8 | 12 Marzo 2023

La Darkside E.T.S. presenta DarkSide LabTheatre Company in

GIOVANNA DARK

da Andrew Birkin – Luc Besson – G.B. Shaw

adattamento e regia Matteo Fasanella

con Virna Zorzan, Alessio Giusto, Federico Boccanera, Lorenzo Martinelli, Diana

Forlani, Matteo Fasanella e con Luca Negroni

scenografie Maurizio Marchini

costumi DarkSide ETS

aiuto regia Sabrina Fasanella

assistente alla regia Nicolò Berti

foto Christian Sicuro

social media manager Agnese Carinci

Sarà in scena al teatro Cometa Off – dal 8 al 12 marzo – GIOVANNA DARK, spettacolo tratto da Andrew Birkin – Luc Besson – G.B. Shaw, adattamento e regia di Matteo Fasanella. Protagonisti:

Virna Zorzan, Alessio Giusto, Federico Boccanera, Lorenzo Martinelli, Diana Forlani, Matteo

Fasanella e con Luca Negroni. La storia di Giovanna D’Arco, la Pulzella d’Orléans, è al centro di questo spettacolo che mette in luce l'oscurità e il mistero che accompagnano questa figura eroica, ponendo interrogativi che scavalcano la vicenda storica per arrivare a noi, pur costruendo una narrazione filologica dal punto di vista delle ambientazioni e dei costumi.

Visionaria? Eretica? Medium? Condottiera? Strega? Santa, 478 anni dopo.

Giovanna D’Arco, la Pulzella d’Orléans, negli anni più infuocati della “Guerra dei Cent’anni”, riuscì a farsi accreditare presso la corte francese grazie a un carisma straordinario. Condusse varie offensive contro gli inglesi e nel maggio del 1429 ottenne due storiche vittorie ad Orléans e a Patay, permettendo all’esercito francese di conquistare il territorio fino a Reims e al Delfino di Francia di ricevere una solenne incoronazione con il nome di Carlo VII. Successivamente patti politici tra potenti e una controversa intercessione della Chiesa Cattolica (allora ancora unita) portarono Giovanna a finire catturata e, nel giro di un anno, tra il 1430 e il 1431, condannata ed arsa viva sulla piazza del Mercato vecchio a Rouen.

Questa è la storia. Per quel che possiamo riscontrare.

Il vero motore di questa vicenda resta però l’insoluta risposta: chi era davvero Giovanna D’Arco? Cosa muoveva la sua passione? Uno dei più sofisticati e misteriosi personaggi della storia dell’umanità, sempre in bilico tra oscuro e divino, 114 anni dopo una beatificazione che sa più di appropriazione di fatti storici che di risposta.

La Darkside LabTheatre Company è un collettivo teatrale nato a Roma nel 2015. Nel 2021 è

diventato associazione culturale con il nome di Darkside E.T.S. Fin dalla sua nascita come collettivo ha portato avanti varie attività nell’ambito della produzione di spettacoli e laboratori ad essi correlati: il nome vuole suggerire infatti da un lato la vocazione al fermento creativo e artigianale, dall’altro l’interesse per tematiche, storie e modalità espressive che diano spazio a quell’oscurità intesa come mistero e nucleo fondativo di ogni essere umano.

Giovanna Dark si inserisce perfettamente in questa filosofia artistica, ponendo interrogativi che scavalcano la vicenda storica per arrivare a noi, pur costruendo una narrazione fedele e coinvolgente.

Parallelamente alle repliche e nel solco della vocazione laboratoriale e creativa del collettivo, la Darkside E.T.S. promuove la terza edizione del Giovanna Dark Lab, workshop per attrici e attori condotto da Matteo Fasanella. Sarà un’occasione di approfondimento degli aspetti testuali, interpretativi e registici dello spettacolo e si concluderà con una simulazione di messa in scena: i partecipanti avranno modo di portare in scena il lavoro alla presenza del cast, in un momento di confronto e scambio di buone pratiche.

