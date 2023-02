Vicenza Jazz – The other side – L’altra metà del jazz

CALENDARIO CONCERTI

Prologo: Giornata Internazionale del Jazz

Domenica 30 aprile

ore 18.00 | Teatro Comunale di Thiene

Anna Zago, Paolo Rozzi & Lydian Sound Orchestra

“PPP Pig Band” (dal Porcile all’Orgia di Pier Paolo Pasolini)

Mercoledì 10 maggio

ore 21 | Auditorium Fonato di Thiene

Semifinale Olimpico Jazz Contest

“Il testamento dell’albero” (con le musiche e in ricordo di Marco Birro)

Fin-Abate-Padoin-Patton Quartet

con la partecipazione di Pietro Tonolo, ospite speciale

Giovedì 11 maggio

ore 21 | Teatro Comunale, Sala del Ridotto

Finale Olimpico Jazz Contest

Marc Ribot guitar solo

Venerdì 12 maggio

ore 21 | Teatro Astra

Jitney di August Wilson

Dedicato a Nina Simone

ore 22.30 | Giardino del Teatro Astra

Mali Blues (Dimitri Grechi Espinoza, Gabrio Baldacci, Andrea Beninati)

Inaugurazione del Jazz Café Trivellato

Sabato 13 maggio

ore 18.00 | AB23

“Solo una cosa ho avuto nel mondo”

(per Pier Paolo Pasolini)

Monica Demuru (voce) & Cristiano Calcagnile (percussioni/live

electronics)

ore 21.30, Piazza dei Signori

Orchestra “La Notte della Taranta”

Domenica 14 maggio

ore 18 | Pinacoteca Civica, Palazzo Chiericati

Simone Graziano (pianoforte) & Claudia Caldarano (danza)

"PianoSoloCorpoSolo"

ore 21 | Teatro Olimpico

Katia e Marielle Labèque duo pianistico

musiche di Debussy, Ravel, Schubert, Bernstein

Società del Quartetto di Vicenza

ore 21.30 | AB23

Anna Zago

“La signorina Margherita”

di Roberto Athayde

Lunedì 15 maggio

ore 21 | Teatro Comunale, Sala del Ridotto

Tania Giannouli Trio

Anne Paceo Quartet

Martedì 16 maggio

ore 21 | Teatro Comunale, Sala Maggiore

Jan Garbarek Quartet feat. Trilok Gurtu

Mercoledì 17 maggio

ore 21 | Teatro Olimpico

Michel Godard & Danilo Rea “La finestra di Puccini”

Tiger Trio: Nicole Mitchell, Joelle Leandre, Myra Melford

Giovedì 18 maggio

ore 21 | Teatro Comunale, Sala del Ridotto

Donny McCaslin Quartet

Fabrizio Bosso-Rosario Giuliani “The Connection”

Venerdì 19 maggio

ore 21 | Teatro Olimpico

Prologo: Zoe Pia & Cettina Donato

Abdullah Ibrahim piano solo

Ore 24 | Cimitero Maggiore

Zoe Pia & Tenores di Orosei

Sabato 20 maggio

ore 21 | Teatro Comunale, Sala del Ridotto

Rachel Eckroth “The Garden”

Hamid Drake “Tribute to Alice Coltrane”

Domenica 21 maggio

ore 20.30 | Teatro Olimpico

“Seasons and Mid-Seasons”

Sonig Tchakerian & Pietro Tonolo

Orchestra Regionale Filarmonia Veneta

XXXII Settimane Musicali al Teatro Olimpico

Dal 12 al 20 maggio, ore 22.00

Giardino del Teatro Astra, Jazz Café Trivellato

Dal 16 al 20 maggio, ore 18

“Proxima: The Young Side” a Palazzo Thiene (spazi ipogei)

Prevendite attive da giovedì 16 febbraio 2023:

– Online su www.tcvi.it e www.vicenzajazz.org

– Biglietteria del Teatro Comunale di Vicenza

Teatro Comunale di Vicenza

Viale Mazzini, 39 – Vicenza

tel: 0444 324442 – biglietteria@tcvi.it

 BIGLIETTI

Marc Ribot Guitar Solo [11/05]; Giannouli Trio I Paceo Quartet [15/05]

Intero: € 15,00 + d.p. | Over 65 e Under 30: € 10,00 + d.p.

Michel Godard & Danilo Rea I Tiger Trio [17.05]; Bosso-Giuliani I McCaslin Quartet

[18.05]; Hamid Drake I Rachel Eckroth [20.05]

Intero: € 20,00 + d.p. | Over 65 e Under 30: € 15,00 + d.p.

Garbarek Quartet fest. Trilok Gurtu [16-05]; Abdullah Ibrahim piano solo [19.05]

Intero: € 25,00 + d.p. | Over 65 e Under 30: € 20,00 + d.p.

Graziano&Caldarano [14/05]

Intero: € 10,00 + d.p. | Over 65 e Under 30: € 8,00 + d.p.

“Il testamento dell’albero” (per Marco Birro) [10.05]; Zoe Pia & Tenores di Orosei

[19.05]

Unico: € 8,00

 ABBONAMENTI

Marc Ribot Guitar Solo [11/05]; Graziano&Caldarano [14/05]; Giannouli Trio I Paceo

Quartet [15/05]; Garbarek Quartet fest. Trilok Gurtu [16-05]; Michel Godard &

Danilo Rea I Tiger Trio [17.05]; Bosso-Giuliani I McCaslin Quartet [18.05]; Abdullah

Ibrahim piano solo [19.05]; Hamid Drake I Rachel Eckroth [20.05]

Intero: € 135,00 | Over 65 e Under 30: € 105,00