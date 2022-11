CANGO CANTIERI GOLDONETTA

Via Santa Maria 25 Firenze

LA DEMOCRAZIA DEL CORPO _ ottobre > dicembre 2022

Ciò che resta è dunque la terra

un progetto di Virgilio Sieni

a cura del Centro di Produzione della Danza Virgilio Sieni

LA DEMOCRAZIA DEL CORPO propone un ciclo di visioni intese come escursioni nel corpo e sul

corpo. Le performance e le ospitalità di questa edizione daranno luogo a un contesto di esperienze che

ricercano nell’altro un’economia non separata dal corpo e dalla fatica, dove lo sguardo del pubblico

partecipa ai temi fondanti dell’abitare il mondo.

A CANGO mercoledì 9 e giovedì 10 novembre alle ore 20.00, il coreografo israeliano

ADI BOUTROUS presenta ONE MORE THING. In un rituale che attraversa sia il

contemporaneo che il tradizionale, quattro uomini sperimentano un rito di

passaggio basato sull’empatia, il destino comune e l’ascolto profondo. È un

incontro di corpi, aggrovigliati e intrecciati, nel quale le possibilità di movimento

sono limitate, ma poi arriva un braccio che sorregge, un ginocchio che sostiene,

una mano che salva dalla caduta, aprendo alla tenerezza e bontà umana.

Mercoledì 9, al termine dello spettacolo, si terrà un incontro con l’artista a cura di

Rodolfo Sacchettini.

MERCOLEDÌ 9 NOVEMBRE ore 20.00

(a seguire, Incontro con Adi Boutrous a cura di Rodolfo Sacchettini)

GIOVEDÌ 10 NOVEMBRE ore 20.00

ADI BOUTROUS (IL)

ONE MORE THING

coreografia Adi Boutrous

performers Ariel Gelbart, Jeremy Alberge, Gal Gorfung, Adi Boutrous

disegno luci Ofer Laufer

disegno musiche ed editing Adi Boutrous

costumi Stav Struz Boutrous

coproduzione Adi Boutrous, Théâtre de la Ville – Paris e fabrik Potsdam

con il supporto di The Foundation for Independent Creators fondato dal Ministero della Cultura e dello Sport e dal

programma di residenza dell’Arab – Jewish community Center, Jaffa

In ONE MORE THING, il coreografo israeliano Adi Boutrous ci invita a considerare il valore del gruppo e dell'individuo all'interno del gruppo.

In un rituale che attraversa sia la contemporaneità che la tradizione, quattro uomini sperimentano un rito di passaggio basato sull'empatia, sul destino comune e sull'ascolto profondo. In questo modo riesaminano la relazione tra mascolinità e potere e l’intrinseco potenziale di supporto, intensità e desiderio di sincronicità.

È un dialogo scenico intimo in cui i quattro danzatori esprimono momenti di forza e di debolezza, trasmettendo gli aspetti morali insiti nell’incontro tra i corpi: in posizioni intrecciate e aggrovigliate, le possibilità di movimento sono limitate, ma da qualche parte arriva un braccio che sorregge, un ginocchio che sostiene, una mano che salva il corpo dalla caduta.Mentre la natura umana continua a consacrare l'individualità, One More Thing si sforza di illuminare la tenerezza e di esaltare la bontà umana.

Adi Boutrous (Beer Sheva, 1989) ha iniziato la sua formazione professionale di danza presso la Matte Asher School for Performing Arts del Kibbutz Gaaton, seguita da due anni al Maslool-Professional Dance Program – Tel Aviv-Jaffa. Lavora come danzatore con coreografi israeliani, tra cui Iris Erez, Hillel Kogan, Dana Ruttenberg, Noa Shadur, Rachel Ardos e Bosmat Nossan. Le sue opere sono rappresentate sia in Israele che all'estero, su molti palcoscenici internazionali. Nel 2016 ha creato It’s Always Here, presentato al

Curtain Up Festival, alla Biennale di Danza di Lione, al Pavillon Noir di Aix-en-Provence e alla Scène 55 di Mougins. Oltre al lavoro come coreografo, danzatore e performer, Boutrous è anche collezionista di vinili e DJ. Il Théâtre de la Ville ha presentato Submission nel gennaio 2019. One more thing è una creazione del 2020.

■ CANGO, via Santa Maria 25 Firenze

BIGLIETTI:

Intero > 10 €

Ridotto > 8 €

Studenti e Scuole Danza > 5 €

CARNET:

5 Spettacoli > 40 €

8 Spettacoli > 60 €

INFO E PRENOTAZIONI: 055 2280525 biglietteria@virgiliosieni.it

www.virgiliosieni.it