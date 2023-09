Il Teatro Verdi di Montecatini fra comicità, concerti e musical

porta sul palco le novità della stagione

Dal 20 ottobre al 10 maggio ogni genere in cartellone, 3 forme di

abbonamento da 3 fino a 9 spettacoli

Sarà la prosa ad aprire la stagione del Teatro Verdi Montecatini con “L’Attimo fuggente” la

versione teatrale scritta dallo stesso sceneggiatore del leggendario film Tom Shulman e

tradotta in italiano per la messa in scena di Marco Iacomelli, con Luca Bastianello e Nicolò

Bertonelli, una storia di formazione che ha emozionato diverse generazioni.

Un ricco cartellone dove al divertimento saranno affiancati anche momenti di

riflessione, con alcuni dei maggiori divulgatori del nostro tempo: da Paolo Crepet e il suo

“Prendetevi la luna”, a “Interstellar, Le Voyager oltre ai confini del nostro tempo”, scritto e

presentato dai membri del progetto “Chi ha paura del buio?”, a Vincenzo Schettini con il suo

“La fisica che ci piace”.

Tanti artisti molto amati dal pubblico tornano a calcare il palcoscenico di Montecatini

Terme: Massimo Ranieri in “Tutti i sogni ancora in volo”, Jonathan Canini in “Vado a vivere

con me”, Filippo Caccamo con il nuovo spettacolo “Le Filippiche”, Maurizio Battista con

“Caro Babbo Natale ti scrivo” e Max Angioni in un nuovo ed attesissimo spettacolo dopo il

successo della passata stagione, Chiara Francini che si racconta nello spettacolo tratto dal

suo ultimo libro “Forte e chiara”. E tra le novità di quest’anno spiccano i nomi di Edoardo Leo

in “Ti racconto una storia”, tra musica e parole e Chiara Anicito, la mamma di Paternò che

con i suoi video ha conquistato il web, sale sul palco in “Cammela e il gruppo delle mamme”.

I grandi Musical fanno da padroni tra novità, anteprime e grandi classici come

“Rapunzel” tratto dalla favola dei fratelli Grimm, con Lorella Cuccarini nei panni di Madre

Gothel; il coloratissimo “Hairspray – The Broadway Musical”, una nuova produzione con

protagonista, nei panni di Edna, Mauro Coruzzi, in arte Platinette su temi attuali, come

integrazione e uguaglianza. E poi ancora “7 Spose per 7 Fratelli” con Diana del Bufalo, ”La

sposa cadavere” e l’attesissimo “Dracula”, con Beatrice Baldaccini e due grandi evergreen,

“Fame – Saranno Famosi” e “Grease” con la Compagnia della Rancia.

Per i più piccoli non mancano gli appuntamenti pomeridiani con “Lucilla Show”, “Alice nel

paese delle meraviglie” della Compagnia delle Formiche e con l’ormai consolidata rassegna di letture animate “Tappeti volanti”, amata da grandi e piccini.

Per gli appassionati di Balletto le migliori compagnie di danza: il Balletto di Roma con

Carola Puddu ne “Il lago dei cigni – Ovvero il canto” e il Rome City Ballet con i due grandi

classici della danza “Cenerentola” e “Lo Schiaccianoci”.

E tanti altri titoli consultabili sul sito. Tre le formule di abbonamento: la Carta Zaffiro 15%

di sconto sull’acquisto di minimo 3 spettacoli, la Carta Smeraldo 25% di sconto sull’acquisto di minino 6 spettacoli, Carta Rubino 35% di sconto sull’acquisto di minino 9 spettacoli, in vendita tutti i giorni presso la biglietteria del teatro.

Info e prenotazioni: info@teatroverdimontecatini.it Telefono 0572/78903 Whatsapp 349/5273722

www.teatroverdimontecatini.it

Viale Verdi, 45 Montecatini Terme (PT)

tel. 0572 78903 www.teatroverdimontecatini.it

TVM 23-24PROGRAMMA STAGIONE TEATRALE 2023-2024

SPETTACOLI IN ABBONAMENTO

Venerdì 20 OTTOBRE | ORE 21:00| L’ATTIMO FUGGENTE con Nicolò Bertonelli

Domenica 22 OTTOBRE | ORE 17:00 | GET – Germana Erba’s Talents

Domenica 29 OTTOBRE | ORE 16:00| RAPUNZEL con Lorella Cuccarini

Sabato 4 NOVEMBRE | ORE 16:00| LUCILLA SHOW

Domenica 5 NOVEMBRE | ORE 16:30 | LA SPOSA CADAVERE con Beatrice Baldaccini

Venerdì 10 NOVEMBRE | ORE 21:00 | PAOLO CREPET in “Prendetevi la luna”

