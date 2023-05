IUC, al via Note in Biblioteca

Otto Incontri Musicali a ingresso gratuito dal 5 maggio al 24 giugno a Roma

Venerdì 5 maggio riprende la rassegna “Note in Biblioteca”, organizzata dall’Istituzione Universitaria dei Concerti nelle nelle Biblioteche di Roma: otto incontri musicali a ingresso gratuito dislocati nelle Biblioteche Ennio Flaiano, Vaccheria Nardi, Villa Leopardi.

Nel primo appuntamento, in collaborazione con l’Accademia Musicale Chigiana di Siena, la cantante e chitarrista Maria Chiara Massimini proporrà nella Biblioteca Ennio Flaiano un programma incentrato sui massimi compositori del Novecento, provenienti da Centro e Sud America, dal Messico di Manuel Ponce, all’Argentina di Carlos Gardel e Carlos Guastavino al Brasile di Heitor-Villa-Lobos , di Antônio Carlos Jobim e Vinícius De Moraes.

Il concerto sarà preceduto da un’introduzione all’ascolto della stessa Maria Chiara Massimini.

Venerdì 5 maggio ore 20.00 – Biblioteca Ennio Flaiano

(Introduzione all’ascolto a cura dei dottorandi del corso di Musicologia di Sapienza Università di Roma)

Maria Chiara Massimini chitarra e voce

Carlos Guastavino Sonata n. 2

Carlos Gardel/Alfredo Le Pera Volver

Manuel Ponce Sonatina Meridional

Tradizionale La Lorona, canzone popolare messicana

Heitor Villa-Lobos Suite populaire brésilienne

Antônio Carlos Jobim/Vinícius De Moraes The Girl from Ipanema

In collaborazione con Accademia Musicale Chigiana di Siena

Maria Chiara Massimini si è diplomata in chitarra a pieni voti presso il Conservatorio di Musica Santa Cecilia sotto la guida del M° A. Tallini al triennio e M° D. Ascione al biennio. Premiata in diversi concorsi chitarristici nazionali ed internazionali, da ottobre 2018 a giugno 2019 è assistente del M° E. Baranzano presso il Conservatorio Superior de Música de Navarra a Pamplona. Recentemente si è diplomata in canto a pieni voti presso il Conservatorio di Roma sotto la guida del M° A. Valentini al triennio. Da settembre 2022 a gennaio 2023 svolge un tirocinio presso la Escuela Superior de Canto di Madrid sotto la guida del M° S. Cordón. Ha frequentato diverse masterclass di chitarra, in particolare i seminari tenuti dal M° E. Fisk presso l’Accademia Chigiana. Si è esibita in concerto presso vari eventi e manifestazioni: in particolar modo presso Villa Falconieri a Frascati; la Biblioteca Vallicelliana a Roma; il Museo Universidad de Navarra a Pamplona; il teatro della Escuela Superior de Canto a Madrid.

******

Mercoledì 10 maggio ore 20.00 – Biblioteca Vaccheria Nardi

(Introduzione all’ascolto a cura dei dottorandi del corso di Musicologia di Sapienza Università di Roma)

Trio Hermes

Ginevra Bassetti violino

Francesca Giglio violoncello

Marianna Pulsoni pianoforte

Franz Schubert Notturno in mi bemolle maggiore op. 148 D 897

Robert Schumann Trio n. 1 in re minore op. 63

In collaborazione con Accademia Musicale Chigiana di Siena

Formato dalle musiciste Ginevra Bassetti, Francesca Giglio e Marianna Pulsoni, il Trio Hèrmes si è presto imposto all’attenzione del panorama musicale giovanile italiano. Ha infatti già tenuto concerti presso Festival e Stagioni di rilevanza nazionale ed internazionale come il Festival dei Due Mondi di Spoleto, gli Amici della Musica di Modena, la Società Aquilana dei Concerti B. Barattelli, Musica Insieme Bologna, GoG Giovine Orchestra Genovese, il Festival delle Nazioni di Città di Castello, l’Unione Musicale di Torino, l’Accademia Chigiana di Siena, l’Accademia Filarmonica Romana, Jeunesses Musicales Deutschland e altre. Vincitore assoluto dell’ European Music Competition “Città di Moncalieri”, del Primo Premio al concorso “Crescendo” di Firenze e del Primo Premio al concorso “Premio Alberghini” di Bologna, il Trio ha conseguito brillantemente il Master di Secondo Livello in Musica da Camera sotto la guida del Trio di Parma e Pierpaolo Maurizzi presso il Conservatorio “Arrigo Boito” di Parma, ed è attualmente iscritto presso l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia. L’ensemble ha avuto il piacere di approfondire lo studio del repertorio con musicisti quali Andrea Lucchesini, Antonio Valentino, Ives Savary, Mark Messenger, Simone Gramaglia, Patrick Jüdt, Jennifer Stumm, Bruno Giuranna, Cuarteto Casals; inoltre dal 2021 è membro del progetto “Le Dimore del Quartetto”.

