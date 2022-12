Alexanderplatz Jazz Club, Two Girls From Ipanema

L’Alexanderplatz Jazz Club di Roma, presenta, lunedì 19 dicembre, Giò Marinuzzi e Cristiana Polegri, Two Girls From Ipanema, un duo affiatatissimo e coinvolgente pronto a trasportare, grazie all’ armonia di due voci fuori dal comune, il pubblico con la mente e col cuore in Brasile per un’esperienza trans-atlantica e trans-culturale che passa dalle note del sax alle corde della chitarra.

Il segreto per scoprire il valore di un brano musicale è presentarlo nella sua massima ed onesta semplicità. Due persone. Due voci. Due strumenti. Ed è un dialogo, uno scambio, un gioco, una danza, un’intesa. E tutto questo si tramuta in un omaggio delicato e sentito ad un genere musicale intramontabile, ad un paese che è l’esotismo per antonomasia nell’ immaginario di tutti.

Qualcuno cantava “ritmi, canzoni, donne di sogno, banane e lamponi”. Lasciatevi portare, onda su onda, da queste melodie indimenticabili, vi piacerà stare dove vi porteranno.Gio’ Marinuzzi è il “nome storico” della musica brasiliana in Italia, essendo stata la prima italiana a proporre negli anni ’70 la Bossa Nova (appena nata in Brasile), estendendo in seguito il suo repertorio anche agli altri generi brasiliani. Si è esibita per anni al Folkstudio insieme ai cantautori De Gregorti, Venditti, Locasciulli, Gaetano ecc. ed in seguito è stata ospite fissa al Manuia, il locale “culla” della musica brasiliana a Roma. È stata leader di varie formazioni, come il gruppo Samba Carnaval, con la partecipazione di alcuni tra i migliori musicisti italiani, tra cui i chitarristi Michele Ascolese ed Eddy Palermo, il pianista Riccardo Biseo, il flautista Nicola Stilo, il sassofonista Gianni Savelli, il contrabbassista Francesco Puglisi, il batterista Giampaolo Ascolese, registrando diversi programmi tv e compiendo numerose tournées.

Ha fatto parte del gruppo Mandrake Som partecipando come cantante e chitarrista alla registrazione del suo LP. In seguito, è stata invitata dal chitarrista brasiliano Irio de Paula a tenere concerti in duo in tutta Italia riscuotendo sempre un notevole successo personale. Ha svolto attività didattica ed oltre a dare lezioni ad artisti quali Sergio Caputo e Claudio Amendola, ha tenuto negli anni ’90 i corsi di chitarra brasiliana presso il Centro Studi Brasiliani dell’Ambasciata.

Ha presentato il suo recital “Giovanna Marinuzzi e la canzone italiana” in numerosi Istituti Italiani di Culture all’ estero (in Somalia, Kenya, Etioopia, Eritrea, Egitto, Turchia, Bulgaria, Brasile, ecc.) Nel dicembre 2020 ha partecipato al programma su Rai Uno “THE VOICE SENIOR” riscuotendo un notevole successo di critica.Cristiana Polegri sassofonista e cantante ha studiato classica al conservatorio e jazz alla Scuola Popolare di Musica di Testaccio. È inoltre diplomata come attrice al Cantiere Teatrale di Paola Tiziana Cruciani. Ha lavorato a teatro con Giorgio Albertazzi, Lello Arena, Pippo Baudo, Paola Cortellesi, Giampiero Ingrassia, Chiara Noschese, Dado e molti altri.Dal 1998 lavora nelle orchestre televisive di vari programmi.

Ha inciso un album da solista dal titolo “Bindinjazz” (EMI); un omaggio in chiave jazzistica alla musica di U.Bindi con il quale ha partecipato ad importanti manifestazioni anche insieme ad artisti come F.Battiato, B.Lauzi, G. Paoli, Morgan, A.Ruggiero. Ha inoltre lavorato come turnista (incisione dischi e tour europei) con Mario Biondi, Francesco de Gregori, Franco Califano, Little Toni, Loredana Berte’, Riccardo Fogli, Marco Armani ecc.Ha scritto e interpretato un suo spettacolo di Teatro Canzone dal titolo: “Brava, suoni come un uomo!” Con la collaborazione di Stefano Fresi, Toni Fornari, Pino Insegno, Rita Savagnone, Emiliano Luccisano, Urbano Lione che ha portato in scena all’Auditorium parco della Musica. Attualmente è insegnante alla Scuola di Doppiaggio cantato Disney Ermavilo ed assistente insegnante della Junior Jazz Orchestra di Massimo Nunzi alla Casa del Jazz per l’Auditorium Parco della Musica.

Inizio concerti ore 21,00

