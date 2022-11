Nuovo Balletto Classico

Reggio Emilia

presenta

FOUR SEASONS IN DIFFERENT SEASONS

coreografie

Edi Blloshmi, Hektor Budlla, Beatrice Bodini, Daniele Saul Ardillo

Musiche di Vivaldi ricomposte da Max Richter

Voce Riccardo Bursi

Regia Rezart Stafa

Luci Gessica Germini

Costumi Nuvia Valestri e Nuovo Balletto Classico

LA DANZA MATURA IN OGNI STAGIONE E DIVENTA QUOTIDIANITA’

“Four seasons in different seasons” è il titolo di questo spettacolo dove le musiche di Vivaldi

riscritte da Max Richter sono state l’ispirazione da cui sono scaturite quattro coreografie di diversi coreografi che hanno saputo esprimere la loro visione sul tema principale, accomunate dal tema dell’emozione.

Ogni stagione è firmata da un coreografo diverso e fa entrare lo spettatore in una dimensione particolare. Nello specifico la Primavera di Edi Blloshmi è neoclassica, mentre l’Estate di Hektor Budlla così come l’autunno di Beatrice Bodini e l’Inverno di Saul Daniele Ardillo sono contemporanee. Le stagioni si legano e scorrono una dopo l’altra. Lo spettacolo veicola un messaggio di speranza che fa riflettere e tocca nel profondo.

BIGLIETTI

Prestige € 28,00 – Poltronissima € 25,00 – Poltrona € 18,00 – Poltronissima under 26 anni € 17,50

Per acquisto:

biglietteria del Teatro

online https://www.teatromanzoni.it/manzoni/it/acquista-online/3200810

telefonicamente 027636901

circuito Ticketone