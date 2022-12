Roma Sinfonietta, la musica del primo Novecento italiano e francese

Due solisti d’eccellenza, il violinista Vincenzo Bolognese e l’arpista Augusta Giraldi, insieme all’Ensemble Roma Sinfonietta sono i protagonisti del concerto di mercoledì 7 dicembre alle 18 all’Auditorium “E. Morricone” dell’Università di Roma “Tor Vergata” (Macroarea di Lettere e Filosofia, via Columbia 1).

Il concerto è dedicato al primo Novecento italiano e francese e si apre con uno dei più importanti compositori italiani della prima metà del secolo, Alfredo Casella. Composta nel 1927 la sua Serenata per cinque strumenti vinse il primo premio di un concorso di composizione americano, a cui avevano partecipato 645 autori di tutte le nazionalità: la giuria la definì “un autentico modello di stile puramente italiano, sia per la forma, sia per lo spirito, sia infine per la caratteristica continua melodiosità del discorso musicale”. È una musica notturna ma l’atmosfera è spesso luminosa, dinamica, gaia, pur non mancando momenti di malinconia e di delicata poesia. In definitiva una delle più belle composizioni di musica strumentale italiane della prima metà del Novecento.

Segue la Sonata n. 1 in sol minore op. 27 del belga Eugène Ysaye, che fa parte di un gruppo di sei composte nel 1923-1924, ognuna delle quali è dedicata a un grande violinista. Ysaÿe stesso fu uno dei più famosi virtuosi del violino del suo tempo: si capisce quindi perché questa Sonata presenti grandi difficoltà e sia destinata solo ai grandi violinisti. Ma Ysaÿe era anche un ottimo compositore e in questa Sonata oltre al virtuosismo c’è un reale valore musicale. La suonerà Vincenzo Bolognese, l’unico italiano ad aver inciso la serie completa di queste sei Sonate.

Si fa un salto in avanti di qualche generazione con Fiorenzo Carpi, che è stato tra i più apprezzati autori italiani di musica per il teatro, scrivendo le musiche per quasi tutti gli spettacoli di Giorgio Strehler e anche per Dario Fo, Eduardo de Filippo, Vittorio Gassman e moltissimi altri grandi protagonisti dei palcoscenici italiani. Inoltre Carpi ha scritto colonne sonore per film di Luigi Comencini, Louis Malle, Ugo Gregoretti, Vittorio Caprioli e altri noti registi. E autore anche della musica di molti sceneggiati televisivi e di canzoni per Milly, Laura Betti, Enzo Jannacci, spesso su testi di grandi scrittori come Aberto Moravia, Italo Calvino, Ennio Flaiano, Alberto Arbasino. Insomma un vero protagonista del teatro, della televisione e della canzone tra il 1950 e il 1990. Ma è stato anche un eccellente compositore di musica per la sala da concerto, come dimostra la sua Sonata notturna, scritta a vent’anni nel 1938 e destinata al piccolo e raro organico formato da flauto e violino, che verrà eseguita al centro di questo concerto.

Concluderà il concerto Introduzione e allegro per arpa solista e sei strumenti di Maurice Ravel. Vi si può riconoscere un omaggio a Debussy, che allora (era il 1905) dominava il mondo musicale francese. Da qui viene l’importanza che in questo brano hanno due strumenti debussiani per eccellenza quali l’arpa (che ha una parte da solista) e il flauto. La preziosità dei timbri prescelti stimola Ravel a quel lavoro di cesello strumentale che è una sigla della sua raffinatissima arte.

L’arpista Augusta Giraldi, romana di nascita, dal 2005 collabora regolarmente con l’Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia. Ha collaborato anche con altre importanti orchestre, come quella della Scala di Milano e della Fenice di Venezia, e dal 2004 al 2020 ha suonato spessissimo sotto la direzione del Maestro Ennio Morricone con l’Orchestra Roma Sinfonietta.

Il violinista Vincenzo Bolognese è stato premiato in prestigiosi concorsi, tra cui il “Curci” di Napoli e il Paganini di Genova. Ha suonato per le più importanti istituzioni musicali italiane ed inoltre in Germania, Francia, Polonia, Giappone, Sud America, ecc. Ha al suo attivo anche numerose incisioni discografiche. Attualmente è Primo Violino “di spalla” dell’Orchestra del Teatro dell’Opera di Roma.

Biglietti € 12,00

Ridotti per personale Universitario e over 65 € 8,00 – per studenti € 5,00 .

I biglietti si possono prenotare telefonicamente (06 3236104) oppure acquistare direttamente prima del concerto.

