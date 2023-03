Sala Umberto, Patrizio VS Oliva

Martedì 14 marzo (ore 21) il Teatro Sala Umberto di Roma ospita Patrizio VS Oliva: il Campione olimpico Patrizio Oliva, medaglia d’oro a Mosca nel 1980 porta su un ring immaginario il racconto della sua vita tormentata. La sua determinazione a prendere a pugni, più̀ che gli avversari, le ferite della vita hanno reso straordinaria la sua parabola sportiva.

Note di regia

Perché́ fai il pugile?” chiesero a Barry McGuigan (campione irlandese dei pesi piuma) “Mica posso fare il poeta – rispose Barry – Le storie io non le so raccontare…”

Ananke, per gli antichi greci Dea pre-olimpica del Fato, della Necessità dell’agire umano, era definita da Omero la “necessità di combattere”. Patrizio Oliva è stato uno dei più̀ grandi pugili della boxe italiana. Scorrendo la sua vita appare evidente come sia stata una qualche Ananke a seguirlo da vicino e le sue fatiche sportive ci ricordano le gesta di un semidio. La sua determinazione a prendere a pugni, più̀ che gli avversari, le ferite della vita, hanno reso la sua parabola sportiva ineluttabile: titoli italiani, oro olimpico, titolo europeo, titolo mondiale… Ma nel ring aperto di un teatro, la sua storia ci racconta le peripezie, le crisi, gli ostacoli che ad ogni passo, sia tu un uomo o un semidio, ti fanno dubitare, anche solo per un attimo, che il tuo destino sia già̀ scritto.

Tra i vapori di una sauna olimpica, dove nel tempo sospeso di una preoccupante seduta, si sudano i grammi di troppo per rientrare nel peso consentito, tra i fumi delle macerie di un terremoto familiare più̀ esistenziale che fisico, tra le nuvole bianche su cui troppo presto è volato a riposare un amato fratello, ci convinciamo che Patrizio facendosi, da pugile-semidio, un semplice attore, sia il solo che può̀ raccontare la sua storia. O pugile, semidio e attore sono forse sinonimi?

Alfonso Postiglione

durata 70 minuti

SALA UMBERTO

Ente Teatro Cronaca

in collaborazione con Arteteca, Laprimamericana

presenta

Patrizio VS Oliva

scritto da Fabio Rocco Oliva

da Sparviero – La mia storia di Patrizio Oliva e Fabio Rocco Oliva

con Patrizio Oliva, Rossella Pugliese

regia Alfonso Postiglione

costumi Giuseppe Avallone

disegni e illustrazioni Daniele Bigliardo

musiche Stefano Gargiulo

spazio scenico Daniele Stella

14 MARZO ore 21

SALA UMBERTO