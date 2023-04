Torna al Sociale di Valenza la rassegna primaverile di comicità da giovedì 20 aprile

E’ stata rassegna caratterizzante del teatro Sociale di Valenza per alcuni anni, voluta dalla direzione artistica di Roberto Tarasco.

Dopo una lunga battuta d’arresto legata alla pandemia, ora si riparte. E lo si fa subito con una proposta irriverente quanto basta ovvero lo spettacolo I dialoghi della vagina prodotto da Teatro al Femminile e scritto e diretto dalla pluripremiata Virginia Risso, artista poliedrica nel panorama teatrale italiano.

Giovedì 20 aprile (ore 21) sarà la stessa Virginia in scena insieme a Gaia Contrafatto per dare vita ad una stand-up commedia “dove l’interazione con il pubblico abbatte non solo la quarta parete, ma anche tabù e luoghi comuni legati all’universo femminile”. Punto di forza è proprio l’irresistibile capacità delle attrici di raccontare e raccontarsi, per regalare allo spettatore una performance esilarante e ricca di spunti di riflessione che gioca nominalmente con l’altisonante precursore statunitense (i celeberrimi “Monologhi” di Eve Ensler) ma vive “di vita propria.”

A fare da sfondo, le opere della pittrice russa Elena Romanovskaya. “La collaborazione con Elena conferma i principi più saldi di Teatro al Femminile: inclusione, condivisione e creazione” dicono le promotrici di Teatro al Femminile.

Lo spettacolo ha vinto premi ed ottenuto riconoscimenti nel 2022 (vincitore del Premio COMICS di Catania; selezionato al Catania Fringe Festival ed al Milano Fringe Festival; miglior spettacolo al concorso nazionale Lo Strappo nel Cielo di Carta di Vibo Valentia).

La rassegna conosce poi due momenti con giovani attori della compagnia PEM ovvero martedì 9 maggio (ore 21) ecco l’universo umoristico ed introspettivo di Pietro Maccabei, con la collaborazione musicale live di Daniel Santantonio nello spettacolo dal titolo Casa mia – Meglio nascere fortunati che ricchi, punto di vista intragenerazionale ricco di stimoli. Ed ancora successivamente martedì 23 maggio (ore 21) Lucia Raffaella Mariani in Irresistibile, ovvero la Coscienza sporca di una ragazza per bene, un monologo tragicomico che viaggia tra la stand up e la slam poetry e riflette su come “la società dei consumi costruisca uno sguardo delle persone sulle donne e delle donne sulle donne che incita l’insoddisfazione di sé, la ricerca incessante del proprio valore e la perdita di contatto con la propria libertà di scegliere chi voler essere”.

Chiuderà martedì 30 maggio (ore 21) The speech dell’attore genovese Alessandro Bianchi, volto televisivo (Colorado cafè) e grande performer comico.

Biglietti:

intero 15 euro

ridotto 10 euro (Soci Coop; abbonati stagione APRE)

abbonamento a 4 spettacoli: 30 euro

Apertura botteghino: da martedì a venerdì dalle 16 alle 19,sabato ore 10-12.30

biglietteria@valenzateatro.it – telefono 0131.920154 e whatsapp 324.0838829