********

Venerdì 19 maggio ore 20.00 – Biblioteca Ennio Flaiano

Un momento di attenzione, prego!

Conferenza concerto (più concerto che conferenza) a cura di Giovanni D’Alò

Virgilio Volante pianoforte

Wolfgang Amadeus Mozart Sonata in do minore K 457

Maurice Ravel Sonatine

Virgilio Volante Le vie del fuoco (2022) – prima esecuzione assoluta

In collaborazione con Accademia Musicale Chigiana di Siena

Pianista e compositore, Virgilio Violante si è laureato con menzione d’onore presso il Conservatorio ‘Licinio Refice’ di Frosinone sotto la guida del M° Carlo Negroni e il Conservatorio ‘Giuseppe Verdi’ di Milano sotto la guida del M° Silvia Limongelli, ha frequentato i corsi dell’ Accademia Chigiana di Siena con il M° Lilya Zilberstein e attualmente studia composizione presso il Conservatorio ‘Licinio Refice’ di Frosinone con il M° Riccardo Santoboni. Musicista attivo sia nella musica classica che in quella moderna si è classificato ai primi posti in concorsi nazionali ed internazionali quali il Premio Clivis di Roma, il Premio Mozart di Frascati, il Franz Liszt Center International Piano Competition in Spagna e molti altri. Si è esibito in Italia nel festival Piano City sia a Milano che a Napoli, a Roma al Villa Borghese Piano Day, ai Mercati di Traiano e all’Istituto Polacco e all’estero sia in Spagna e che in Romania. Ha un’intensa attività di pianista, concertista e didatta sia in ambito classico che in quello jazzistico.

*******

Venerdì 26 maggio ore 20.00 – Biblioteca Ennio Flaiano

Un momento di attenzione, prego!

Conferenza concerto (più concerto che conferenza) a cura di Giovanni D’Alò

Raffaella Valente pianoforte

Joseph Haydn Sonata in do minore Hob.XVI:20

Ludwig van Beethoven Sonata in do minore op. 13 “Patetica”

Raffaella Valente si diploma in Pianoforte nel 1994 a S.Cecilia nella classe del M° D’Amato, si laurea in Giurisprudenza a La Sapienza. Studia violino, clarinetto, musicoterapia e accompagnamento per cantanti all’Accademia Lirica Mantovana, composizione con B. Porena e si perfeziona in musica da camera con Lenzi, Incenzo e Manfrin. Borsista per l’Italia si esibisce in Italia e all’Estero con programmi post-romantici e contemporanei. Tra i concerti più recenti: Prima assoluta a Youndé, Patrocinio Camerun e Italia al Cembalo per il Don Giovanni. Pf. e orchestra K 466 di Mozart con l’Orchestra delle Cento Città. Teatro Arciliuto in formazione di Ensemble Ethereal White Sound. Attualmente impegnata in un Progetto di recherche-création sulle opere di Philip Corner. Duo Scaramouche, Trio Reinecke, Quintetto Italiano. Discografia: Distensione, di R. V. (Eccellenza Rosa nel Lazio), W. Rinaldi, Concerti 2 e 3 per pf. e orchestra, Respighi Concerto di in la min. per pf. e orchestra.

******

Venerdì 9 giugno ore 20.00 – Biblioteca Villa Leopardi

Concerto jazz

Diego Bettazzi Trio

Saxophone Colossus

Il Diego Bettazzi Trio con Saxophone Colossus intende celebrare i Grandi Saxofonisti della storia del jazz come Charlie Parker, Sonny Rollins, John Coltrane, Joe Henderson, Wayne Shorter attraverso le loro più importanti opere ed alcuni standard che hanno fatto parte della loro storia musicale. Il Jazz si sviluppò in modo esponenziale tra il 1915 e il 1940, diventando la musica da ballo dominante tra il 1930 e il 1940, anni in cui i brani delle big band si trovavano regolarmente ai primi posti delle classifiche. A questo periodo seguirono diversi decenni in cui il jazz si caratterizzò in maniera crescente come una musica d’arte. Questo progetto intende celebrare proprio questo periodo con un focus su alcuni deibsaxofonisti che ne sono stati protagonisti.

