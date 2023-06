Classica al Tramonto della IUC, The Shirvani Sister e Brian Meloni Lebano

Con il doppio appuntamento di martedì 27 giugno proseguono gli appuntamen di “Classica al tramonto”, la stagione estiva della IUC al Museo Orto Botanico di Roma.

Una serata all’insegna del viaggio che si apre con il primo concerto delle ore 20.30 con The Shirvani Sisters, duo cameristico di violoncello e pianoforte: le sorelle Leila Shirvani al violoncello e Sara Shirvani al pianoforte, interpreteranno un programma dai mille colori, un viaggio musicale caratterizzato da brani del tutto contrastanti, ciascuno di un compositore di origine diversa.

Il viaggio comincia dalla Russia di Rachmaninov, prosegue nella Germania di Beethoven (con 7 variazioni su «Bei Männern welche Liebe fühlen»), dal tocca l’Austria con il Flauto magico di Mozart WoO 46, si passa in Italia con “Une Larme” di Rossini si arriva nella Francia di Debussy con la Sonata per violoncello e pianoforte. Le melodie cantabili della Persia che richiamano le origini delle due musiciste precedono la virtuosa Danza del Fuoco dello spagnolo De Falla.

Il Duo cameristico The Shirvani Sisters si è esibito in concerti prestigiosi, tra cui il Concerto del Quirinale per il 25 aprile 2021 alla Cappella Paolina del Quirinale e il Concerto di Natale 2022 di Radio Classica FM nella Sala Verdi di Milano.

Grazie al loro impegno civile e ambientale Leila e Sara Shirvani vengono spesso definite musiciste attiviste.

Un viaggio nella storia dell’arpa con Brian Meloni Lebano, nel secondo concerto della serata, alle ore 21.30: l’arpista, che debutta da solista alla IUC, propone un programma unico nel suo genere utilizzando due strumenti, l’arpa classica e l’arpa celtica.

Apprezzato per la sua profonda comprensione musicale, la poliedricità del repertorio, la grande comunicatività, l’artista esplorerà tutte le possibilità tecniche e sonore dell’arpa in un programma che parte dalla musica celtica tradizionale (The Nightingale di Deborah Henson-Conant, Inisheer, Tradizionale Ballata Irlandese), tocca i grandi nomi del classicismo e del romanticismo (di Paganini Il Carnevale di Venezia nella trascrizione ed arrangiamento per arpa celtica di Brian Meloni Lebano, di Händel Passacaglia per arpa, di Saint-Saëns Fantasia per arpa op. 95, di Glinka Notturno in mi bemolle maggiore, di Donizetti Una Furtiva Lagrima nella trascrizione di John Thomas) per arrivare a brani del nuovo millennio come Baroque Flamenco di Deborah Henson-Conant.

Brian Meloni Lebano si è avvicinato allo studio dell’arpa a 14 anni, conseguentemente all’inizio degli studi nel Liceo Musicale Farnesina di Roma. Diplomatosi nel luglio 2017, si iscrive al Conservatorio di Santa Cecilia per il proseguimento degli studi dello strumento per poi laurearsi in Arpa nel 2023.

Attualmente svolge un’intensa attività concertista sia da solista che da camera con diverse formazioni in duo o in trio.

Posto unico euro 10,00 + 1 euro di prevendita + ingresso Orto Botanico (4,00 Euro)

Ridotti euro 8,00 + 1 euro di prevendita + ingresso Orto Botanico ( 4,00 Euro)

Ridotto Under 30 euro 5,00 + ingresso Orto Botanico (4,00 Euro)

Ridotto 1 serata all’Orto euro 16 (2 concerti della stessa serata) + ingresso Orto Botanico (4,00 Euro)

Ridotto 1 serata all’Orto Sapienza euro 12 (2 concerti della stessa serata) + ingresso Orto Botanico (4,00 Euro)

Ridotto 1 serata all’Orto Sapienza Under 30 euro 6 (2 concerti della stessa serata) + ingresso Orto Botanico (4,00 Euro)

Museo Orto Botanico di Roma

Largo Cristina di Svezia, 23a

Roma

Media Partner

Per la stagione 2022-2023 la IUC ha rinnovato l’accordo di media partnership con Radio Vaticana, che si ringrazia.

Per informazioni

Tel. 06.3610051-52

www.concertiiuc.it

botteghino@istituzioneuniversitariadeiconcerti.it