BROADWAY ITALIA

IN COLLABORAZIONE CON SHOW BEES

THE PHANTOM OF THE OPERA

DIANDREW LLOYD WEBBER

TAM TEATRO ARCIMBOLDI MILANO

DALL’11 AL 22 OTTOBRE 2023

MUSIC BY ANDREW LLOYD WEBBER

LYRICS BY CHARLES HART

ADDITIONAL LYRICS BY RICHARD STILGOE

BOOK BY RICHARD STILGOE & ANDREW LLOYD WEBBER

BY ARRANGEMENT WITH THE REALLY USEFUL GROUP LIMITED

TAM Teatro Arcimboldi Milano è lieto di annunciare il grande debutto milanese di The

Phantom of the Opera, il capolavoro di Andrew Lloyd Webber che sarà in scena agli

Arcimboldi dall’11 al 22 ottobre 2023.

The Phantom of the Opera, prodotto da Broadway Italia e presentato a Milano da Show

Bees, sarà in lingua inglese con orchestra dal vivo e diretto da Federico Bellone.

Ramin Karimloo, tra i più stimati interpreti di musical al mondo e nominato agli Olivier

Award e ai Tony Award (i premi più importanti del teatro internazionale), sarà di nuovo il

Fantasma, ruolo che ha già ricoperto a Londra, in Corea e in occasione del

venticinquesimo anniversario dello spettacolo alla Royal Albert Hall di Londra. “Non potrei

essere più felice di far parte di questa nuova produzione di The Phantom of The Opera.

Sono entusiasta di lavorare con il regista, Federico Bellone. Entrambi siamo fan di lungadata della produzione originale e concordiamo sul fatto che sia un capolavoro. Per questo vogliamo celebrarlo e lasciare che ci ispiri a creare una nuova produzione di quella gloriosa partitura, storia e scena”.

Accanto a Ramin Karimloo nel ruolo del Fantasma, ci sarà il soprano italo americano

Amelia Milo che interpreterà il ruolo della protagonista femminile Christine Daaé.

A riconoscere per primo l’eccezionale talento della giovane è stato Andrea Bocelli, il più

famoso tenore italiano vivente a livello internazionale, che l’ha voluta al suo fianco in

numerosi concerti.

“Ho sempre sognato di interpretare Christine in “The Phantom of the Opera” da quando

ero una bambina. Le magnifiche musiche di Andrew Lloyd Webber abbinate a questa storia

appassionata hanno da sempre toccato la mia anima e catturato il mio cuore. Per questo

canto spesso “Think of Me” durante i concerti con il grande Maestro, Andrea Bocelli. Sono

entusiasta di prepararmi per la parte di Christine per questa nuova produzione e di portare

questo spettacolo epico sulla scena italiana per la prima volta con un team così

talentuoso. Ringrazio Andrea per avermi supportato da sempre e per sostenermi anche in

questo debutto. È un sogno che diventa realtà!”.

La giovane interprete, selezionata dal regista Federico Bellone e dal supervisore musicale

Giovanni Maria Lori, sarà per la prima volta in scena in un musical. La scelta di un volto

inedito rappresenta un ulteriore elemento di novità di questa versione dello spettacolo

che, pur restando fedele alla trama originale, lo rinnova grazie a sbalorditivi elementi

scenografici ed effetti speciali sorprendenti, tra cui un lampadario in fiamme con sopra il

Fantasma.

Lo spettacolo, da cui nel 2004 è stata tratta una versione cinematografica diretta dal

regista di Hollywood Joel Schumacher, è stato visto, dal suo debutto a Londra nel 1986,

da oltre 145 milioni di persone, in 183 città e 17 lingue, oltre ad aver ricevuto più di 70

importanti premi teatrali, tra cui sette premi Tony e quattro premi Olivier. È inoltre uno

dei prodotti di intrattenimento più proficui della storia includendo il cinema e qualsiasi

altro genere di spettacolo. Il musical, che vanta Andrew Lloyd Webber come compositore,

Charles Hart come paroliere e Richard Stilgoe come co-autore del libretto e delle parole

delle canzoni, è presentato grazie ad un accordo con The Really Useful Group.

La trama, ambientata a fine Ottocento, è liberamente ispirata all’omonimo romanzo di

Gaston Leroux e racconta di una bellissima soprano, Christine Daaé, che diventa

l’ossessione di un misterioso uomo mascherato che vive nei labirinti sotterranei di Palazzo

Garnier, l’iconica Opera di Parigi.

