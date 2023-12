Moschette di Contrasto Teatro all’Off Topic di Torino

All’interno della stagione Intelligenza Naturale di Fertili Terreni Teatri, va in scena all’Off Topic Moschette, testo liberamente ispirato a “I tre moschettieri”, generato all’interno della fucina creativa di Contrasto Teatro, compagnia che fa della drammaturgia contemporanea e del lavoro sui codici espressivi d’oggi il proprio modus operandi. Partendo dalla nota vicenda che vede come protagonisti Athos, Porthos, Aramis, D’Artagnan e il cardinale Richelieu, Contrasto rivede totalmente l’impianto narrativo, ambientando la vicenda in un tempo parallelo fra passato e futuro, in cui i moschettieri sono donne, vanno sui pattini a rotelle, e il malvagio porporato ha come confidente ed aiutante un sistema automatico di dialogo e ragionamento, chiamato Elettra (con evidente richiamo ad un’Alexa del nostro universo), mentre un servo devoto ed iper efficiente, Unopertutti, compare e scompare come jolly fluidificante. Sulla scena pochissimi elementi, un tavolo, una poltrona, una sedia, un microfono, oggetti figurati di un mondo altro che si sviluppa davanti agli occhi degli spettatori con il potere evocativo di una drammaturgia magnificamente libera e giocosa, arguta e sottile, intervallata da gags comiche e personaggi altamente improbabili, come il maestro immaginario di D’Artagnan, interpretato da uno spumeggiante Stefano Accomo, capace di generare uragani di risate. E ciò che segna la fabula e l’intreccio di questo lavoro è la capacità di dislocare solchi di profondità e comicità all’interno di un plot totalmente stravolto rispetto all’originale, pop e irriverente, fatto di giochi crudeli e trovate divertenti, con personaggi sgargianti e colpi di scena inaspettati, restituendo agli spettatori l’opportunità di gustare un divertissement ben congegnato e una profonda riflessione.

Visto il 20 dicembre 2023

Off Topic – Torino

Moschette

regia di Paolo Carenzo

di e con Stefano Accomo, Anna Canale, Paolo Carenzo, Elena Cascino, Davide Farronato, Cristina Renda, Alice Piano

In collaborazione con Asterlizze