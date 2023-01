Teatro Vittoria, Anima Latina con Mariangela D’Abbraccio

Un viaggio dentro la musica, la poesia, la letteratura e il teatro del sud del mondo attraverso testi, note e canzoni, anche italiane, “ripensate” ma senza stravolgerne mai l’identità e la melodia: Mariangela D’Abbraccio è la protagonista di Anima Latina – Poeti e canzoni dal sud del mondo, in scena al Teatro Vittoria di Roma dal 31 gennaio al 5 febbraio.

Frammenti letterari e di teatro, poesie, pensieri e soprattutto canzoni di autori italiani,

spagnoli, portoghesi e sudamericani che hanno in comune l’anima e la poetica della grande

cultura popolare, in un percorso emozionale da interprete, da attrice-cantante.

Jorge Luis Borges, Fernando Pessoa, Federico Garcia Lorca, Pablo Neruda, Pierpaolo

Pasolini, Eduardo De Filippo, Astor Piazzolla, Vinicius De Moraes, Caetano Veloso, Sergio

Endrigo, Fabrizio De André, Paolo Conte, Luigi Tenco, Pino Daniele, Domenico Modugno,

Salvatore Di Giacomo, Libero Bovio sono alcuni tra gli autori rappresentati in questo

spettacolo.

Mariangela D’Abbraccio, l’ultima grande Filumena Marturano, attrice tra le più amate del

teatro italiano, è accompagnata da uno straordinario pianista, Massimiliano Gagliardi, in un

repertorio che incrocia le profonde assonanze tra le musiche popolari del mondo, con un forte riferimento alla figura delle grandi chanteuses – Amália Rodrigues, Mercedes Sosa, Juliette

Dal 31 gennaio al 5 febbraio 2023 (h 21.00, mercoledì 1 h 17.00, domenica 5 h 17.30)

TEATRO VITTORIA – ATTORI & TECNICI Piazza S. Maria Liberatrice 10, Roma (Testaccio)

Botteghino: 06 5740170 – 06 5740598

Vendita on-line e info: www.teatrovittoria.it

Come arrivare: Metro: Piramide; Tram: 3; Bus: 23, 30, 75, 83, 170, 280, 716, 781.

ANIMA LATINA

Poeti e canzoni del sud del mondo

con

Mariangela D’Abbraccio

al pianoforte

Massimiliano Gagliardi

regia di

Francesco Tavassi

Produzione Nidodiragno/Coop. CMC