Al Piccolo Teatro Grassi

dal 23 al 27 novembre

La seconda sorpresa dell’amore

di Marivaux – regia di Beppe Navello

Sabato 26 novembre, ore 17, al Chiostro Nina Vinchi

Segnalibro | Presentazione del volume “Teatro” di Marivaux

Dal 23 al 27 novembre, al Teatro Grassi, va in scena, con la prima traduzione integrale in italiano, La seconda sorpresa dell’amore, la commedia, diretta da Beppe Navello, del più importante drammaturgo francese del Settecento. Sei personaggi a confronto sul tema dell’amore, tra intrighi e tranelli, struggimenti e risate, il cammino del sentimento per sfuggire alle imposizioni della ragione.

Amour è la parola che ricorre più frequentemente nei titoli delle opere teatrali di Marivaux. Anche in questa commedia raffinatissima, i sei personaggi si confrontano in modo serrato sul tema: come quasi sempre in Marivaux, tutto è chiaro e compiuto fin dalla prima scena, dal primo incontro.

Ma tutto resta da capire e soprattutto da dire. L’amore c’è e domina, anche se lo si vuole esiliare per paura che faccia troppo soffrire; e tocca agli attori il compito di coinvolgere gli spettatori in questa appassionante ricerca che culmina nella sorpresa di scoprirlo.

Per la prima volta in italiano, La seconda sorpresa dell’amore viene presentata al pubblico del nostro paese grazie a un progetto accolto dal Ministero della Cultura per incoraggiare la conoscenza di Marivaux, il drammaturgo forse più grande del Settecento francese e che in Italia, nonostante gli storici allestimenti di Strehler, Chéreau, e di altri importanti registi, non è mai riuscito a conquistare spazi stabili nei repertori teatrali: curioso destino per un autore che, durante tutta la sua vita, preferì lavorare con il Théâtre-Italien piuttosto che con la Comédie-Française, trovando negli attori eredi della Commedia dell’Arte gli interpreti ideali per raccontare, con i gesti e l’ossessività di un eloquio tenacemente alla ricerca dell’esattezza, l’evento protagonista della sua poetica: il percorso compiuto dalle emozioni e dai sentimenti per ribellarsi al giogo della ragione.

Sabato 26 novembre, alle ore 17, al Chiostro Nina Vinchi, nell’ambito di Oltre la Scena – A misura d’uomo, si terrà un nuovo appuntamento con Segnalibro. Claudio Longhi, Mattia Visani, Paola Ranzini, Ena Marchi e Beppe Navello presentano i primi tre volumi del Teatro di Marivaux (edizioni CuePress), un progetto editoriale complessivo di sette volumi che comprende la sua opera omnia tradotta in lingua italiana.

L’ingresso è gratuito con prenotazione alla mail piccolo.stampa@piccoloteatromilano.it.

Piccolo Teatro Grassi (Via Rovello, 2 – M1 Cordusio), dal 23 al 27 novembre 2022

La seconda sorpresa dell’amore di Marivaux traduzione di Beppe Navello

con Lorenzo Gleijeses, Daria Pascal Attolini, Marcella Favilla,

Stefano Moretti, Fabrizio Martorelli, Giuseppe Nitti

regia Beppe Navello

scene e costumi Luigi Perego

musiche Germano Mazzocchetti

luci Orso Casprini

produzione Associazione Teatro Europeo

in collaborazione con Fondazione Teatro della Toscana

Orari: mercoledì e venerdì, ore 20.30; giovedì e sabato, ore 19.30; domenica, ore 16.

Durata:110 minuti senza intervallo

Prezzi: platea 33 euro, balconata 26 euro

Informazioni e prenotazioni 02.21126116 – www.piccoloteatro.org