Accademia Nazionale di Santa Cecilia, Pappano e Ólafsson in Colori del Novecento

Con grande rammarico la pianista Martha Argerich ha annunciato che, per motivi di salute, non potrà esibirsi con Antonio Pappano e l’Orchestra dell’Accademia di Santa Cecilia in occasione dei concerti del 19, 20 e 21 gennaio programmati nella Sala Santa Cecilia dell’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone. Verrà sostituita dal pianista islandese Vikingur Ólafsson, che l’Accademia ringrazia per aver accettato di esibirsi pur con un così breve preavviso.

L’Accademia Nazionale di Santa Cecilia augura a Martha Argerich una pronta guarigione.

Il concerto del 20 gennaio verrà trasmesso in diretta da Rai Radio 3

e ripreso dalla Rai Tv per successive trasmissioni

Sarà l’islandese Víkingur Ólafsson – primo pianista del suo Paese ad aver fatto una carriera internazionale e definito dal “Daily Telegraph” «la nuova superstar del pianoforte classico» mentre il “New York Times” lo ha soprannominato il «Glenn Gould islandese» – a sostituire Martha Argerich nei concerti di giovedì 19 gennaio alle ore 19.30 (repliche venerdì 20 gennaio alle ore 20.30 e sabato 21 gennaio alle ore 18, Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone) diretti da Antonio Pappano al suo secondo appuntamento dell’anno nel calendario di concerti ceciliani.

Ólafsson, classe 1984, è uno dei pianisti più contesi e richiesti del momento: la sua grande musicalità, i suoi programmi visionari, la sua presenza costante e attiva sui social, le sue registrazioni per la Deutsche Grammophon hanno catturato l’immaginazione del pubblico e della critica e hanno raggiunto più di 400 milioni di streaming. Il “Corriere della sera”, a proposito del suo cd “Mozart&Contemporaries” (2021) che contiene brani di Mozart, Haydn, C.P.E. Bach, Galuppi e Cimarosa, ha scritto «il bello non sta nel ragionamento. Sta nelle meravigliose interpretazioni che l’ascoltatore vi trova…», e ha messo in rilievo la qualità del suono del pianista islandese “…in cui alla leggerezza del tocco si sposa una rapinosa intensità di espressione. Di pura introspezione». Ólafsson, ospite delle maggiori orchestre del mondo come i Berliner Philhamoniker, con cui ha debuttato nel dicembre 2022, The Cleveland Philharmonic, l’Orchestra del Concertgebouw di Amsterdam e molte altre, affronta abitualmente anche la musica contemporanea, oltre naturalmente al repertorio classico e romantico. In una recente intervista, alla domanda su quali brani stesse studiando, ha risposto: «Il Concerto in sol di Ravel, che non suono da quindici anni e che dovrò affrontare la prossima settimana (ndr: con la New York Philharmonic diretta da Stéphane Denève). Lo sto praticamente studiando da capo ed è una cosa molto bella da fare”.

La serata verrà aperta dalla Sinfonia n. 1 “Classica” di Sergej Prokof’ev: “Accarezzavo l’idea di scrivere una sinfonia nello stile di Haydn” – scrisse molti anni dopo il compositore nella sua Autobiografia. “Se Haydn vivesse ancora oggi, pensavo, manterrebbe invariata la sua scrittura ma introdurrebbe qualcosa di nuovo. Volevo comporre una sinfonia di questo genere, una sinfonia di stile ‛classico’. Le diedi infine il nome di Sinfonia classica”. Tra le composizioni più celebri del compositore russo, la sinfonia – che nell’impianto in quattro movimenti segue il modello classico conciliando modernità e tradizione -, fu terminata nel settembre del 1917 (Prokof’ev aveva allora 26 anni) e la ‛prima’ fu diretta dallo stesso compositore nell’aprile del 1918 a San Pietroburgo riscuotendo un caloroso successo. All’Allegro iniziale segue un Larghetto intriso di nostalgia, quindi una Gavotta sull’esempio delle danze settecentesche e un impetuoso Molto vivace chiude la composizione.

Seguirà il celebre Concerto in sol di Maurice Ravel (concepito “nello spirito di Mozart e Saint-Saëns”, come scrisse Ravel) il cui secondo movimento, Larghetto, è un lungo monologo del pianoforte che quasi richiama un Notturno chopiniano.

