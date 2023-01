Accademia di Santa Cecilia, La Befana vuol suonare e Kian Soltani e i Violoncellisti di Santa Cecilia

Spazio ai nuovi appuntamenti dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia con La Befana vuol suonare, il 6 gennaio alle ore 16, con la JuniOrchestra dell’Accademia di Santa Cecilia e Kian Soltani e i Violoncellisti di Santa Cecilia, lunedì 9 gennaio alle ore 20.30, in Sala Sinopoli per il concerto da camera.

Venerdì 6 gennaio 2023 alle ore 16.00 (Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, Sala Santa Cecilia), si terrà lo spettacolo curato dal settore Education dell’Accademia di Santa Cecilia La Befana vuol suonare che vedrà impegnata la JuniOrchestra dell’Accademia di Santa Cecilia, la prima orchestra di bambini e ragazzi creata nell’ambito delle Fondazioni lirico-sinfoniche italiane, diretta da Simone Genuini.

È il 6 gennaio e la Befana ha lavorato tutta la notte per portare i suoi doni a tutte le bambine e i bambini, ma adesso è davvero stremata. Ce la farà a trovare la giusta carica per ripartire con la sua scopa? Per fortuna ad aiutarla ci sono i ragazzi della JuniOrchestra che suoneranno alcune delle musiche più belle e più famose del repertorio classico e ci faranno conoscere alcuni strumenti dell’Orchestra. Sarà una giornata speciale per festeggiare l’inizio dell’anno insieme alla simpatica vecchina. Tutti i bambini e le bambine presenti riceveranno un piccolo omaggio per suonare insieme alla JuniOrchestra.

Con la partecipazione di Nadia Perciabosco, nel ruolo della Befana, e di Gregorio Mazzarese Spettacolo. Età: dai 3 anni in su.

In programma brani tratti dai Ba ba blues, Beethoven Sinfonia n.5, Mascagni Intermezzo da Cavalleria Rusticana, Ravel Bolero, Bernstein West Side Story, Strauss Marcia di Radetzky. Biglietti intero € 15; under 18 € 10

Il primo concerto da camera del nuovo anno 2023, in programma il 9 gennaio in Sala Sinopoli alle 20.30 (Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone) vedrà protagonisti i Violoncelli dell’Accademia di Santa Cecilia affiancati da Kian Soltani e dal soprano Giuliana Gianfaldoni.

Il violoncellista trentenne, nato in Austria nel 1992 ma di origini persiane, e già stato ospite dei cartelloni di Santa Cecilia nel 2021 e nel 2022. “The Times” lo ha descritto come un “violoncellista notevole” e Gramophone come “Pura perfezione”. Nel 2013 ha attirato l’attenzione di tutto il mondo vincendo il Concorso Internazionale Paulo di Helsinki. Da allora si è esibito con celebri orchestre come la Boston Symphony Orchestra, Münchner Philharmoniker, Rotterdam Philharmonic Orchestra, Orchestre Philharmonique de Radio France, Pittsburgh Symphony Orchestra, London Philharmonic Orchestra, Staatskapelle di Berlino, Filarmonica di Vienna e Chicago Symphony Orchestra. Nel 2017 ha firmato un contratto con l’etichetta Deutsche Grammophon e il suo ultimo cd, “Cello unlimited, è uscito lo scorso novembre. Al canto dei violoncelli di Soltani e dei Professori dell’Orchestra si unirà quello del soprano italiano Giuliana Gianfaldoni, tra le giovani più promettenti del panorama musicale e al suo primo concerto a Santa Cecilia.

Dopo il debutto al Rossini Opera Festival del 2019 è stata acclamata dal pubblico e dalla critica: “Segnatevi questo nome, Giuliana Gianfaldoni, soprano, perché ne sentirete parlare; quanto a me, vorrei urgentemente risentirla cantare”, ha scritto subito dopo Alberto Mattioli sulla Stampa. Il programma del concerto fonde lo spirito europeo a quello americano. Si parte dunque dalle musiche di autori del Vecchio Continente come Vivaldi e Richard Strauss fino ad arrivare alla musica di oggi con il brano Violoncelles, Vibrez! di Sollima, per poi passare alle musiche sudamericane di Carlos Gardel, dell’argentino Piazzolla, del brasiliano Villa-Lobos e dello statunitense Burt Bacharach.

prezzi dei biglietti da €18 a €38. info su www.santacecilia.it