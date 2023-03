Accademia Nazionale di Santa Cecilia, Corrado Augias racconta Napoleone e Beethoven

Appuntamento da non perdere domenica 5 marzo ore 18 (Auditorium Parco della Musica, Teatro Studio Borgna) con Corrado Augias che darà una personale lettura delle figure di Beethoven e di Napoleone.

“Dobbiamo dunque cercare di capire” ha affermato Augias “perché questa sinfonia è stata chiamata Eroica. Beethoven la compone nel 1803. Sono gli anni in cui non Napoleone sfolgora; […] sta per vincere la più bella delle sue battaglie, quella di Austerlitz […]. Ma sembra anche che porti all’Europa una ventata di libertà sull’onda della Rivoluzione francese, e che faccia cadere i vecchi troni che avevano oppresso il Continente per lungo tempo. Poi però […] nel 1804 Napoleone, a cui questa sinfonia era dedicata, si fa proclamare, si proclama da solo, Imperatore”.

E questo delude profondamente Beethoven, che scrive: ‛Anch’egli non è altro che un uomo comune’. Per cui strappa la dedica che aveva scritto sull’intestazione della Sinfonia, ‛A Bonaparte’ e la ridedica in italiano con la frase al ‛sovvenire di un grand’uomo’. Tutto questo, e molto di più, vi verrà narrato da Corrado Augias, che accompagnerà il pubblico in un viaggio avvincente intorno a Beethoven e Napoleone. Il racconto di Augias sarà inframmezzato da musica dal vivo, eseguita al pianoforte da Aurelio Canonici, e da brevi filmati. I prossimi appuntamenti con Corrado Augias saranno il 30 aprile alle ore 18 (Mahler) e il 14 maggio alle ore 18 (Šostakovič).

Auditorium Parco della Musica – Teatro Studio Borgna

domenica 5 marzo ore 18

BEETHOVEN E NAPOLEONE

Conduce Corrado Augias

pianoforte Aurelio Canonici

Biglietti: € 12 intero; abbonati e under 30 € 10

Carnet 3 appuntamenti:

intero € 30; abbonati e under 30 € 24

www.santacecilia.it