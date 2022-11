CONCERTO GOSPEL

CHRISTMAS TIME

Dirige Gianluca Sambataro

Coro Rejoice Gospel Choir

Ospite d’onore Leonardo Monteiro

Al Teatro Delfino torna, come ogni anno, il tradizionale concerto gospel dei Rejoice Gospel Choir.

Sul palco un vero e proprio viaggio, fatto di suggestioni che spaziano dal groove intenso del Gospel americano (Kirk Franklin, Kurt Carr), alle dolci linee melodiche di quello europeo, passando dal commovente Spiritual, più tradizionale, per arrivare alle melodie degli Hymns.

Uno spettacolo travolgente ed emozionante dove il pubblico non sarà solo spettatore ma anche protagonista. Quanto accadrà avrà la forza di rimanere negli occhi, nelle orecchie e nei ricordi di chi vi assisterà.

Tutto questo per merito delle voci dei Rejoice Gospel Choir magistralmente diretti dal loro carismatico Maestro Gianluca Sambataro (direzione e piano) e accompagnati dalla batteria vocale del Maestro Marco Sambataro, dal basso elettrico del Maestro Marco Gianotti, dalla chitarra elettrica del Maestro Simone Rozza e dalle tastiere del Maesto Pietro

Ubaldi.

NOTA BIOGRAFICA: GIANLUCA SAMBATARO

Gianluca Sambataro è un pianista/arrangiatore/direttore di coro, cantante e vocal coach con una significativa e variegata carriera artistica che sottolinea un profilo musicale complesso.

Il Gospel occupa una parte importante, portandolo al festival gospel di Opole in Polonia, al Varese Gospel Festival, al Nova Gospel Festival e molti altri, nonché ad arrangiare diversi album soul Jazz Gospel e R&B. Si esibisce con diversi artisti Italiani ed Internazionali al BlueNote di Milano e collabora come pianista con Sherrita Duran, Kay Foster Jacson,

Rev. Bazil Meade, T.J Cole, Robin Brown, Junior Robinson, Joyce Yuelle and Gospel Times. Lo stesso BlueNote ospita in programmazione il Rejoice Gospel Choir in esclusiva italiana per due anni consecutivi. Collabora con la Compagnia della Rancia nella realizzazione di Grease, Frankenstein Junior, e nell’inedito musical Cercasi Cenerentola interpretato

da Paolo Ruffini con il quale intraprende una costante e attuale collaborazione.

Collabora a diverse produzioni teatrali: dal 2015 in duo piano e voce, in tour con il celebre attore Maurizio Micheli in una nuova del Teatro Franco Parenti di Milano; dal 2020 in un tour Teatrale come attore con “la coscienza di Zeno” interpretato da Corrado Tedeschi. Nel 2020-2022 è autore delle Musiche di “Perdutamente” docufilm sull’alzheimer di

Paolo Ruffini e “Ragazzaccio” con Fiorello, Massimo Ghini, Sabrina Impacciatore, scritto e diretto da Paolo Ruffini.

TEATRO DELFINO | PIAZZA PIERO CARNELLI, MI

info@teatrodelfino.it – 02 87281266 / 333 5730340

(linea telefonica attiva dal martedì al venerdì dalle ore 15.00 alle ore 19.00)

Biglietti: intero €20,00 – ridotto under25/over 65 €17,00

Biglietti disponibili anche in prevendita su Vivaticket.it

www.teatrodelfino.it