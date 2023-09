Teatro Cometa Off, la stagione 2023/2024

La Cometa Off compie 20 anni! Mercoledì 20 Settembre durante una emozionante serata evento, è stato celebreremo questo importante traguardo e ad onorarlo ci sono stati moltissimi dei grandi nomi che proprio sulle tavole del teatro di via Luca della Robbia 47, hanno iniziato una luminosa carriera. Con l’occasione è stata presentata anche la stagione 23/24!

20 ANNI DI SUCCESSI

Il giorno 23 Settembre 2003 iniziammo la nostra “carriera” con uno spettacolo di successo che segnò il debutto di Pietro Taricone in palcoscenico con “Più o meno alle tre” di Andrej Longo, con la regia di Emanuela Giordano.

Nella stessa stagione 2003/2004 ci fu la primissima edizione della Rassegna L.E.T. (Liberi Esperimenti Teatrali, andata avanti oltre 10 anni) con la direzione artistica di Massimiliano Bruno, Furio Andreotti e Valerio Aprea.

Da allora è stato un crescendo di spettacoli, rassegne, Esibizioni, Mostre e tanto altro che hanno segnato in maniera significativa il panorama teatrale romano.

Questi sono alcuni degli artisti che in questi vent’anni hanno varcato le nostre mura:

Massimiliano Bruno, Paola Cortellesi, Alba Rohrwacher, Carolina Crescentini, Edoardo Pesce, Francesco Montanari, Vinicio Marchioni, Riccardo De Filippis, Valerio Aprea, Massimo De Lorenzo, Carlo De Ruggeri, Luca Amorosino, Antonio Grosso, Arianna Scommegna, Marco Simeoli, Emanuele Salce, Andrea Trovato, Giulio Forges Davanzati, Alessandro Chiti, Lino Guanciale, Lino Musella, Ariele Vincenti, Luca De Bei, Luca Lionello, Riccardo Scarafoni, Veruska Rossi, Fabrizio Sabatucci, Francesco Venditti, Eleonora Danco, Elda Alvigini, Anna Cianca, Giampiero Ingrassia, Agnese Fallongo, Tiziano Caputo, Beatrice Fazi, Giulia Ricciardi, Paolo Triestino, Nicola Pistoia, Marine Galstyan, Stefano Antonucci, Marius Bizau, Augusto Fornari, Giancarlo Fares, Giorgio Gobbi, Bruno Maccallini, Pierpaolo Sepe, Lorenzo Gioielli, Enrico La manna, Pierpaolo Palladino, Daniele Salvo, Giuseppe Sorgi, Massimiliano Vado, Giuseppe Marini, Fabrizio Arcuri, Gianluigi Fogacci, Simone Carella, Andrea Trovato, Alessandro Sena, Claudio Boccaccini, Raffaele Latagliata, Adriano Evangelisti, Siddhartha Prestinari, Sargis Galstyan, Patrizio Cigliano, Pietro De Silva e molti molti altri. La lista è veramente lunga.

Abbiamo avuto autori che hanno fatto la storia della nuova drammaturgia, primi fra tutti Mattia Torre, Giacomo Ciarrapico, Gianni Clementi, Edoardo Erba etc.

Da noi ha fatto il suo primo debutto in teatro un giovanissimo Alessandro Mannarino seguito da molti altri talenti della nuova musica italiana.

Tra le varie attività il teatro è stato usato come set cinematografico di alcuni film tra i quali vorremmo ricordare “Una relazione” ultimo film dell’attore Libero De Rienzo.

In questi 20 anni il teatro Cometa Off – tra le tante cose – è stato il palcoscenico naturale del Centro Internazionale della Cometa che si è distinto come una tra le migliori scuole di teatro della capitale oltre cha a livello europeo ed internazionale. Ogni fine anno abbiamo messo in scena i saggi dei diplomandi in maniera tale di dar loro la possibilità di esibirsi in uno spazio teatrale vero e vissuto. Inoltre abbiamo fortemente sostenuto il lavoro sociale fatto da Alessandra Panelli con la sua compagnia di ragazzi diversamente abili.

Nonostante tutte le problematicità non ci vogliamo fermare e siamo ancora più motivati di prima, sempre alla ricerca di spettacoli innovativi che non troverebbero spazio in altre realtà o che avrebbero difficoltà a farsi conoscere e vedere in una “piazza” così complessa come quella romana.

