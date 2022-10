Teatro Vittoria, Non ti scordar di me

By

La nuova commedia della compagnia Attori&Tecnici in scena a Roma dall'11 ottobre

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Dall’11 al 16 ottobre, il Teatro Vittoria di Roma ospita Non ti scordar di me, divertente commedia scritta e diretta da Chiara Bonome, messa in scena dalla compagnia Attori&Tecnici del Teatro Vittoria.

Cosa succederebbe se una mattina ci svegliassimo senza ricordare più nulla? È questo il divertente dramma di Ettore (Stefano Messina), psichiatra che si ritrova nel suo studio improvvisamente privo di ricordi. Ad aiutarlo a cercare di recuperare la memoria, solo i suoi pazienti, che si avvicendano nello studio uno dopo l’altro in cerca del dottore in preda alle loro patologie: Adriano (Carlo Lizzani), affetto da disturbo dell’identità, Orlando (Stefano Dilauro), che ha paura dello sporco, e Vittorio (Marco Simeoli), vittima di stress emotivo. Saranno i pazienti, stavolta, a mettere a frutto l’esperienza maturata nelle proprie sedute e ad aiutare lo psichiatra.

L’incontro tra i quattro personaggi darà vita a un susseguirsi di situazioni esilaranti, ma anche di spunti di riflessione sulle fragilità dell’essere umano.

“Non ti scordar di me” è una commedia dai toni brillanti che, tra equivoci, nonsense, ironia e giochi di parole, vuole ricordare – attraverso una storia in cui a mancare sono proprio i ricordi – il valore dei singoli momenti e situazioni della vita e la facilità con cui si tenda a dimenticarli. Un inno all’imperfezione, resa perfetta dalla nostra unica e insostituibile umanità. Info e dettagli su teatrovittoria.it

Dall’11 al 16 ottobre 2022

NON TI SCORDAR DI ME

scritto e diretto da

Chiara Bonome

con

(in ordine di apparizione)

Stefano Messina

Carlo Lizzani

Stefano Dilauro

Marco Simeoli

scenografia Alessandro Chiti – costumi Giulia Pagliarulo

disegno luci Valerio Camelin – foto di scena Manuela Giusto

foto di locandina Manuela Giusto e Germaine Wambergue

organizzazione Silvana Lalli – segreteria Vitantonio Lo Re

Produzione Attori & Tecnici