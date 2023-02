Teatro Parioli, comunicato di cordoglio per Maurizio Costanzo

Il teatro Parioli ha perso un grande amico, Maurizio Costanzo, e si stringe alla sua famiglia.

In questi ultimi anni – in cui abbiamo riaperto il sipario del Teatro Parioli – Maurizio è stato un nostro sodale, si è instaurata una bellissima collaborazione che ha fatto sì che molte puntate del Maurizio Costanzo Show fossero registrate proprio qui dove tutto aveva avuto inizio quarant’anni fa.

Una persona che ha dato tantissimo al mondo del giornalismo italiano, ha cambiato radicalmente il modo di fare informazione in Italia, ne ha rivoluzionato il linguaggio, dimostrando sempre grande coraggio e determinazione. Una grande perdita per il mondo della cultura italiana.

La sua presenza qui in teatro è sempre stata un punto fermo, una piacevole consuetudine ed è per questo che Piero Maccarinelli, Michele Gentile e tutto il personale artistico e tecnico del Teatro Parioli, sentirà moltissimo la sua mancanza. Il nostro abbraccio oggi va a Maria De Filippi, ai figli Gabriele, Camilla e Saverio e a tutta la famiglia.

Ci mancherai Maurizio.

La Direzione e lo staff del Teatro Parioli