Queste le parole del Patron Giorgio Barattolo:

“20 anni fa nasceva la Cometa Off. In origine un magazzino trasformato in negozio e ristorante vegetariano, lo acquistai con l’idea di ricavare un piccolo teatro dove presentare autori, attori, piccole compagnie che non trovavano facilmente spazi adeguati e dignitosi per presentare lavori innovativi, diversi da quelli che venivano ospitati in teatri più grandi. Dopo una lunga ristrutturazione, il 23 Settembre 2003 la Cometa Off apriva per la prima volta le sue porte al pubblico. Da allora è stato un susseguirsi di spettacoli sempre nuovi e originali. La mia soddisfazione è stata quella di vedere crescere il successo e il gradimento del pubblico e di vedere emergere nuovi talenti, registi, autori e attori spesso al primo debutto. Buon Compleanno Cometa Off…ci vediamo tra altri 20 anni e ancora e ancora!”

Venite a scoprirci…vi faremo sentire in famiglia!

STAGIONE 2023-24

13-14 Settembre 2023

mLau LIVE

voce e chitarra Maria Laura Ronzoni – chitarra lives electronics programming Massimo Marraccini

scenografie digitali e visual Daniela Cono – illustrazioni Alessandra Fierro

Una vera e propria esperienza artistica audio-visiva coinvolgente a 360 gradi in cui mLau proporrà live i brani del primo EP Locked in, ma anche alcuni inediti che confluiranno nel prossimo album in uscita a breve.

16-17 Settembre 2023

LA NOTTE DEI GRANDI

Scritto e diretto da Piergiorgio Seidita

con Elisa Cantonetti, Claudio Cardella, Roberto Mercurio e Ketty Panarotto

Quattro studenti di un Liceo, vengono rinchiusi dal Professore di Italiano nella Biblioteca dell’istituto. Sarà un’occasione per riflettere sul futuro, sulle loro paure e sul coraggio di diventare Grandi.

21-24 Settembre 2023

SUGO FINTO

di Gianni Clementi

con Cinzia Giambenedetti e Paola Santamaria

con la partecipazione di Asia Battisti e Aurora Canton

Regia di Paolo Battisti

È La storia di due sorelle ‘’zitelle’’ che vivono una quotidianità insofferente, fatta di continui litigi, recriminazioni e punti di vista opposti, che creano continui spunti di comicità e riflessione, dove la ‘’solitudine’’ può a volte prendere il sopravvento. È proprio l’unione di queste due solitudini che ha creato una famiglia.

28 Settembre-01 Ottobre 2023

HO SBAGLIATO TUTTO

di e con Cristiana Mecozzi e Alessandro Arcodia

Regia di Riccardo Marchesini

“Ho sbagliato tutto”, spettacolo che con i toni tragicomici e feroci della commedia all’italiana racconta la precarietà e l’instabilità della generazione dei millennial in rapporto alle condizioni di molteplici privilegi delle altre generazioni post boom economico.

03-08 Ottobre 2023

TABU’

Di Nicola Manzari

Con Carlo Valli e Veronica Benassi

Regia di Gianluigi Fogacci

Un magistrato, un uomo in età matura, molto dedito al suo lavoro, dai comportamenti e dallo stile di vita conformi al carico di responsabilità che la sua professione richiede, viene avvicinato per non dire adescato da una giovanissima e avvenente donna, che lo trascina in un misterioso e manipolatorio gioco di identità, fino ad investirlo di una paternità di elezione per sostituire il proprio padre naturale scomparso anni prima e idealizzato ai limiti della patologia.

10-15 Ottobre 2023

BENJI

di Claire Dowie

Traduzioni di Anna Parnanzini e Maggie Rose

Regia Pier Paolo Sepe

con Chiara Tomarelli

Quando da bambino

Non vieni amato, quando non c’è amore

Quando hai questa sensazione che non riesci a spiegare

Questa sensazione dentro di te, che non riesci a spiegare

Non sai dire cos’è, non puoi dire che è mancanza d’amore

Perché non hai le parole

Hai solo questa sensazione, ma non hai le parole

Le parole per dire che nessuno ti ama. Non amato.

Così inizia Benji, testo teatrale scritto da Claire Dowie, presentandoci subito la crepa dentro la quale si dipanerà e costruirà la vita di una bambina, poi ragazza. Benji racconta di un grave disagio psichico, mettendo in scena una personalità scissa che per esistere in una collettività oppressiva deve crearsi un amico immaginario. Attraverso il racconto della sua vita, dall’infanzia, piano piano si disvelano le emozioni più profonde di questa giovane donna, entrando nel vortice del suo pensiero e del suo disagio. Qual è il confine tra normale e non? Quale forza e azione ha l’ambiente circostante nella crescita della propria identità, più o meno solida?