Sabato 10 giugno ore 11.30 – Biblioteca Vaccheria Nardi

ALL – Ars Ludi Laboratorio

Luca Caliciotti, Cristian Manca, Davide Sciarretta, Nathan Scibiwolk percussioni

Francesco Saverio Galtieri pianoforte

Rodolfo Rossi direttore

La storia della musica, un tamburo e un pianoforte

Uno scriteriato manipolo di percussionisti in un piccolo itinerario attraverso secoli di storia musicale tra tamburi, sonagli, xilofoni, mani, piedi e tutto ciò che fa rumore.

Musiche Johann Sebastian Bach, Wolfgang Amadeus Mozart, Scott Joplin, Aram Chačaturjan, Minoru Miki, Modest Musorgskij, Steve Reich, Nikolaj Rimskij-Korsakov, Gioachino Rossini, Giovanni Sollima, Pëtr Il’ič Čajkovskij

Ars Ludi Laboratorio

Nato all’interno dell’Ars Ludi Ensemble, formazione di notorietà internazionale nell’ambito della musica contemporanea, ALL è presente da diversi anni in manifestazioni di rilevanza internazionale quali Malta Arts Festival, I Concerti del Parco, il Festival Pontino di Musica, trasmissioni radiotelevisive quali Radio tre, UnoMattina, Radio Vaticana e iniziative culturali di grande partecipazione popolare come Adesso musica al Museo Explora di Roma e Atlante Sonoro al Museo Madre di Napoli.

I percussionisti che compongono l’ensemble svolgono attività concertistica che li ha portati a collaborare con i più importanti gruppi di musica contemporanea quali Freon Ensemble, PMCE, Algoritmo, orchestre lirico sinfoniche quali Teatro dell’Opera di Roma e Roma Tre.

Percussioni: Luca Caliciotti, Cristian Manca, Davide Sciarretta, Nathan Scibiwolk

Pianoforte: Francesco Saverio Galtieri

Direttore della Scuola Popolare di Musica Donna Olimpia, si è diplomato in pianoforte (vecchio ordinamento) al Conservatorio “L. Refice” di Frosinone. Ha partecipato come pianista e tastierista a centinaia di concerti di musica classica, popolare e jazz come solista e in formazioni orchestrali, a numerose incisioni discografiche; ha composto spot e colonne sonore per la televisione; è stato relatore in diversi convegni sulla didattica nazionali ed internazionali.

E‘socio fondatore della Scuola Popolare di Musica Donna Olimpia ove insegna dal 1982 Pianoforte e Musica Insieme. È stato docente e coordinatore in numerosi corsi di materia didattica ed organizzativo-musicale Conservatori di Roma e Latina.

Ha coordinato per l’Ufficio della Pace a Gerusalemme del Comune di Roma il progetto Note di Pace cooperazione musicale in Mediooriente dal 2004 al 2012 con il quale ha vinto nel 2008 il premio internazionale ISME GIBSON for music education.

Rodolfo Rossi percussionista, performer, didatta.

Accanto ad una intensa collaborazione in ambito lirico sinfonico con orchestre quali l’Orchestra dell’Accademia di Santa Cecilia e le orchestre del Teatro dell’Opera e della RAI di Roma ha direzionato la propria attività artistica sul repertorio solistico e cameristico contemporaneo: come membro dell’ Ensemble Ars Ludi (Leone d’argento 2022 Biennale Musica di Venezia) e del Freon Ensemble ha preso parte a molti festival di prestigio quali Locarno (video-art), Accademia di Francia, Accademia Tedesca, RomaEuropa, Cantiere Internazionale d’Arte, Manca-Nizza, New York Interpretations, Messico Festival Cervantino, Aterforum-Ferrara, Vienna “Land im klang”, Pechino MusicaACOUSTICA, Fylkingen a Stoccolma, Malta Ars Festival etc…

********

Giovedì 15 giugno ore 20.00 – Biblioteca Vaccheria Nardi

Un momento di attenzione, prego!

