RISONANZE POPOLARI – FANO – CHIESA DI SANTA MARIA DEL GONFALONE

RISONANZE POPOLARI, interazione tra musica

popolare e musica colta.

Un singolare concerto di musica da camera del ‘900 per voce e

pianoforte, organizzato da Wunderkammer Orchestra e presentato da

Stefano Gottin.

Composizioni ignote di compositori noti.

Recensione di Giosetta Guerra.

Il programma presenta musiche ignote di compositori noti, per sottolineare come la musica

popolare sia stata rielaborata in un contesto colto.

Di Maurice Ravel (1875-1937) sono state eseguite

5 Melodie popolari greche e Ondine; di Igor

Stravinsky (1882-1971) le 3 Storie per fanciulli

con temi tratti dal folklore russo, caratterizzati da

uso marcato del ritmo con ricorrenti accordi

percussivi e politonalità; di György Ligeti (1923-

2006) le 3 Melodie su versi di Sándor Weöres; di

Alberto Ginastera (1916-83) le 5 Canzoni popolari

argentine e 3 Danze argentine per pianoforte,

con elementi della tradizione locale, schemi

ritmici ricorrenti e talvolta ossessivi e alternanza

di scrittura virtuosistica e audace con la linea

dolce del brano centrale; di Luciano Berio le 2 Canzoni popolari, che comunicano

l’aspetto simbolico dell’acqua con suoni lontani e tocco fluido del pianista.

Il soprano triestino Laura Antonaz (ricercatrice di musica rara, che ha scoperto

anche personalmente alcuni di questi brani) ha dimostrato di usare una voce decisa,

estesa e tagliente, ma anche agile, in modo corretto, sia nei brani distesi che in

quelli brillanti e di agilità. Ha un buon sostegno del fiato, fa uso della messa di voce,

è in grado di modulare e di cantare a mezza voce e di eseguire sensibili filati. Nella

Canzone dell’orso di Stravinsky ha alternato la voce cantata con la voce parlata.

Ha accompagnato il soprano il versatile pianista italo-sloveno Luca Sacher. Il

pianoforte interagisce con la voce e la sostiene. Nei brani solistici esce tutta l’abilità

virtuosistica e interpretativa dell’artista. Nei brani di Berio e di Ravel dedicati

all’acqua il tocco fluido e sfiorato del pianista comunica la leggerezza e la liquidità

dell’elemento naturale con effetti di polverizzazione sonora. Il pianismo

raffinatissimo e virtuoso è ben vissuto dalla particolare sensibilità del musicista che

è in grado di alternare il tocco morbido al tocco violento delle pagine forti con ritmo

spinto e quasi ossessivo.