Venerdì 17 NOVEMBRE | ORE 21:00| IL LAGO DEI CIGNI Ovvero il canto con Carola Puddu, Balletto di Roma

Sabato 18 NOVEMBRE | ORE 21:00 | MASSIMO RANIERI in TUTTI I SOGNI ANCORA IN VOLO TOUR

Domenica 19 NOVEMBRE | ORE 17:00 |EDOARDO LEO in “TI RACCONTO UNA STORIA”

Venerdì 24 NOVEMBRE | ORE 21:00 | COMEDY RING con Beppe Braida, Pino Campagna, Max Cavallari, Stefano Chiodaroli e Claudio Batta

Sabato 25 NOVEMBRE |ORE 21:00| ESPERIENZE D.M. con Awed, Riccardo Dose, Dadda

Domenica 26 NOVEMBRE | ORE 16:30| ALICE NEL PAESE DELLE MERAVIGLIE – Compagnia delle Formiche

Venerdì 15 DICEMBRE | ORE 21.00 | PINK FLOYD TRIBUTE – SONA ET LABORA

Venerdì 29 DICEMBRE | ORE 21:00 | LO SCHIACCIANOCI – Roma City Ballet

Sabato 30 DICEMBRE | ORE 21:00| MANIA THE ABBA TRIBUTE From London’s West End

Domenica 31 DICEMBRE | ORE 22:00 | PAOLO RUFFINI “IO?DOPPIO!” SPECIALE NOTTE DI CAPODANNO

Domenica 14 GENNAIO | ORE 16:30| CENERENTOLA – Roma City Ballet

Venerdì 20 GENNAIO | ORE 21:00| JONATHAN CANINI – Vado a vivere con me

Venerdì 26 GENNAIO | ORE 21:00 | HAIRSPRAY The Broadway Musical con Platinette

Sabato 27 GENNAIO | ORE 21:00| CASA ABIS – La coppia rivelazione del Web

Sabato 17 FEBBRAIO | ORE 21:00| INTERSTELLAR – CHI HA PAURA DEL BUIO?

Venerdì 23 FEBBRAIO | ORE 21:00 | FILIPPO CACCAMO “Le Filippiche”

Sabato 24 FEBBRAIO | ORE 21:00 | CHIARA FRANCINI “Forte e chiara”

Sabato 2 MARZO | ORE 21:00 | 7 SPOSE PER 7 FRATELLI con Diana del Bufalo, regia di LUCIANO CANNITO

Domenica 3 MARZO | ORE 16:00 | 7 SPOSE PER 7 FRATELLI con Diana del Bufalo, regia di LUCIANO

CANNITO

Sabato 9 MARZO | ORE 21:00 | ALICE IN WONDERLAND – CIRCUS THEATRE ELYSIUM

Domenica 10 MARZO | ORE 21:00 |BOUQUET OF MADNESS con Federica Frezza e Sybelle

Sabato 16 MARZO | ORE 21:00| ELEAZARO ROSSI

Domenica 17 MARZO | ORE 16:30| NEVERLAND L’ISOLA CHE NON C’È – IL MUSICAL

Sabato 23 MARZO | ORE 21:00 | UCCIO DE SANTIS “VI RACCONTO IL MIO MUDU’”

Giovedì 4 APRILE | ORE 21:00| DRACULA – THE ROCK MUSICAL

Sabato 6 APRILE | ORE 21:00 | CHIARA ANICITO “CAMMELA E IL GRUPPO DELLE MAMME”

Venerdì 12 APRILE | ORE 21:00 | VINCENZO SCHETTINI – LA FISICA CHE CI PIACE

Giovedì 18 APRILE | ORE 21:00| FAME – SARANNO FAMOSI IL MUSICAL

Venerdì 19 APRILE | ORE 21:00 | LORENZO BALDUCCI – E.G.O. L’arte della felicità

Mercoledì 24 APRILE | ORE 21:00| ROBERTO LIPARI “E ho detto tutto”

Sabato 27 APRILE | ORE 21:00 | MAURIZIO BATTISTA “Caro Babbo Natale ti scrivo”

Venerdì 3 MAGGIO | ORE 21:00 | GREASE – IL MUSICAL con la Compagnia della Rancia

Venerdì 10 MAGGIO | ORE 21:00| MAX ANGIONI – NUOVO SPETTACOLO

ABBONAMENTI STAGIONE 2023-2024

Carta Zaffiro 15% di sconto sull’acquisto di minimo 3 spettacoli

Carta Smeraldo 25% di sconto sull’acquisto di minino 6 spettacoli

Carta Rubino 35% di sconto sull’acquisto di minino 9 spettacoli