18-29 Ottobre 2023

POLE DANCE

Testo e Regia Sargis Galstyan

con: Giorgio Borghetti, Stefano Antonucci, Mariné Galstyan, Ermanno De Biagi, Vittoria Rossi, Eleonora Scopelliti e Francesco Sgrò

Uno spettacolo pieno di paradossi e strane coincidenze ma, come dice Chicco Marrone, “Tutte le coincidenze sono strane, altrimenti non si chiamerebbero coincidenze”.

03-19 Novembre 2023

IL CONDOMINIO DI GIULIA

di Francesca Staasch

Regia di Riccardo Scarafoni

con: Fabiana Bruno, Ughetta D’Onorascenzo, Gabriele Linari, Veruska Rossi, Fabrizio Sabatucci e Riccardo Scarafoni

Siamo nella testa Giulia, un’autrice televisiva quarantenne, in cui vivono e agiscono 6 entità: COSCIENZA, RAZIONALITA’, SENSO DI COLPA, SPERANZA, SISTEMA NERVOSO e CUORE. È questo “Il Condominio di Giulia”.

21-26 Novembre 2023

IO CHE AMO SOLO TE

di Alessandro Di Marco e Lucilla Lupaioli

con: Riccardo D’Alessandro, Andrea Lintozzi e con Alessandro Di Marco

Regia: Alessandro Di Marco

“Per un gay che si dichiara, ce ne sono dieci che non lo fanno, e cento che non l’hanno mai confessato a sé stessi”. (Marguerite Yourcenar)

28 Novembre-03 Dicembre 2023

BARBABLU’

di Hattie Naylor traduzione di Monica Capuani

con: Edoardo Frullini

Regia: Giulia Paoletti

Barbablù ha bisogno di sentirsi forte e superiore. Non scende dentro di sé. Non risponde alle domande. È vulnerabile e non sostiene la cura dell’altro.

05-17 Dicembre 2023

SPOSE – LE NOZZE DEL SECOLO

Scritto da Fabio Bussotti

con: Marianella Bargilli e Silvia Siravo

Costumi: Bogdan Catalin Pulbere – Aiuto Regia: Stefania Bassino – Musiche Originali: Stefano Mainetti

Ideazione Scenica e Regia: Matteo Tarasco

Quella portata in scena per la prima volta dalla coppia Bargilli – Siravo è una storia avventurosa e picaresca, tragica e ironica al contempo, la storia di un amore che a dispetto della legge e dell’opinione pubblica seppe trovare un coronamento.

09-21 Gennaio 2024

IL LATTE DELL’UMANA TENEREZZA

Scritto e diretto da Umberto Marino

cast da definire

Un nuovissimo ed inedito lavoro di uno dei più importanti drammaturghi del teatro contemporaneo.

23-28 Gennaio 2024

L’AMICO RITROVATO

di Fred Uhlman

Regia e adattamento di Alessandro Sena

cast da definire

Per la terza stagione consecutiva, nella settimana della Memoria, il capolavoro di Uhlman magistralmente riadattato al teatro da Alessandro Sena. Spettacolo patrocinato nel 2023 dal Centro Culturale Ebraico di Roma.

30 Gennaio – 04 Febbraio 2024

GLOEDEN’S DARK ROOM

Atto Unico di Antonio Mocciola

Regia di Mauro Toscanelli

Testo Antonio Mocciola

Con Francesco Giannotti Serena Borelli Salvo Lupo Silvia Casadei Cristiano Migali

La storia del “Barone Guglielmo”, Wilhelm Von Gloeden, nell’assolata (e lontanissima dall’Europa) Sicilia degli anni ’80 dell’800, il Barone trova lo sfondo ideale per le sue foto “oltraggiose”: giovani e giovanissimi locali coinvolti a decine in plastici nudi fotografici dal sapore arcadico di un tempo perduto e con marcate suggestioni omoerotiche.

06 – 11 Febbraio 2024

NON CI MENTIREMO MAI

di Eric Assous

Regia di Moser / Di Francesco

con Antonia Di Francesco e Alessandro Moser

Una Apparente storia di una normale Coppia sposata che improvvisamente…. Esplode…. Sospeso tra un giallo ingarbugliato, una seduta terapeutica e una commedia esilarante, il testo ci svela, colpo di scena dopo colpo di scena, delle verità assolutamente inaspettate che incombono sulla coppia fino alla magistrale verità finale.

13 – 18 Febbraio 2024

LE FUGGITIVE

di P. Palmade e C. Duthuron

Regia da definire

con Barbara Begala e Patrizia Bellucci

Al centro della vicenda la storia di due donne che si conoscono in una notte d’estate, facendo l’autostop perché entrambe scappano da una situazione pesante (da qui il titolo “Le fuggitive”), sono due donne di indole molto diversa: la più giovane, Margot, insicura e problematica, l’altra, Claude, ancora positivamente assetata di vita. Dopo gli iniziali scontri nascerà un’amicizia che porterà loro una nuova coscienza e una rinnovata speranza per il loro futuro.

