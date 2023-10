“SERATA UN PO(P) ROCK”

APRE LA STAGIONE TEATRALE

DELLO STORICO IVELISE

sabato 14 Ottobre ore 21.00

La spumeggiante compagnia capitanata da Brunella Caronti torna al Teatro Ivelise con ben tre spettacoli, di cui uno darà il via a La Nouvelle Saison 2023 – 2024 dello storico teatro romano.

“Serata un po(p) rock” è uno spettacolo, in cui si fondono la musica dal vivo e la comedy, che vede in scena Eleonora Caliciotti, Brunella Caronti, Alessio Ferrucci, Caterina Novak. L’eccezionale cast, diretto da Brunella Caronti è accompagnato da Gabriele Longo e Giancarlo Costa alla chitarra.

SINOSSI

Pop o Rock? Voleva essere una serata tutta rock. Ma il cast è letteralmente pazzo della musica pop..

E poi Pop e Rock sono la musica della nostra vita, quindi… Serata un Pop Rock! Uno spettacolo-Concerto, con brani italiani e internazionali cantati e suonati dal vivo in una chiave del tutto originale, presentati e commentati a suon di risate. Un viaggio stravagante, in parole e note, tra gli evergreen che hanno segnato il trionfo della musica popolare, in compagnia di artisti un po’ bizzarri! Severamente vietato a chi non ama la bella musica e gli spettacoli allegri.

Testi e Regia:

Brunella Caronti.

Voci: Eleonora Caliciotti, Brunella Caronti,

Alessio Ferrucci, Caterina Novak.

Chitarre: Gabriele Longo, Giancarlo Costa.

