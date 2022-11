Mercoledì 30 novembre alle ore 20.30 presso il Teatro Cavallerizza di Reggio Emilia il Liceo Coreutico Matilde di Canossa conclude la giornata di apertura degli Stati generali degli adolescenti e dei giovani” con lo spettacolo “UNICI E MOLTEPLICI. Segni di parole, danza e musica”

Il Liceo Coreutico Matilde di Canossa di Reggio Emilia porta la sua danza tra le tavole rotonde, i convegni e gli incontri del progetto “Generazione Zeta! costruiamo il futuro. Stati generali degli adolescenti e dei giovani”. Gli allievi del Liceo Coreutico, unico istituto statale in tutta la regione Emilia Romagna che accoglie e valorizza la cultura per

l!arte della danza nel sistema scolastico, chiudono il ciclo di seminari Unici e Molteplici. Dialoghi sull’adolescenza con uno spettacolo fatto di danza, musica, parole e immagini. “UNICI E MOLTEPLICI. Segni di parole danza e musica” è, infatti, un momento artistico interdisciplinare avente l’adolescenza come topos comune e che racchiude e sintetizza vari momenti di condivisione, dialoghi e scambi tra professionisti del settore.

Questo ciclo di incontri, organizzato dal Comune di Reggio Emilia – Servizio Officina Educativa, Uoc Partecipa-

zione Giovanile e Benessere, con il sostegno della Regione Emilia Romagna nell!ambito del progetto Giovani Evoluti e Consapevoli, ha voluto creare una rete tra le istituzioni e le realtà del territorio reggiano più sensibili al tema della formazione dei giovani e dell’adolescenza per affrontarne, dopo il trauma generazionale della pandemia, le esperienze, le problematiche, le fragilità e la modalità di gestione e comunicazione con le varie figure professionali coinvolte nel settore (docenti, educatori, psicologi, sociologi e artisti).

Dall’esigenza di analizzare la figura dell’adolescente delle nostre generazioni nasce il bisogno di comprenderne anche il sentire più intimo, il suo modo di vivere questa fase di transizione dall’età puerile all’età adulta. E per fare ciò la danza si presta, in quanto linguaggio universale, per svelare ciò che spesso non si riesce a dedurre dalle parole. Laddove gli adolescenti restano spesso chiusi in loro stessi, muti, la danza, arte ‘muta’ (solo apparentemente) per eccellenza, abbatte queste barriere dando voce al corpo e al cuore dei nostri giovani, alle loro emozioni, ai loro viaggi, alle loro paure, ai primi amori, al rapporto con il proprio corpo e il proprio Io.

La danza, proprio per la sua peculiare distanza dalle parole, appare spesso, proprio come i nostri adolescenti, criptica e di non facile comprensione e, quindi, necessita di segni esplicativi, parole e musica. Proprio per questo le coreografie a cura di Ilaria Bianchi, Federica Campanaro, Arturo Cannistrà, Annalisa Celentano, Selene Compagni, Roberta Leo, Francesco Arduino Leone viaggiano su un unico filo di coesione e comunicano tra loro attraverso una conduzio- ne teatrale articolata in vere e proprie ‘cerniere’ di musica, arte e parole costruite dall’esperto di teatro Matteo Razzini. Le musiche sono a cura di Francesco Germini, Ciro Nacci e autori vari mentre la rielaborazione delle arti visive è stata curata da Erika Colaci. A tirare le fila di questo discorso dal linguaggio interdisciplinare è la preziosa conduzione registica del M° Arturo Cannistrà.

Pertanto, le competenze che compongono il tessuto di“UNICI E MOLTEPLICI. Segni di parole danza e musica” non sono solamente coreutiche bensì plurime e trasversali; lo spettacolo risponde all’esigenza di coesione tra corpi, arti ed emozioni coinvolgendo anche allievi dell’istituto liceale appartenenti ad altri indirizzi di studio che hanno dato il loro contributo artistico attraverso linguaggi differenti. Grazie all’unione delle arti, la danza, proprio come i nostri adolescenti, si mostra muta solo in apparenza, e grazie all’analisi del comune sentire degli adolescenti rivela finalmente la loro meravigliosa unicità e molteplicità.

Lo spettacolo è realizzato con il contributo del Ministero dell‘Istruzione con il Piano delle Arti – DPCM 12 maggio 2021.