Federico Bellone, regista: “Finalmente, grazie alla definitiva ripresa del settore del musical

in Italia abbiamo la possibilità di portare in scena uno spettacolo che è una pietra miliare

della storia del musical e che, per la prima volta, calca un palcoscenico italiano, fregiandosi

della presenza di un attore considerato un’eccellenza a livello mondiale, con la speranza

di dare seguito a tutte le altre produzioni che abbiamo in programma”.

Andrew Lloyd Webber ha composto le musiche di alcuni dei musical più famosi al mondo

tra cui Jesus Christ Superstar, Cats e Joseph and the Amazing Technicolor Dreamcoat. I

suoi spettacoli sono stati continuativamente in scena nel West End per 50 anni e a

Broadway per 43. Appartiene alla cerchia ristretta di artisti con status EGOT, avendo

ricevuto un Emmy, quattro Grammy, un Oscar, e otto Tony Award, insieme a sette premi

Olivier. The Really Useful Group è interamente di proprietà di Andrew Lloyd Webber ed

ha lo scopo di produrre, autorizzare e promuovere i suoi spettacoli e le sue musiche in

tutto il mondo, tra cui alcuni dei musical più longevi e di maggior successo come The

Phantom of the Opera, Cats, Jesus Christ Superstar, Evita, Sunset Boulevard e School of

Rock – Il Musical. The Really Useful Group opera in ambito teatrale, cinematografico e

televisivo, sviluppando nuovi progetti e partnership in tutto il mondo, oltre ad adoperarsi

attivamente nel campo dell’istruzione, delle licenze amatoriali e dell’editoria musicale.

Ogni anno i suoi contenuti raggiungono e sono condivisi da milioni di persone.

Il CAST

Accanto ad una star assoluta come Ramin Karimloo, il Fantasma, e al talentuoso soprano

italo americano Amelia Milo che interpreterà Christine, il regista Federico Bellone e il

team creativo hanno selezionato un gruppo di interpreti eccellenti con nomi di prestigio

a livello internazionale. Un nome che lascerà gli appassionati senza fiato è quello scelto

per il ruolo di Monsieur André: Earl Carpenter. La sua voce ha toccato le note di tutti i

ruoli fondamentali del musical: artista amato sia a Londra che a Broadway, ha brillato in

un repertorio eclettico, da Sunset Boulevard a We Will Rock You, da The Beauty and The

Beast alla sua interpretazione iconica dell’ispettore Javert in Les Misérables e,

naturalmente, The Phantom of the Opera in cui ha di recente reinterpretato il ruolo del

protagonista nel West End di Londra.

Sarà un altro attore inglese di grande esperienza, Ian Mowat, per molti anni nel cast di

The Phantom of the Opera a Londra, a interpretare il ruolo di Monsieur Firmin. Per i

personaggi che invece già nello spettacolo sono di origine italiana, Carlotta Giudicelli e

Ubaldo Piangi, il team creativo ha guardato al mondo della lirica, da cui provengono

rispettivamente Anna Corvino e Gian Luca Pasolini, entrambi cantanti dalla significativa

carriera internazionale. Anna Corvino si è esibita con orchestre importanti come la

Symphonette Raanana Orchestra di Israele, l’Orchestra di Kiev e quella del Festival

Pucciniano di Torre del Lago ed è stata diretta da Riccardo Muti al Ravenna Festival. Gian

Luca Pasolini, invece, ha collaborato con alcune delle maggiori istituzioni teatrali al

mondo: la sua voce tenorile è stata applaudita al Maggio Musicale sotto la direzione di

Zubin Mehta e al Teatro alla Scala, oltre ad essere stato diretto da Maestri quali Daniel

Barenboim e Myung Whun Chung.

É invece dal mondo del musical italiano che provengono le interpreti dei ruoli di Madame

Giry e Meg Giry che saranno rispettivamente Alice Mistroni (Legally Blonde, Disney and

Cameron Mackintosh’s Mary Poppins, An American in Paris, Jersey Boys) e Zoe Nochi che

dopo essersi perfezionata a Londra ha recitato in titoli importanti come The Sound of

Music – Tutti insieme appassionatamente, Rugantino e Mamma Mia!. Appartengono

infine al panorama del musical internazionale Matt Bond (Buquet, Reyer, prima cover

Monsieur Firmin e Ubaldo Piangi) e Jeremy Rose (Lefevre e Don Attilio).

A breve l’annuncio dell’interprete del ruolo di Raoul, Visconte Di Chagny.

