Centro di Rilevante Interesse per la Danza Virgilio Sieni

4 novembre – 14 dicembre

LA DEMOCRAZIA DEL CORPO 2023

Un progetto di Virgilio Sieni

CANGO Cantieri Goldonetta

Via Santa Maria 25, Firenze

L’ultimo appuntamento de La Democrazia del corpo 2023 vede protagonista

CRISTIANA MORGANTI, dal 1993 al 2014 danzatrice solista del Tanztheater

Wuppertal PINA BAUSCH con il quale continua a collaborare come artista invitata.

In another place – con Cristiana Morganti, Kenji Takagi, Emily Wittbrodt – è la lotta

tragicomica di due danzatori e una violoncellista che tra malintesi e discussioni

tentano di creare un’interazione armoniosa.

 mercoledì 13 dicembre ore 20.00

 giovedì 14 dicembre ore 20.00

CRISTIANA MORGANTI / Kenji Takagi / Emily Wittbrodt

IN ANOTHER PLACE

Coreografia e danza Cristiana Morganti e Kenji Takagi

violoncello Emily Wittbrodt

musiche J.S. Bach, The Beatles, D. Shostakovich, Emily Wittbrodt

disegno luci Simone Mancini

produzione il Funaro – Pistoia

Performance ideata per la Salle des Nymphéas di Claude Monet

su commissione del Musée national de l’Orangerie – Paris

La performance ci invita a entrare in un luogo dove il tempo è sospeso un mondo diverso, dove ci si può ritirare e riconciliare con la natura e forse con se stessi.

Gli interpreti, due danzatori e una violoncellista, vorrebbero immergersi in questo spazio, sereno, luminoso, approfittare di questo «stato di grazia». Ma intervengono perturbazioni, disturbi, come in un sogno dove ci si risveglia continuamente.

Le due donne e l’uomo lottano in maniera tragicomica nel tentativo di creare un’interazione

armoniosa. Ogni volta che sono sul punto di riuscirci, succede qualcosa che li rende nuovamente incapaci di relazionarsi fra loro.

I malintesi, le interruzioni, le discussioni li riportano a isolarsi, ognuno nella propria sfera.

Sarà mediante il sogno o la realtà che riusciranno finalmente a ritrovarsi?

Biglietto Intero: 10€ _ Biglietto Ridotto: 8€ (under 26/over 65)

Ridotto Studenti universitari/Scuole danza: 5€ _ Carta Giovani Nazionale: 4€

INFO E PRENOTAZIONI:

biglietteria@virgiliosieni.it

tel: 055 2280525

whatsapp: 331 2922600

www.virgiliosieni.it

