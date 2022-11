Teatro Ciak, La santa sulla scopa

Sabato 5 e domenica 6 novembre al Teatro Ciak di Roma arriva La santa sulla scopa, capolavoro di scrittura del grande commediografo e regista cinematografico Gigi Magni, profondo studioso e conoscitore della Roma Papalina e Risorgimentale. A interpretarlo Sandra Collodel e Franca D’Amato, nei panni rispettivamente di una suora e di una strega.

Nella notte di San Giovanni in una Roma cinquecentesca, la strega Silvestra è in prigione in attesa di essere portata al rogo. Viene ad assisterla nelle ultime ore Apollonia, Sorella della Confraternita della Consolazione e delle Grazie. Una è la concubina del diavolo, l’altra la sposa di nostro Signore Gesù Cristo. Tra zuffe, inganni, morbosità, incantesimi ed esorcismi, il bene e il male si incontrano e scontrano in un turbinio ritmico esemplare. Quella di Gigi Magni è una lingua squisitamente affascinante, che coniuga il dramma alla farsa riuscendo ad essere popolare e raffinata allo stesso tempo.