CAST

PHANTOM: RAMIN KARIMLOO

CHRISTINE DAAÉ: AMELIA MIL

RAOUL, VISCONTE DI CHAGNY: IN VIA DI DEFINIZIONE

MONSIEUR ANDRE: EARL CARPENTER

MONSIEUR FIRMIN: IAN MOWAT

CARLOTTA GIUDICELLI: ANNA CORVINO

UBALDO PIANGI: GIANLUCA PASOLINI

MADAME GIRY: ALICE MISTRONI

MEG GIRY: ZOE NOCHI

BUQUET/REYER: MATT BOND

LEFEVRE/DON ATTILIO: JEREMY ROSE

CREDITI

FEDERICO BELLONE – REGIA E SCENE

GIOVANNI MARIA LORI – SUPERVISIONE MUSICALE

GILLIAN BRUCE – COREOGRAFIE

CLARA ABBRUZZESE – CO-SCENOGRAFA

CHIARA DONATO – COSTUMI, ACCONCIATURE, TRUCCO

VALERIO TIBERI – DISEGNO LUCI

ROC MATEU – DISEGNO FONICO

PAOLO CARTA – ILLUSIONI E EFFETTI SPECIALI

JULIO AWAD – DIRETTORE MUSICALE

SILVIA MONTESINOS – REGISTA ASSOCIATA

MARTA MELCHIORRE – COREOGRAFA ASSOCIATA

EMANUELE AGLIATI – DISEGNO LUCI ASSOCIATO

Prodotto originariamente a Londra e New York da

Cameron Mackintosh e The Really Useful Group Ltd.

THE PHANTOM OF THE OPERA

DALL’11 AL 22 OTTOBRE 2022

MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ: ORE 21.00

SABATO 14 OTTOBRE, DOMENICA 15 OTTOBRE, SABATO 21 OTTOBRE: ORE 16.00 E ORE 21.00,

DOMENICA 22 OTTOBRE: ORE 15.00

PREZZI DEI BIGLIETTI WEEKDAY: MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ

– PLATINUM TICKET € 100,00 + PREVENDITA

BIGLIETTO NELLE PRIME TRE FILE E LOCANDINA AUTOGRAFATA DAL PROTAGONISTA RAMIN KARIMLOO

– PLATEA GOLD € 80,00 + PREVENDITA

– PLATEA BASSA € 70,00 + PREVENDITA

– PLATEA ALTA € 60,00 + PREVENDITA

– PRIMA GALLERIA € 45,00 + PREVENDITA

– SECONDA GALLERIA € 35,00 + PREVENDITA

PREZZI DEI BIGLIETTI WEEKEND: VENERDÌ SABATO DOMENICA

– PLATINUM TICKET € 110,00 + PREVENDITA

BIGLIETTO NELLE PRIME TRE FILE E LOCANDINA AUTOGRAFATA DAL PROTAGONISTA RAMIN KARIMLOO

– PLATEA GOLD € 90,00 + PREVENDITA

– PLATEA BASSA € 80,00 + PREVENDITA

– PLATEA ALTA € 70,00 + PREVENDITA

– PRIMA GALLERIA € 55,00 + PREVENDITA

– SECONDA GALLERIA € 45,00 + PREVENDITA

SONO ATTIVE RIDUZIONI PER POSSESSORI TAM TOGETHER, OVER 65, UNDER 14 E CONVENZIONATI

PREVENDITE

Biglietti disponibili su

TAM TICKETS: https://ticket.teatroarcimboldi.it

TICKETONE: www.ticketone.it

INFOLINE E PRENOTAZIONI GRUPPI E SCUOLE

Per informazioni scrivere a: boxoffice@teatroarcimboldi.it

Per prenotazione gruppi (10+ persone) scrivere a: gruppi@teatroarcimboldi.it

Oppure, per eventi selezionati, contattare l’ufficio gruppi autorizzato

Grattacielo: prenotazioni@grattacielo.net – tel. 329.7869658 / 329.0945756

TAM – TEATRO ARCIMBOLDI MILANO

Viale dell’Innovazione 20 – Milano

INFOLINE: MAIL: BOXOFFICE@TEATROARCIMBOLDI.IT

WEBSITE: WWW.TEATROARCIMBOLDI.IT

FACEBOOK: WWW.FACEBOOK.COM/TEATROARCIMBOLDIMILANO

INSTAGRAM: WWW.INSTAGRAM.COM/TEATROARCIMBOLDIMILANO