Conferenza concerto (più concerto che conferenza) a cura di Giovanni D’Alò

Alessandro Simoni pianoforte

Domenico Scarlatti Sonata K 27

Franz Schubert Sonata D 784

Aleksandr Skrjabin Sonata n. 2

Sergej Rachmaninov Etude-tableau op. 33 n. 3

Alessandro Simoni è nato ad Alatri (FR) il 07/10/1996. Ha frequentato il Conservatorio “Licinio Refice”di Frosinone, sotto la guida del ° Gilda Buttà, conseguendo il diploma in pianoforte con votazione di 10/10 con lode e menzione d’onore. Ha frequentato l’Accademia Pianistica delle Marche, sotto la guida del M° Lorenzo Di Bella conseguendo il ‘Diploma di Concertismo’. Ha frequentato l’Accademia musicale Praeneste, sotto la guida del Maestro Fausto di Cesare. Ha partecipato a Masterclass e corsi estivi con Maestri del calibro di M. Marvulli, R. Cappello, R. Risaliti, A. De Luca, F. di Cesare ecc. Il 13 luglio 2022 si diploma nei corsi di alto perfezionamento pianistico dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia di Roma, nella classe del M° Benedetto Lupo, con votazione 10 cum laude. Si è esibito in diverse località italiane, tra cui: Vignale Monferrato (invitato dall’associazione “Monferrato Classic Festival”); Roma (Chiesa di Santa Marta); Recanati (Palazzo Leopardi); Recanati (Auditorium del Centro Mondiale della Poesia), Napoli (Maschio Angioino, in occasione del Festival Pianistico ‘Il ‘700: il Classicismo, la nascita delle forme e i suoi sviluppi XXI Edizione’); Roma (in occasione della rassegna “Classica al Tramonto”organizzata dalla IUC); Napoli (Sala Chopin); Roma (Sala Casella); Roma (Teatro Studio –Parco della Musica); Foligno (Auditorium San Domenico); Trani (Palazzo Beltrani). Nel 2021 è stato selezionato, dall’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, come pianista dell’Ensamble Novecento, con cui ha eseguito le prime assolute di composizioni contemporanee presso l’Auditorium Parco della Musica – Teatro Studio.

La Fondazione European Arts Academy “Aldo Ciccolini”, gli ha conferito il Premio Sveva Classica 2021 “Per il suo spiccatobtalento musicale, espressione di eccellenza artistica”. Ha partecipato a vari concorsi pianistici nazionali ed internazionali ottenendo sempre premiazioni.

*******

Sabato 24 giugno ore 11.30 – Biblioteca Vaccheria Nardi

(Introduzione all’ascolto a cura dei dottorandi del corso di Musicologia di Sapienza Università di Roma)

Leonardo Taio viola

Sofia Adinolfi pianoforte

Johannes Brahms Sonata per viola e pianoforte op. 120 n. 2

Robert Schumann Adagio e Allegro op. 70

Rebecca Clarke Sonata per viola e pianoforte (1919)

In collaborazione con Accademia Musicale Chigiana di Siena

Leonardo Taio e Sofia Adinolfi si sono diplomati rispettivamente nei Conservatori “G. Verdi” di Como e “G.B. Martini” di Bologna con il massimo dei voti e la lode. Entrambi hanno frequentato masterclass con artisti di chiara fama in importanti istituzioni quali lo Stauffer Center for Strings con Antoine Tamestit, l’Accademia Chigiana con Bruno Giuranna e Lilya Zilberstein, l’Accademia Filarmonica di Bologna con Cristiano Rossi e il Trasimeno Music Festival con Angela Hewitt. Entrambi hanno suonato per stagioni concertistiche e festival di rilievo quali il Virtuoso&Belcanto di Lucca, Viotti Festival di Vercelli, Trame Sonore di Mantova, Primavera di Baggio, Società Letteraria di Verona, “Conoscere la Musica” di Bologna e IUC Istituzione Universitaria dei Concerti a Roma collaborando con artisti quali Andrea Lucchi, Davide Cabassi e Claudio Bohorquez. Hanno frequentato il corso di alto perfezionamento di Musica da Camera presso l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia sotto la guida di Carlo Fabiano e hanno recentemente vinto la terza edizione del Concorso Internazionale di Musica da Camera “Gasparo da Salò” di Brescia.

Ingresso gratuito

Biblioteca Villa Leopardi – Via Makallè (entrata parco)

Biblioteca Vaccheria Nardi – Via di Grotta di Gregna, 37

Biblioteca Ennio Flaiano – Via Monte Ruggero, 39

Per informazioni

Tel. 06.3610051-52

www.concertiiuc.it

botteghino@istituzioneuniversitariadeiconcerti.it