Lella Costa ed Elia Schilton al Teatro Comunale di Ferrara.

Le nostre anime di notte con Lella Costa ed Elia Schilton

Venerdì 16 dicembre 2022 ore 20.30

Sabato 17 dicembre 2022 ore 20.30

Domenica 18 dicembre 2022 ore 16

Le nostre anime di notte, Lella Costa e l’amore senza età al Teatro Comunale di Ferrara

In scena dal 16 al 18 dicembre al Teatro Comunale di Ferrara la storia dolce e coraggiosa di un uomo (Elia Schilton) e di una donna (Lella Costa) che, in età avanzata, si innamorano, anche se la società non è pronta a concedere a chi entra nel terzo tempo della vita un sogno romantico.

Va in scena da venerdì 16 a domenica 18 dicembre al Teatro Comunale di Ferrara Le nostre anime di notte, spettacolo con Lella Costa ed Elia Schilton, firmato dalla regista Serena Sinigaglia e tratto dall’omonima opera di Kent Haruf, tra i grandi interpreti della letteratura americana contemporanea. Le nostre anime di notte è la storia dolce e coraggiosa di un uomo e di una donna che, in età avanzata, si innamorano e riescono a condividere vita, sogni e speranze.

Addie (Lella Costa) e Louis (Elia Schilton) sono entrambi vedovi ultrasettantenni e vivono da soli a pochi metri di distanza. Si conoscono da anni, perché Addie era buona amica di Diane, la moglie scomparsa di Louis, ma in realtà non si frequentano, almeno fino al giorno in cui Addie fa al vicino una proposta piuttosto spiazzante. Dopo la scomparsa del marito, la donna ha delle difficoltà ad addormentarsi da sola. Così invita Louis a recarsi da lei per dormire insieme. Non si tratta di una proposta erotica, ma del desiderio di condividere ancora con qualcuno quell’intimità notturna fatta soprattutto di chiacchierate nel buio prima di cedere al sonno. Ma la società non è pronta a concedere a chi entra nel terzo tempo della vita un sogno romantico.

La storia, pudica e delicata, è la prima versione del besteller di Kent Haruf, scomparso nel 2014. Uscito postumo e pubblicato da NN editore, il romanzo ha già visto una trasposizione cinematografica nel 2017, nel film interpretato da Robert Redford e Jane Fonda. Lo spettacolo in scena ora al Comunale mantiene la struttura narrativa del testo di Haruf: i dialoghi di Addie e Louise, infatti, si alternano alle maldicenze e ai pettegolezzi degli abitanti di Holt, riportati sempre dai due attori. È quella provincia americana che si ritrova anche nelle opere di Edward Hopper. E, come nelle atmosfere rappresentate nei quadri del pittore statunitense, il letto è l’unico posto per quelle anime che possono esistere solo di notte.

Incontro con la Compagnia

Sabato 17 dicembre ore 12 al Ridotto del Teatro con Lella Costa ed Elia Schilton

Sabato 17 dicembre alle 12 al Ridotto del Teatro Comunale di Ferrara gli attori Lella Costa ed Elia Schilton, protagonisti de Le nostre anime di notte, incontrano il pubblico. Coordina Marcello Corvino, direttore artistico del Teatro Comunale di Ferrara. Ingresso libero fino a esaurimento dei posti disponibili.

L’attività è realizzata grazie al contributo concesso alla Biblioteca della Fondazione Teatro Comunale dalla Direzione generale Educazione, ricerca e istituti culturali del Ministero della cultura.