia è il nuovo progetto artistico di Max Casacci, fondatore dei Subsonica, che ha fatto qualcosa che non era mai stato fatto prima: ha raccolto i suoni della natura, i rumori, i versi degli animali, gli schiocchi delle radici, per trasformarli in vere e proprie sinfonie senza l’utilizzo di strumenti musicali.

È uno show immersivo di suoni, ritmi, parole e immagini con Mario Tozzi, il popolare divulgatore scientifico e conduttore televisivo, che racconta in prima persona gli ecosistemi che Max fa suonare.

È un racconto visionario, un viaggio che interpreta la natura estraendo da essa melodie, ritmo e orchestrazioni. Si parte dall’aria, dagli uccelli e dalla biodiversità del Delta del Po – “Delta” – scivolando sull’acqua del torrente Cervo di Biella e sulla roccia di un’antica scogliera dell’isola di Gozo – “Watermemories” e “Ta’cenc” – sfociando nell’oceano – “Oceanbreath” – ascoltando sotto terra il suono delle radici di una foresta – “Roots Wide Web” – tuffandosi nei vulcani delle isole Eolie – “Strombolian Activity” – spiando le api nell’oscurità dell’alveare – “The Queen” – e, infine, planando sulle montagne – “Terre Alte”.

Earthphonia è ambient music nel senso letterale del termine, perché tutto ciò che suona è direttamente ricavato dalle registrazioni della natura senza alcun utilizzo di strumenti musicali. È conceptronica nell’utilizzo della tecnologia al servizio di un’azione. La parola si integra con il suono per definire un immaginario che possa andare oltre l’esperienza quotidiana. Non è il compositore a imporre la partitura, sono le note a sgorgare direttamente dagli ambienti naturali che guidano il processo creativo e indicano la strada da seguire. In “Earthphonia” il rapporto uomo-musica si ribalta e quello uomo-natura si avventura nella ricerca di un nuovo equilibrio.

Venerdì 28 ottobre, ore 21

Earthphonia

Con Max Casacci e Mario Tozzi

Biglietti: intero 13 euro + d.p. – ridotto 11 euro + d.p. – in abbonamento

Info: Teatro della Concordia, corso Puccini, Venaria Reale (TO)

www.teatrodellaconcordia.it – 011 4241124 – info@teatrodellaconcordia.it