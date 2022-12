Roma Sinfonietta, concerto di Natale

Grande concerto di Natale ad ingresso gratuito al Teatro Don Bosco (via Publio Valerio 63) domenica 18 dicembre alle 11.30, un orario scelto perché possano parteciparvi le famiglie intere. Il programma è spumeggiante e allegro, come ci si augura siano le prossime feste, ed è imperniato sulle danze di Strauss e Brahms, che saranno eseguite dall’Ensemble Roma Sinfonietta diretto da Fabio Maestri.

Ad aprire il concerto sarà l’ouverture del Pipistrello di Johann Strauss jr, che sciorina una dopo l‘altra le più belle melodie di questa famosissima operetta viennese dell’Ottocento.

Si passa poi alle Danze ungheresi di Johannes Brahms, che come tanti altri grandi musicisti della metà dell’Ottocento fu sedotto dal fuoco, dalla passione, dalla sensualità della musica ungherese, che in realtà era la musica che le orchestrine gitane suonavano per intrattenere gli avventori dei caffè di Budapest, di Vienna e delle altre città dell’impero austro-ungarico. Sono danze trascinanti, che entusiasmano con i ritmi contagiosi, le melodie appassionate, i colori vivaci, il tono alternativamente allegrissimo e malinconico: assolutamente irresistibili.

Per finire si torna a Strauss, il re de valzer. Si ascolteranno alcuni dei suoi valzer più noti: Rose del sud è ispirato all’Italia, Vino, donne e canto è uno dei più belli ed amati, il Valzer dell’Imperatore è stato scritto per festeggiare l’incontro tra l’imperatore d’Austria e quello di Germania. E per finire Sangue leggero, sempre di Strauss, che non è però un valzer ma una vivacissima “polka veloce” scritta per il carnevale del 1867.

Fabio Maestri, direttore di questo concerto, è salito sul podio dell’orchestre dei teatri d’opera (Maggio Musicale Fiorentino, Teatro San Carlo di Napoli, Teatro Comunale di Bologna, Teatro Massimo di Palermo, Teatro dell’Opera di Roma), delle orchestre sinfoniche (Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai Torino, Orchestra Regionale della Toscana, Orchestra Sinfonica Siciliana) e dei festival (Biennale di Venezia, Festival “Musica d’Oggi”)più importanti d’Italia, nonché in vari paesi europei. Ha anche inciso circa 20 CD, dalla musica barocca alla contemporanea.

Le trascrizioni per orchestra da camera dell’ouverture del Pipistrello è di Fabio Maestri, quelle delle Danze ungheresi di Brahms e dei valzer e della polka di Strauss sono di Pier Paolo Cascioli.

Questo concerto chiude per il 2022 il progetto “Musica al centro delle periferie”, realizzato dall’Associazione Roma Sinfonietta con il sostegno del Ministero della Cultura – Direzione generale Spettacolo e vincitore dell’Avviso Pubblico Lo spettacolo dal vivo fuori dal Centro -Anno 2022 promosso da Roma Capitale – Dipartimento Attività Culturali.

Il concerto è ad ingresso libero fino ad esaurimento dei posti. Prenotazioni al Teatro Don Bosco ccsroma-comunicazione@donbosco.it

Info: 06 3236104