Salveremo la città prima dell’alba alle Fonderie Limone di Moncalieri (TO)

All’interno della stagione del Teatro Stabile di Torino va in scena Salveremo la città prima dell’alba, uno spettacolo di Carrozzeria Orfeo, con la drammaturgia di Gabriele Di Luca e la regia dello stesso Di Luca, Massimiliano Setti e Ivan Zerbinati. La compagnia ospite alle Fonderie limone di Moncalieri (TO) ha un nutrito seguito e una serie di lavori alle spalle che ne hanno consolidato il ruolo preminente di compagine incline a portare in scena il nuovo teatro contemporaneo, venato di una cinica, irriverente e dinamica verve satirica come strumento compositivo nell’analisi del vivere odierno. L’ultima produzione ci porta fra le stelle, su di una stazione orbitante sede di un rehab per facoltosi uomini d’affari, mistificatori e pop star decadute. Agli sgoccioli di un’umanità al tramonto la drammaturgia utilizza l’espediente dello spazio chiuso, delle tre unità aristoteliche e del ritmo indiavolato per catturare il pubblico in un racconto tragi-comico che intreccia i destini dei protagonisti in un viaggio in profondità nelle loro anime, nelle loro convinzioni, nei loro desideri. Ogni storia ha una dimensione tragica ed una comica e la relazione esplosiva delle traiettorie drammaturgiche innesca giochi, battute, situazioni esilaranti con un retrogusto amaro ed un mistero sorprendente. L’abilità della drammaturgia sta proprio nel riuscire in maniera perfetta a introdurre pian piano gli elementi che porteranno al punto di non ritorno, alla deflagrazione comica e distruttiva, conducendo il pubblico in un alternarsi di dolcezza e sadismo, cattiveria e romanticismo, analizzando temi di assoluto spessore come il femminismo, la disuguaglianza, la dipendenza, trovando il giusto equilibrio fra comicità e profondità. Il meccanismo scenico si avvale di una regia perfetta, un meccanismo ad orologeria fra vaudeville e commedia, con un impianto scenografico perfetto e personaggi interpretati magnificamente dagli attori in scena. Uno spettacolo totale che tratta di tematiche universali con la genialità di una drammaturgia sempre al limite del reale e una regia tagliente e rigorosa sostenuta da una recitazione robusta e impareggiabile. Da vedere e rivedere!

Visto giovedì 18 gennaio 2024

Fonderie Limone – Moncalieri (TO)

Salveremo la città prima dell’alba

uno spettacolo di Carrozzeria Orfeo

drammaturgia Gabriele Di Luca

con (in ordine alfabetico) Sebastiano Bronzato, Alice Giroldini, Sergio Romano

Roberto Serpi, Massimiliano Setti, Ivan Zerbinati

regia Gabriele Di Luca, Massimiliano Setti, Alessandro Tedeschi

assistente alla regia Matteo Berardinelli

consulenza filosofica Andrea Colamedici – TLON

scene e luci Lucio Diana

musiche originali Massimiliano Setti

costumi Stefania Cempini

Marche Teatro, Teatro dell’Elfo, Teatro Nazionale di Genova

Fondazione Teatro di Napoli – Teatro Bellini

in collaborazione con Il Centro di Residenza dell’Emilia Romagna

“L’Arboreto – Teatro Dimora|La Corte Ospitale”