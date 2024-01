Tre straordinari appuntamenti promossi con l’Accademia della Crusca e l’Unicoop Firenze, scritto da Marcello Lazzerini con la collaborazione di Antonia Ida Fontana. Sabato 27 gennaio, 24 febbraio e 23 marzo alle ore 21.30 presso la Villa Medice di Castello – Sede dell’Accademia della Crusca (Via di Castello 46 – Firenze) andrà in scena SAO KO KELLE TERRE… PICCOLA storia della lingua italiana. Al termine dello spettacolo sarà possibile visitare le sale del dell’Accademia della Crusca. Lo spettacolo è stato proposto per la prima volta nell’ottobre del 2022 al MUNDI (Museo Nazionale dell’Italiano) in occasione della presenza a Firenze del Placito Capuano, che dà appunto il titolo allo spettacolo. A queste due repliche, che fecero registrare il sold out ne sono seguite altre 5 all’interno dell’Accademia della Crusca per un totale 7 repliche tutte “sold out”. MAGGIORI INFORMAZIONI SUL NOSTRO SITO WEB