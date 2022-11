“DITEGLI SEMPRE DI SÌ”

di Giada Caliendo

REGIA DI ROBERTO ANDÒ

CON CAROLINA ROSI E TONY LAUDADIO

Personaggi e Interpreti

Teresa Lo Giudice Carolina Rosi

Michele Murri, fratello di Teresa Tony Laudadio

Luigi Strada, inquilino di Teresa Andrea Cioffi

Don Giovanni Altamura, padrone di casa di Teresa Antonio D’Avino

Evelina, figlia di don Giovanni Federica Altamura

Ettore de Stefani, amico di Luigi Vincenzo Castellone

Vincenzo Gallucci, amico di famiglia Nicola Di Pinto

Saveria Gallucci, moglie di Vincenzo Paola Fulciniti

Olga, fidanzata di Ettore Viola Forestiero

Croce, medico Vincenzo D’Amato

Attilio Gallucci, fratello di Vincenzo Gianni Cannavacciuolo

Checchina, cameriera Paola Fulciniti

Nicola, cameriere Boris De Paola

Un fioraio Vincenzo D’Amato

scene e luci Gianni Carluccio

costumi Francesca Livia Sartori

aiuto regia Luca Bargagna

aiuto scene Sebastiana Di Gesu

aiuto costumi Pina Sorrentino

produzione

Elledieffe – La Compagnia di Teatro di Luca De Filippo, Fondazione Teatro della Toscana

Eduardo, basta il nome! Di cognome De Filippo, a voler sottilizzare!

Tutti, forse Moltissimi, sicuramente Molti conoscono questo nome e basta un

niente a visualizzare un volto scarno, scavato e modellato come una maschera.

Teatro Napoletano? Solo Teatro.

Un autore ha la fortuna di diventare immortale affidando alle sue opere la

suggestione poetica delle parole. Un attore ineluttabilmente svanisce nella memoria del

pubblico col passare del tempo, può però trasformarsi in leggenda. E poi?…. Gli altri? Gli

eredi? Luca, anello di congiunzione quanto mai talentuoso, figlio del grande Eduardo,

ha sviscerato la continuità pregna dell’alfabeto segreto imparato fin dall’infanzia,

quando dietro le quinte seguiva le prove e sera dopo sera le repliche dell’immensa

maestria che rendeva magica la polvere del palcoscenico.

Ora, anche Luca ha dovuto lasciare ad altri il compito di continuare!

E la sua Compagnia continua a portare il grande Teatro di Eduardo in giro

perché tutti ne possano ancora godere.

Basata su un perfetto equilibrio tra comico e tragico, divertente e vivace ma

punteggiata anche da serie di profonde considerazioni sul limite incerto tra salute e malattia mentale, “Ditegli sempre di sì” è probabilmente una delle commedie meno note

di Eduardo De Filippo. A riportarla in scena, dal 24 al 27 novembre al Teatro

Orazio Bobbio, nel cartellone della Stagione 2022/2023 del Teatro La Contrada,

è il regista Roberto Andò con la produzione di Elledieffe – La Compagnia di

Teatro di Luca De Filippo diretta da Carolina Rosi, protagonista anche in scena

insieme a Tony Laudadio e Nicola Di Pinto.

“Ditegli sempre di sì” è uno dei primi testi di Eduardo De Filippo, una prima

stesura è del 1925, ed è il primo in assoluto in cui il grande drammaturgo affronta il tema

della follia. Un’opera vivace, divertentemente amara tra le più fortunate del repertorio

eduardiano, il cui protagonista Michele Murri (interpretato da Tony Laudadio) è

un uomo appena uscito dal manicomio a cui è rimasta la mania della perfezione,

un’illusione che indaga il paradosso. Nel prosieguo della storia si vedrà che la

follia è, per un verso, solo l’espressione della verità senza sovrastrutture, da un

altro la difficoltà alla comprensione che delinea la strada verso l’isolamento.

Roberto Andò (regista anche per la lirica e il cinema, proprio in queste settimane

è nelle sale cinematografiche col film “La stranezza” su Luigi Pirandello), è alla sua

prima esperienza con la scrittura di Eduardo. Lo spettacolo è applaudito da pubblico e

critica dal 2019, ma quella che arriva al Teatro Bobbio è una terza nuova edizione che

Andò ha firmato con un allestimento attualissimo. Eduardo De Filippo tratta il confine

labile tra la normalità e la pazzia con maestria e sagacia come solo lui sa fare. Il

comico drammatico che ha delineato più volte nella sua scrittura teatrale viene

reso dinamico e vivace dalla recitazione puntuale del cast affiatatissimo degli

attori. Un susseguirsi di colpi di scena portano avanti un racconto pregno di

equivoci. Applausi a scena aperta per la convinta l’interpretazione di Andrea

Cioffi ( la scena della risata ha tenuto il pubblico attento e sorpreso) nel ruolo del

ragazzo squattrinato alla ricerca della fama e dell’amore. Empatica e

commovente la recitazione di Carolina Rosi, la devota sorella del matto, un talentuoso e tenero Tony Laudadio. Un’opera scritta quasi cento anni fa risulta

ancora attuale nelle tematiche dell’incomprensione al disagio e alla diversità.

Prossime date

29 novembre ROVERETO Teatro Zandonai

dal 9 all’11 dicembre SIENA Teatro dei Rinnovati

13 dicembre CATTOLICA Teatro della Regina

dal 15 al 18 dicembre PRATO Teatro Metastasio

20 dicembre LONIGO Teatro Comunale