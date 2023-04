“Una storia d’amore e libertà sulle note dei grandi successi dei Queen

cantati in lingua originale e restituiti sul palco da un cast travolgente e

una band live: al Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia arriva il musical

“We Will Rock You” dal 4 al 6 aprile”.

Musical fra i più longevi del West End con oltre 12 anni di repliche, “We Will Rock You”

ideato dai Queen è anche uno dei più replicati al Politeama Rossetti, dove è andato in

scena in ben tre diverse stagioni prima di questo graditissimo ritorno in una nuova

edizione prodotta da Barley Arts.

Lo spettacolo è in scena alla Sala Assicurazioni Generali del Politeama Rossetti dal 4 al 6

aprile, ospite della Stagione del Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia con un cast carico

di energia e talento, diretto da Michaela Berlini e con le coreografie di Gail Richardson.

Ma ciò che calamita il pubblico è innanzitutto una colonna sonora incandescente,

trascinante come solo la musica dei Queen sa essere. Il musical si sviluppa infatti

attraverso una partitura composta dai maggiori successi dell’intramontabile band. E sono

stati proprio Ben Elton con Brian May e Roger Taylor come supervisori, a scrivere e ideare

lo spettacolo originale, e sono sempre loro a fornire il placet a tutte le edizioni successive.

Così il livello delle produzioni che circuitano nel mondo è sempre altissimo, sia sul piano

del cast sia dal punto di vista dell’allestimento, che dev’essere accurato e fantasioso.

Ambientato in un futuro cupo e oppressivo il musical allude a temi molto attuali: il bullismo,

l’omologazione culturale, l’incombente controllo della rete nella vita quotidiana. Ma c’è chi

combatte per la libertà, il giovane rivoluzionario Galileo, aiutato da Scaramouche. La loro

arma è la musica, che incarna la libertà: il bellissimo rock dei Queen.

«We Will Rock You – dice infatti la regista – è uno spettacolo potente, sempre al passo

con i tempi, per la storia che porta in scena, per i suoi personaggi, per le dinamiche che li

legano e per le canzoni straordinarie, coinvolgenti e intramontabili dei Queen. Poter

rimettere mano ai personaggi, esplorare le loro frustrazioni, i loro sogni e la loro voglia di

battersi per un futuro migliore è un lavoro semplicemente entusiasmante e anche un

grande esercizio di comprensione e critica della Società in cui viviamo.» Il ritmo della narrazione ha come motore trainante i successi dei Queen cantati in lingua

originale dal vivo e suonati rigorosamente live da una band di sei musicisti, per oltre due

ore e mezza di spettacolo. «Sono molto contento di essere il direttore musicale della

nuova edizione di We Will Rock You. Questo musical racconta la storia di un gruppo di

ribelli in un futuro distopico dove la musica è stata bandita. La loro lotta per riscoprire la

musica e per resistere alle forze del conformismo è un tema quanto mai attuale e sono

certo che il pubblico si immergerà nelle vicende e nelle musiche di questo spettacolo

coinvolgente» conclude Riccardo Di Paola.

Il cast: Scaramouche, Martha Rossi; Galileo, Damiano Borgi; Killer Queen, Natascia

Fonzetti; Khashoggi, Salvo Bruno; Oz, Alessandra Ferrari; Brit, Mattia Braghero; Pop,

Massimiliano Colonna. Voce registrata di prologo ed epilogo: Massimo Cotto. L’ensemble:

Claudio Cangialosi, Anna Foria, Francesco Marino, Stefano Monferrini, Noemi Marta

Nazzecone, Monica Ruggeri, Beatrice Sartori, Davide Tagliento. La band: prima tastiera,

Riccardo Di Paola; seconda tastiera, Antonio Torella; chitarre, Roberta Raschellà e

Federica Pellegrinelli; basso, Alessandro Cassani; batteria, Marco Parenti. Il team

creativo: produttore, Claudio Trotta; regia e adattamento testi, Michaela Berlini; produttore

esecutivo, Cristina Trotta; direttore musicale, Riccardo Di Paola; direttore vocale, Antonio

Torella; coreografie, Gail Richardson; scenografia, Colin Mayes; disegno luci, Francesco

Vignati; costumi, Nunzia Aceto; trucco e parrucco, Claudia Frigatti; sound engineer, Luca

Colombo; traduzione copione originale, Raffaella Rolla.

Per i biglietti si suggerisce di rivolgersi alla Biglietteria del Politeama Rossetti agli altri

consueti punti vendita, o via internet sul sito www.ilrossetti.it . Informazioni anche al

numero del Teatro 040.3593511.