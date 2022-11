Accademia Filarmonica Romana, la rassegna in collaborazione con l’Associazione culturale Annarosa Taddei

In Sala Casella dal 28 novembre al 2 dicembre i concerti in collaborazione con l’Associazione Culturale Annarosa Taddei, fra giovani talenti e interpreti di consolidata esperienza.

La stagione dell’Accademia Filarmonica Romana accoglie in Sala Casella (via Flaminia 118) una rassegna di quattro giorni, dal 28 novembre al 2 dicembre, con una serie di concerti promossi dall’Associazione culturale Annarosa Taddei.

Il primo, lunedì 28 novembre (ore 20) sarà un omaggio al compositore e didatta Sandro Fuga (1906-1994), con l’esecuzione delle sue tre Sonate per pianoforte affidate ai figli Giacomo e Carlotta e a Claudio Voghera, recentemente incise anche per la Naxos, nel CD che sarà presentato per l’occasione.

I giovani talenti, i vincitori dell’edizione del 2021 del Concorso “Annarosa Taddei” – il duo coreano Jeongheon Nam violoncello e Mihyeok Gwon pianoforte – sono i protagonisti del concerto di martedì 29 novembre (ore 20). Entrambi laureati presso la Korea National University of Arts, attualmente stanno perfezionando la formazione di Duo nella classe di Ralf Gothóni presso la Hochschule für Musik di Karlsruhe in Germania. Eseguiranno la Suite italienne da Pulcinella di Igor Stravinskij, la Sonata in sol minore op. 19 di Sergej Rachmaninoff e Le grand tango di Astor Piazzolla.

Di terra e di gente è il titolo scelto per il concerto di giovedì 1° dicembre (ore 20) che vedrà sul palco Alda Caiello, cantante fra le maggiori interpreti nel panorama europeo contemporaneo per versatilità, raffinatezza e capacità espressive, insieme ad André Gallo al pianoforte, interprete con cui la Caiello ha una consolidata collaborazione artistica. Voce prediletta da Berio per Folk Songs, Alda Caiello torna alla Filarmonica (l’ultima volta era stato nell’autunno 2021 per un concerto monografico in ricordo del compositore Ivan Vandor), con un programma raffinato e di raro ascolto incentrato sul repertorio popolare di canti e danze rielaborati da compositori nella prima metà del Novecento. Si ispirano a melodie spagnole, francesi, italiane ed ebraiche i Quatre chantes populaires che Maurice Ravel scrisse nel 1910 per voce e pianoforte, mentre sono del 1945 le Cinco canciones negras dello spagnolo Xavier Montsalvatge forse il suo lavoro più conosciuto. Fra i compositori più rappresentativi della musica ‘colta’ del Novecento del sud America, di Alberto Ginastera si ascolteranno le Danzas Argentinas per pianoforte solo, omaggio alla sua terra natia. Non mancherà la tradizione popolare del nostro paese: in programma le Quattro favole romanesche di Alfredo Casella, scritte nel 1923 sui versi di Trilussa (Er coccodrillo, La carità, Er gatto e er cane, L’elezzione del Presidente) per concludere con le Quattro canzoni popolari composte da Luciano Berio nel 1952, due delle quali – Ballo e La donna ideale – saranno in seguito strumentate e inserite nei Folk Songs.

Chiude la breve rassegna la nuova edizione del Concorso Annarosa Taddei, la cui finale è in programma venerdì 2 dicembre (dalle ore 10).

L’associazione culturale Annarosa Taddei nasce dall’iniziativa di musicisti, legati ad Annarosa Taddei da profonda amicizia, che desiderano continuare la sua opera di supporto alla formazione di giovani musicisti. Nata a Pisa nel 1918, la Taddei è stata una delle più longeve artiste di rilievo del nostro panorama musicale. Perfezionatasi con Alfredo Casella e Alfred Cortot, ha collaborato con i grandi direttori dell’epoca, quali Schuricht, Ansermet, Scherchen, Giulini. Dopo un lungo periodo trascorso a Hong Kong, torna in Italia e insegna ai Conservatori di Roma e Perugia, coltivando e sostenendo una nutrita schiera di allievi.

Biglietti: 11 euro comprensivo di prevendita.

Info: filarmonicaromana.org, tel. 342 9550100, promozione@filarmonicaromana.org

lunedì 28 novembre ore 20

CONCERTO DEDICATO A SANDRO FUGA

Giacomo Fuga, Carlotta Fuga,

Claudio Voghera pianoforte

introduzione a cura di Flavio Menardi Noguera

Sandro Fuga

Sonata per pianoforte n. 1

Sonata per pianoforte n. 2

Sonata per pianoforte n. 3

martedì 29 novembre ore 20

CONCERTO VINCITORI

CONCORSO ANNAROSA TADDEI 2021

Jeongheon Nam violoncello

Mihyeok Gwon pianoforte

Igor Stravinskij, Suite italienne da Pulcinella

Sergej Rachmaninoff, Sonata in sol minore op. 19

Astor Piazzolla, Le Grand Tango

Giovedì 1 dicembre ore 20

DI TERRE E DI GENTE

Alda Caiello voce

André Gallo pianoforte

Maurice Ravel Quatre chantes populaires

Xavier Montsalvatge Cinco canciones negras

Alberto Ginastera Danzas Argentinas (pianoforte solo)

Alfredo Casella Quattro favole romanesche

Luciano Berio Quattro canzoni popolari

venerdì 2 dicembre dalle ore 10

FINALE CONCORSO ANNAROSA TADDEI ed 2022

In collaborazione con l’Associazione culturale Annarosa Taddei