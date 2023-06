Classica al Tramonto della IUC, Trio Enea/Ascione e Fornaciari

Con il doppio appuntamento di martedì 20 giugno prosegue “Classica al tramonto”, la stagione estiva della IUC al Museo Orto Botanico di Roma.

Il primo concerto delle ore 20.30 in collaborazione con Avos Project – Scuola Internazionale di Musica vede protagonista il Trio Enea, nato in seno all’Avos Project, formato dai giovani Nicola Possenti al pianoforte, Alice Notarangelo al violino, Leonardo Petracci al violoncello.

Il Trio Enea ha a debuttato a Roma per il Festival “Musica in Corso” e per il Chamber Music Festival Liszt&Friends alla Sacrestia del Borromini nel 2019.

Ha suonato per la Festa della Musica di Villa Leopardi a Roma, per il Festival “Estate Musicale Frentana”, al “Trapani Summer Festival” e per la rassegna di musica da camera Max70 a Villa di Donato.

Nell’estate 2020 si sono esibiti in concerto con il Trio di Schubert op.100 per l’Estate Musicale di Nocera Umbra, per la Terza Edizione del Festival Estivo “Classica al Tramonto” organizzato dalla IUC, in due concerti a Trani per la rassegna “Tramonti Musicali” al Palazzo Beltrani, alla Quarta Edizione del “Villa Borghese Piano Day” e al Teatro SGM di Roma.

A giugno 2021 hanno fatto il loro debutto all’Estero suonando per il Festival di Musica da camera organizzato dal Conservatorio della Svizzera Italiana di Lugano e ad aprile 2022 hanno suonato in concerto presso l’Istituto Italiano di Cultura di Budapest un programma totalmente dedicato alla musica italiana.

Il Trio Enea, nato ad Avos Project 5 anni fa, alla sua seconda apparizione alla IUC, propone un programma dalle tinte fortemente malinconiche. Al crepuscolare Notturno di Franz Schubert seguirà il Trio n. 2 per pianoforte e archi op. 67 di Dmitrij Šostakovič.

Il secondo concerto, alle 21:30, sempre in collaborazione con Avos Project – Scuola Internazionale di Musica vede protagonista il duo Ascione & Fornaciari formato da Leonardo Ascione al violoncello e Fabio Fornaciari al pianoforte.

Due giovani spumeggianti si confrontano con la celeberrima Sonata di Prokof’ev, op. 119, carica di immaginazione e di fantasia. Da cornice due brevi miniature di Johannes Brahms, tratte dal suo incredibile repertorio vocale, e, per rimanere sul tema della voce, la bizzarra Fantasia sul “Figaro” di Castelnuovo Tedesco.

I due musicisti che si esibiranno in concerto si conoscono presso il Conservatorio « L. Cherubini » di Firenze a fine 2019 nella classe della prof.ssa Daniela De Santis, e dopo aver suonato per due anni come duo si uniscono al violinista Ludovico Mealli per formare il Trio Tharsos, che attualmente si perfeziona presso Avos Project.

Avos Project – Scuola Internazionale di Musica

nasce dalla volontà di far confluire in un grande polo culturale, situato in pieno centro a Roma, alcune tra le figure più importanti del panorama musicale internazionale con lo scopo di offrire ai giovani talenti la più vasta scelta possibile dal punto di vista formativo e di esperienza musicale.

Dal nucleo principale del progetto (il corso biennale di Musica da Camera) nascono percorsi formativi completi per tutti gli strumenti con l’idea della collegialità dell’insegnamento, principio alla base della poetica di Avos.

Tali corsi sono affiancati da seminari, incontri speciali e diverse partnership con le maggiori istituzioni concertistiche europee.

Avos Project punta a diventare un riferimento per la musica classica a Roma nonché specchio di una rinascita che dovrà essere incentrata sulla qualità assoluta dei docenti, sul riconoscimento del talento degli allievi e sulla bellezza come unica vera forza capace di muovere il desiderio che tutti abbiamo, o dovremmo avere, di migliorarci.

Posto unico euro 10,00 + 1 euro di prevendita + ingresso Orto Botanico (4,00 Euro)

Ridotti euro 8,00 + 1 euro di prevendita + ingresso Orto Botanico ( 4,00 Euro)

Ridotto Under 30 euro 5,00 + ingresso Orto Botanico (4,00 Euro)

Ridotto 1 serata all’Orto euro 16 (2 concerti della stessa serata) + ingresso Orto Botanico (4,00 Euro)

Ridotto 1 serata all’Orto Sapienza euro 12 (2 concerti della stessa serata) + ingresso Orto Botanico (4,00 Euro)

Ridotto 1 serata all’Orto Sapienza Under 30 euro 6 (2 concerti della stessa serata) + ingresso Orto Botanico (4,00 Euro)

Museo Orto Botanico di Roma

Largo Cristina di Svezia, 23a

Roma

Per informazioni

Tel. 06.3610051-52

www.concertiiuc.it

botteghino@istituzioneuniversitariadeiconcerti.it

