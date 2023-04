Auditorium Parco della Musica, Le voci di Bob Dylan

In anteprima assoluta italiana, venerdì 28 aprile, Cinzia Tedesco ed Angelo Maggi presentano, nella Sala Sinopoli dell’Auditorium Parco della Musica di Roma, lo spettacolo LE VOCI DI BOB DYLAN, un viaggio tra canzoni celeberrime, che la Tedesco interpreta con la sua VOCE jazz, momenti teatrali e di ‘doppiaggio in diretta’ in cui Angelo Maggi dà VOCE ad un Dylan che, in video, si racconta senza filtri o ipocrisie, ed ad attori del calibro di Denzel Washington, che nel film HURRICANE interpreta Rubin Carter, pugile di colore ingiustamente condannato per omicidio, a cui Dylan dedica una delle sue più intense canzoni di protesta.

Uno spettacolo coinvolgente, ideato dai due protagonisti, che nasce per omaggiare un artista unico ed eclettico, una VOCE che ha sostenuto i diritti umani ed ha cantato uno dei ‘NO alla guerra’ più famosi al mondo, una VOCE poetica e letteraria riflessiva ed intensa, così importante da vincere un Premio Nobel, una VOCE che canta il disagio dei poveri ed emarginati, un artista eclettico e suggestivo, in grado di stupire anche con la ‘VOCE’ dei colori intensi dei suoi quadri esposti oggi in tutto il mondo.

Uno spettacolo con canzoni memorabili e, ancora oggi, dal significato attuale, come Like a Rolling Stone e Blowing in Wind, melodie amate dal pubblico e che trovano nella VOCE della Tedesco una dimensione originale ed emozionante, con gli arrangiamenti di Stefano Sabatini al pianoforte e con Luca Pirozzi al contrabasso, Roberto Guarino alla chitarra e Pietro Jodice alla batteria. Cinzia Tedesco ed Angelo Maggi portano sul palco le loro VOCI che diventano ‘LE VOCI di BOB DYLAN’, e lo fanno con intensa originalità, regalando al pubblico un Dylan ‘cantato’ e ‘raccontato’ all’interno di uno spettacolo nuovo, che nasce per sorprendere e far parlare di sé.

AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA

Venerdì 28 Aprile 2023, ore 21

Anteprima Assoluta Italiana

Cinzia Tedesco e Angelo Maggi

presentano

Le VOCI di BOB Dylan

viaggio tra musica, teatro e doppiaggio cinematografico, dedicato a Bob Dylan,

Cinzia Tedesco, voce

Angelo Maggi, voce recitante

Stefano Sabatini, pianoforte e arrangiamenti

Luca Pirozzi, contrabasso

Roberto Guarino, chitarre

Pietro Iodice, batteria

Ideato da Cinzia Tedesco e Angelo Maggi, con la regia di Francesca Maggi