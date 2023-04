Spezzato è il cuore della bellezza all’Off Topic di Torino

All’interno della stagione Fertili Terreni Teatro va in scena Spezzato è il cuore della bellezza, scritto e diretto da Mariano Dammacco, opera con la quale ha vinto il Premio Ubu 2020 – 2021 nella categoria Nuovo testo italiano / Scrittura Drammaturgica, interpretato magnificamente da Serena Balivo, Premio UBU 2017 come miglior Attrice Under 35, con la partecipazione di Erica Galante. La scenografia è composta da due praticabili che dividono a metà lo spazio scenico specchiato, una sedia, un baule e sul fondale un separé bianco, luce intima e accogliente che inquadra l’attrice che dopo qualche secondo di densità inizia a dipanare il racconto di un amore finito, della sera in cui lui l’ha lasciata per un’altra e della sua inevitabile disperazione, mista a totale senso di abbandono, delusione, incredulità, assenza di senso. La Balivo incanta il pubblico con la sua presenza, con la precisione del suo essere totalmente dentro al senso della parabola, del porgere il verso, la parola tagliente di Mariano Dammacco, un labirinto emotivo che indaga, serpeggiando, il male d’amore, i sentimenti devastanti che pervadano l’anima di chi vede interrotto, dopo anni di passione e vita comune, un legame sentimentale profondo e indissolubile per via di un’altra. Ed ecco che l’attrice prende i panni anche dell’altra donna, persona totalmente diversa da colei che è stata abbandonata, tanto profonda, tetra e radicata l’una, quanto aerea, solare e ingenua l’altra. La Balivo passa da un personaggio all’altro con incredibile disinvoltura avanzando nel racconto attraverso la poesia del testo e le immagini originali e cangianti dei monologhi e del flusso di pensieri, delineando man mano che l’intreccio si palesa la storia di un inusuale e surreale triangolo amoroso. Suggestivi gli intermezzi in cui Erica Galante presenta passaggi di teatro di figura indossando una grande maschera di cartapesta, contrapponendo la poesia astratta della pantomima al gorgo scuro in cui la favola amorosa pian piano si trasforma. Una scrittura drammaturgica fulminante, densa di comicità e intensità lirica, resa con magistrale bravura da una spumeggiante, vera e comica Serena Balivo, che conferma la maestria della presenza scenica e il dono dell’interpretazione a tutto tondo.

Visto il 12 aprile 2023

Off Topic – Torino

Spezzato è il cuore della bellezza

con Serena Balivo e Erica Galante

ideazione, drammaturgia e regia Mariano Dammacco

luci Stella Monesi

co-produzione Infinito srl, Opera Estate Festival Veneto

con il sostegno di MiBACT, Centro di residenza Emilia-Romagna (L’arboreto Teatro Dimora, La Corte Ospitale), Centro di Residenza della Toscana (Armunia – CapoTrave/Kilowatt)