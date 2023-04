15 e 16 maggio 2023 ore 20,45

Dema Agency

presenta

Pupo

“SU DI NOI”… la nostra storia

Nel 2022, dopo 2 anni segnati dalla pandemia da COVID-19, Pupo riprende il suo tour

internazionale dal vivo, intitolato "40 anni Su di Noi". Gli spettacoli australiani di Perth, Sydney e Melbourne; quelli nei teatri europei di Svizzera, Belgio, Germania e

Lussemburgo e quelli estivi nelle piazze italiane registrano sempre il tutto esaurito e

scatenano un forte entusiasmo da parte del pubblico. È anche per questo che Pupo ed i

suoi collaboratori, sulla scia di questo successo, hanno deciso di "rilanciare" anche per il 2023. Il nuovo spettacolo si intitola: "SU DI NOI…la nostra storia".

"SU DI NOI…la nostra storia", oltre ad essere uno straordinario tuffo nel mare dei leggendari successi di Pupo, è anche un racconto di vita ricco di emozioni. Il racconto

di un percorso umano ed artistico straordinario, quasi unico. Un vortice imperdibile di

vecchie e nuove emozioni. Nuove come l'ultima creazione di Pupo: "CENTRO DEL MONDO Una canzone che l'artista interpreta insieme a sua figlia Clara (al suo debutto come solista) e che parla dei sentimenti forti ed indissolubili che legano i genitori ai figli.

Una nuova suggestione musicale che si aggiunge alle innumerevoli emozioni che

vivrete, se deciderete di venire a teatro.

BIGLIETTI

Prestige € 45,00 – Poltronissima € 36,00 – Poltrona € 27,00

Per acquisto:

biglietteria del Teatro

online https://www.teatromanzoni.it/acquista-online/?event=3200716

telefonicamente 027636901

circuito Ticketone