Fano, Teatro della Fortuna – Sinfonica Edizione 2023

LA MUSICA ATTORNO

Concerto nel ricordo di

Antonio Bigonzi

venerdì 31 marzo 2023

PROGRAMMA

W. A. Mozart – Ouverture da Le nozze di Figaro K492

L. van Beethoven – Romanza per violino e orchestra n. 1 in sol maggiore, op. 40 Romanza per violino e orchestra n. 2 in fa maggiore, op. 50

B. Britten – The young person’s guide to the orchestra, op. 34

Nel 15º anniversario della scomparsa de violinista Antonio Bigonzi, l’Orchestra Sinfonica Rossini ha organizzato un concerto per violino e orchestra per ricordare questo grande musicista che occupava il ruolo di primo violino dell’orchestra. Un programma molto interessante con musiche di Mozart, Beethoven e Britten è stato eseguito dalla brava orchestra diretta dal maestro Riccardo Bisatti. Fin dal primo brano, l’ouverture dalle nozze di Figaro di Mozart, l’orchestra ha messo in luce la sua abilità esecutiva: dalla leggerezza delle fitte volatine degli archi alla potenza del tutto orchestrale, dal frizzo delle “troppe note” della sinfonia mozartiana alla linea distesa delle romanze di Beethoven, la numero 40 e la numero 50, eseguite con delicatezza e sensibilità dal violinista Carlo Maria Parazzoli.

La seconda parte, molto originale, ha presentato una lezione di Benjamin Britten sulla conoscenza degli strumenti. Sono state prese in considerazione quattro sezioni orchestrali, gli archi, i legni, gli ottoni, le percussioni. Ogni sezione ha presentato isolatamente un proprio saggio, poi si sono esibiti congiuntamente in un prorompente brano d’insieme. Nel brano successivo si è partiti dallo strumento più acuto, che è l’ottavino, al quale si sono aggiunti a poco a poco tutti gli strumenti fino all’esplosione finale del tutto orchestrale. Un brano che gli ascoltatori non si sarebbero aspettati, forse avrebbero preferito una pagina più nota, ma è giusto che un concerto abbia anche una funzione formativa, quindi per me è stata un’idea geniale e molto valida dal punto di vista educativo.