21– 25 Febbraio 2024

TIE BREAK

Scritto e diretto da Paolo Zuccari

cast da definire

Tie-break è uno spettacolo sulla fine. Di una partita di tennis, di un matrimonio, di un’amicizia, e di una vita. Il precipitare degli eventi è interpretato dai diversi punti di vista dei tre protagonisti che si intersecano in un contrappunto musicale, svelando, anche con improvvisi squarci comici, i loro desideri sepolti da tempo.

27 Febbraio – 03 Marzo 2024

ANNA CAPPELLI

di Annibale Ruccello

Con Giada Prandi

Dopo lo straordinario successo dello scorso anno, La Cometa Off ripropone la pièce di Ruccello interpretata da una meravigliosa Giada Prandi… Uno spettacolo da non perdere.

05 – 10 Marzo 2024

QUANDO HAI IL PIANO…. ACCERTATI CHE SIA QUELLO GIUSTO

di Luca Giacomozzi

Regia di Enrico Maria Falconi

Con Martina Valentina Marinaz e Stefano Scaramuzzin

Amore e divertimento prendono l’ascensore insieme, ma continueranno verso lo stesso piano? I protagonisti di questa divertente commedia, un uomo e una donna, si ritrovano per caso nella stessa stanza d’albergo, dove si sono recati per esigenze diverse e per incontrare persone diverse, ma nessuno dei due per sa di avere davanti la persona sbagliata…

12 – 18 Marzo 2024

VITA, MORTE E MIRACOLI

di Lorenzo Gioielli

Regia di Riccardo Scarafoni

Con Riccardo Scarafoni, Verusca Rossi, Francesco Venditti e Fabrizio Sabatucci

Torna, dopo aver debuttato la prima volta proprio al Cometa Off, il capolavoro di Lorenzo Gioielli, con quattro Attori di livello per raccontare una storia che lascerà il segno dentro ogni spettatore… assolutamente da non perdere.

19-24 Marzo 2024

IL PICCOLO PRINCIPE in arte TOTO’

di Antonio Grosso

con Antonio Grosso e Antonello Pascale

Regia Antonio Grosso

Con Il Piccolo Principe in arte Totò, si vuole omaggiare la grandezza del Maestro, in tutte le sue forme, artistiche emozionali e psicologiche, dimostrando che dietro una delle più grandi Maschere del Cinema moderno si nascondeva un animo sensibile che, con tenacia, talento, passione ed umiltà e diventato un’icona della Comicità Archetipa, riconosciuta dai più grandi maestri del Novecento Italiano.

Tutti i personaggi prendono vita dalle voci dei due interpreti in scena, unici esecutori di tutte le vicende narrate, secondo i canoni della teatralità italiana. Un lavoro originale perché per la prima volta si porta in scena un periodo della vita di Totò, non conosciuta al grande pubblico.

02-07 Aprile 2024

SIGNORINE NEL TEMPO – Omaggio alle Signorine Buonasera

di Veronica Liberale

Con Camilla Bianchini, Giada Fradeani, Veronica Liberale

Luigi Pisani

Regia di Pietro De Silva

Con questo testo s’intende omaggiare quelle icone che sono state le annunciatrici italiane dagli esordi della televisione fino alla loro graduale scomparsa, specchio di una tv non certo perfetta ma sicuramente più garbata e professionale rispetto alla sciatteria, aggressività e superficialità della comunicazione contemporanea.

A seguire – con date ancora da definire – ci saranno Chilometro 42, di Matteo Santilli, con Angela Ciaburri, il ritorno di Pier Paolo Palladino con il suo nuovo spettacolo. Avremmo inoltre una splendida Giulia Ricciardi nel ruolo di Medea, per la regia di Patrizio Cigliano, Giuseppe Sorgi per il secondo anno consecutivo, con i suoi segni zodiacali. Un debutto, Horror Vacui di Andrea Ruggieri, lo spettacolo del terzo anno della scuola del centro internazionale la Cometa di Lilli Cecere e il doppio spettacolo di Ariele Vincenti con due dei suoi monologhi più significativi. Ci saranno anche i lunedì dei monologhi al femminile, con Nannarè di Patrizio Cigliano e Giulia Ricciardi e Storie d’Incroci con Veronica Milaneschi.

Anche quest’anno continua la collaborazione con Teatro A per la rappresentazione delle matinée per le scuole medie e superiori…… e tanto tanto altro.