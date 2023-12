Teatro Sistina, il successo di Matilda il Musical

Una fiaba per tutta la famiglia illumina le festività natalizie al Teatro Sistina: il debutto italiano di Matilda il musical firmato da Massimo Romeo Piparo è un trionfo che entusiasma l’affollatissima platea della prima.

Ad aprire la serata lo scatenato flashmob sulle note di Revolting Children, prima di lasciare spazio a tutta la magia di Matilda: al centro della vicenda, una bambina sensibile che nasce in un ambiente ostile, costretta a subire le angherie di una famiglia tremenda e di una cattivissima preside. Ma lo speciale potere della telecinesi, l’amore salvifico per i libri, la dolcezza della Maestra Dolcemiele, aiuteranno Matilda a superare i soprusi e angherie, imparando a sopravvivere al mondo e alle avversità e a crescere.

Tratto dall’omonimo romanzo di Roald Dahl, diventato un film con Danny De Vito e musical per Netflix, ma già clamoroso successo nel West End londinese, Matilda è destinato a diventare anche un successo tutto italiano: è una storia sempre attuale che non invecchia, ricca di buoni sentimenti e di ottimismo che pur nascendo in uno scenario che potrebbe sembrare cupo, cupissimo, si risolve in una commedia ricca di ottimismo dove a trionfare sono i bambini e il bene.

Matilda è una storia che rende migliori, che attraverso lo sguardo di Dahl, si interroga sulla carenza contemporanea dell’educazione scolastica, ma anche del rapporto familiare, delle dinamiche maschili, del potere disumanizzante della televisione.

Obiettivo di questo delizioso musical è quello di invitare a riflettere sul ruolo di educatrici e educatori attraverso la scuola e la famiglia, ma sempre attraverso un percorso di crescita: anche stavolta Piparo costruisce uno spettacolo brioso e divertente, pensato per le famiglie, ma adatto a tutte le età con le coreografie di Billy Mitchell si muovono su irresistibili scene girevoli accompagnate dalla travolgente musica di Tim Minchin suonata dal vivo (con la direzione Musicale Emanuele Friello e la direzione d’orchestra Federico Zylka).

A impreziosire lo spettacolo un cast semplicemente impagabile: la deliziosa Giulia Chiovelli, la piccola Matilda, è giovane, ma bravissima, destinata a futuro di successo, un incredibile Luca Ward, una garanzia dello spettacolo italiano, è al debutto nel ruolo en travesti, quasi irriconoscibile, della terrificante Preside Trinciabue (che raccoglie l’eredità di Emma Thompson sullo schermo), senza dimenticare la comicità affidata alla coppia di tremendi genitori di Matilda, volgari e ottusi, interpretati da The Pozzolis Family ed è una conferma Giulia Fabbri, già apprezzatissima Mary Poppins della versione italiana del capolavoro Disney, la tenera maestra Dolcemiele, bravissimi i giovanissimi talenti dell’Accademia Il Sistina. Uno spettacolo per le feste per tutta la famiglia, in scena fino al 7 gennaio a Roma.

Fabiana Raponi