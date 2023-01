La Chiarastella, “Musiche di Pace” Ambrogio Sparagna e l’Orchestra Popolare Italiana e il Coro Popolare

By

I Canti di Natale nelle voci e nei suoni di Roma

Il 5 e il 6 gennaio 2023, in esclusiva per Natale all’Auditorium, l‘Orchestra Popolare Italiana e il Coro Popolare propone la ChiaraStella, un progetto originale di Ambrogio Sparagna, giunto alla sua XVI edizione: occasione ideale per cantare ancora una volta insieme il Natale, tra pastorali e suoni di zampogna, storie del presepe e “santa allegrezza”, esprimendo con la forza della musica e del canto popolare un armonioso desiderio di Pace e Comunione fra i popoli.

Dopo aver a lungo esplorato il grande repertorio dei canti natalizi italiani con un viaggio affascinante che raccoglie canti dalle Alpi alla Sicilia e Sardegna e con strumenti musicali originali – dove spiccano zampogna, ciaramella, organetto, ghironda, torototela, tofa e tanti altri – in questa edizione, dal titolo fortemente simbolico Musica di Pace, Ambrogio Sparagna rivolge un’ attenzione particolare anche ad alcuni repertori sacri popolari internazionali ospitando alcuni importanti musicisti provenienti da quelle aree geografiche del mondo segnate dagli orrori della guerra.

Luoghi dove la musica e il canto popolare raccontano con grande intensità narrativa la profonda necessità quotidiana di costruire segni di Pace fra i Popoli. Insieme a Elisa Marongiu, straordinaria giovane cantante sarda che proporrà alcune perle musicali della tradizione natalizia dell’Isola, i protagonisti di questa sedicesima edizione saranno musicisti ed interpeti che provengono da territori del mondo in cui sono in corso grandi tensioni sociali e crisi umanitarie. Come la Famiglia Mohesenipour , uno straordinario trio di fratelli iraniani di Theran (Reza, Hamid e Navid) che eseguiranno con i loro tipici strumenti alcuni canti di Pace della tradizione persiana; la cantante etiope Tigist Bekele e Rose Argentine Briones grande interprete della tradizione popolare delle Filippine.

XVI EDIZIONE

LA CHIARASTELLA

MUSICHE DI PACE

GIOVEDI’ 5 GENNAIO 2023 ORE 21:00| SALA SINOPOLI

VENERDI’ 6 GENNAIO 2023 ORE 18:00 SALA SINOPOLI

Biglietto 15 euro

Un progetto originale di Ambrogio Sparagna

per l’Orchestra Popolare Italiana dell’Auditorium Parco della Musica

e il Coro Popolare diretto da Anna Rita Colaianni

e con la partecipazione di

Elisa Marongiu (Sardegna)

Famiglia Mohesenipour (Iran)

Tigist Bekele (Etiopia)

Rose Argentine Briones (Filippine)

Una produzione originale Fondazione Musica per Roma in collaborazione con la la Caritas Diocesana di Roma