In chiusura di serata risuonerà la Quinta Sinfonia di Jean Sibelius. “Nei miei anni qui – ha dichiarato recentemente Pappano – sono stato capace di portare soltanto la Prima, la Seconda e la Settima. E adesso la Quinta; non male per una musica che gli italiani conoscono poco […]. La Prima che abbiamo fatto […] è stata molto apprezzata, è stata una sorpresa per la potenza e la forza della visione”. Strutturata in tre movimenti, la Sinfonia chiude con un Allegro molto, tra le pagine più ispirate del compositore finlandese, celebre anche per il tema intonato da corni e tromboni, noto anche come tema “dei cigni” perché l’autore raccontò di aver tratto ispirazione dal volo di uno stormo di cigni: “Una delle più grandi esperienze della mia vita. Mio Dio, che bello”.

TOUR EUROPA

Dal 23 gennaio al 4 febbraio l’Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, Antonio Pappano, Vikingur Ólafsson, Seong-Jin Cho e Jan Lisiecki saranno in tournée a Vienna (2 date), Francoforte, Essen, Amburgo (2 date), Parigi e Lussemburgo. In programma musiche di Prokof’ev (Sinfonia n. 1), Ravel (Concerto in sol), Sibelius (Sinfonia n. 5), Chopin (Secondo Concerto per pianoforte) e Bruckner (Sinfonia n. 7).

Víkingur Ólafsson

Il pianista islandese Víkingur Ólafsson (1984) si è imposto sulle scene internazionali grazie alla sua straordinaria musicalità e alla scelta di programmi visionari. Le sue registrazioni per l’etichetta Deutsche Grammophon (Philip Glass Piano Works (2017), Johann Sebastian Bach (2018), Debussy Rameau (2020), Mozart&Contemporaries (2021) e From Afar (2022) – hanno catturato l’immaginazione del pubblico e della critica e hanno raggiunto più di 400 milioni di streaming.

Tra gli artisti più ricercati di oggi, Víkingur Ólafsson è stato insignito dei maggiori riconoscimenti, tra i quali il Rolf Schock Prize for music (2022), il Gramophone magazine Artist of the Year, l’Opus Klassik Solo Recording Instrumental e l’Album of the year ai BBC Music Magazine Awards.

Víkingur Ólafsson continua ad esibirsi come artist in residence con le più celebri orchestre, festival e sale da concerto del mondo, e collabora con i più affermati compositori di oggi. Nel corso di questa stagione si esibirà, tra le altre, con la Philharmonia Orchestra, Concertgebouworkest di Amsterdam, Czech Philharmonic Orchestra, New York Philharmonic, Berliner Philharmoniker, The Cleveland Orchestra, London Philharmonic Orchestra, Bergen Philharmonic e con l’Orchestre symphonique de Montréal.

Ólafsson è inoltre un accattivante comunicatore sia dentro che fuori dal palco. Nel 2020 è stato artista residente per tre mesi nel programma artistico di punta di BBC Radio 4, “Front Row”: trasmettendo in diretta da una sala concerti vuota a Reykjavík, ha raggiunto milioni di ascoltatori in tutto il mondo.

Giovedì 19 gennaio ore 19.30, venerdì 20 gennaio ore 20.30, sabato 21 ore 18

Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone – Sala Santa Cecilia

Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia

Antonio Pappano direttore

Vikingur Ólafsson pianoforte

I colori del Novecento

Prokof’ev Sinfonia n. 1 “Classica”

Ravel Concerto in sol

Sibelius Sinfonia n. 5

Biglietti da € 22 a € 60

Preludio – venerdì 20 gennaio

Un invito al concerto

Preludio è una serie di otto appuntamenti con giornalisti e musicologi per approfondire i brani del programma sinfonico eseguito dall’Orchestra e dal Coro dell’Accademia. Un appuntamento imperdibile per avvicinarsi alla musica con un gusto nuovo e per scoprire la storia e il contesto in cui i grandi capolavori hanno visto la luce.

Venerdì 20 gennaio alle ore 19 (Auditorium Parco della Musica, Spazio Risonanze) sarà Sandro Cappelletto, scrittore, librettista e storico della musica, a introdurre il concerto diretto da Antonio Pappano con il pianista islandese Vikingur Ólafsson al pianoforte.

Biglietti Intero € 8; Abbonati e Under 30 € 5

