Belly Button della Compagnia Carck24 a Casa Fools

In scena fino a sabato 6 maggio, all’interno della stagione Spiragli di Casa Fools, la nuova produzione della Compagnia torinese Crack24, Belly Button, frutto di una settimana di residenza presso la stessa sala che ne ospita il debutto, da un testo di Agnese Marcati, anche regista e in scena, con la collaborazione drammaturgica di Lorenzo de Iacovo e la complicità attoriale di Carola Rubino ed Elia Tapognani. Nato da un’idea della stessa Agnese Mercati durante il progetto Fahrenheit 2.0 #ArtNeedsTime – un format artistico partecipato ideato e curato da Il Mulino di Amleto in collaborazione con Asterlizze, Belly Button parte dal testo Chi ha ucciso mio padre di E. Louis di cui però rimangono soprattutto le sensazioni provate dall’autrice durante la lettura. Fin dall’ingresso al teatro viene chiesto al pubblico di accedere ad un gruppo WhatsApp denominato La famiglia, con l’avvertenza che sarà importante ai fini dello spettacolo. Si entra in sala e sula scena minimalista ed evocativa campeggia uno schermo di proiezione che, ci spiega la stessa Agnese nelle vesti di attrice-narratrice, servirà per poter visualizzare l’esito di sondaggi a doppia possibilità di risposta per far progredire la drammaturgia in una direzione piuttosto che in un’altra, interazione democratica che instaura un dialogo costante fra pubblico e scena, avvicinando a livello empatico e creativo chi racconta e chi assiste, testimone attivo della vicenda, storia di una famiglia in Emilia-Romagna composta dalla giovane Agnese, dal padre lavoratore ma anche dedito al vino, e dalla madre, dolce e remissiva, forse troppo agli occhi della figlia amorevole. Lo snodo della vicenda è tutto giocato in un costante rapporto fra i testimoni della storia e gli attori in scena, un dialogo che si avvale dell’interazione attraverso il gruppo Whatsapp e della narrazione di Agnese diretta verso il pubblico con momenti di spassosa relazione meta-teatrale e gags comiche e surreali che fanno progredire la drammaturgia in un percorso dai tratti ludici, ma costellato di momenti profondi e dolorosi. La bravura degli attori in scena, perfetti nei tempi comici e nell’esecuzione di spassosa ilarità situazionista, si incardina in una precisa regia dal sapore cinematografico, fra sonorità extradiegetiche e montaggi in stacco rapido e sequenziale, utilizzando con sapienza il potere evocativo del teatro per raccontare l’evoluzione drammaturgica verso il finale intenso che ci lascia con una domanda aperta di fortissimo impatto emotivo. Uno spettacolo che riserva momenti di interpretazione attoriale ottimamente curata, una drammaturgia co-creata dal vivo con gli spettatori e una regia frizzante e vivace che unisce linguaggi teatrali differenti con arguto equilibrio.

Visto il 5 maggio 2023

Casa Fools – Torino

Belly Button

regia di Agnese Mercati

assistente alla regia e alla drammaturgia Lorenzo de Iacovo

con (in ordine alfabetico)

Agnese Mercati

Carola Rubino

Elia Tapognani

produzione Crack24

accompagnamento alla produzione Casa Fools