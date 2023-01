TAM Teatro Arcimboldi Milano – DISNEY IN CONCERT con HOLLYWOOD SYMPHONY ORCHESTRA 18 GENNAIO 2023

PARTE 1

Lilli e il Vagabondo + Alice nel paese delle meraviglie + Biancaneve

Pocahontas – medley

Il Re Leone – Can You Feel the Love Tonight?

Peter Pan – You Can Fly

Frozen – Do You Want to Build a Snowman?

Monsters & Co

La Bella e La Bestia – Ninna Nanna

Aladdin – Arabian Nights (1st Composition)

Aladdin – Arabian Nights (2nd Composition)

PARTE 2

La carica dei 101– overture

La carica dei 101 – Groove

Tarzan

Zootropolis 1– Foxy Fakeout

Zootropolis 2 – Try Everything

Il Re Leone

Mulan – Medley

Coco – Remember Me

La Sirenetta 1

La Sirenetta 2