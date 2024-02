Bambola meccanica e illusione, corpo fuori asse, appeso e inerme, come una marionetta che cerca il modo di immedesimarsi e allo stesso tempo di liberarsi: Coppelia project di Compagnia blucinQue sarà in scena, dopo il successo di pubblico e di critica di inizio 2024 a San Severino Marche, Genova e Verona, per un doppio appuntamento al Teatro Café Müller di Torino, in via Sacchi 18/D, sabato 24 febbraio alle ore 21:00 e domenica 25 febbraio alle ore 17:00.

Bambola meccanica e illusione, corpo fuori asse, appeso e inerme, come una marionetta che cerca il modo di immedesimarsi e allo stesso tempo di liberarsi: Coppelia project di Compagnia blucinQue sarà in scena per un doppio appuntamento al Teatro Café Müller di Torino, in via Sacchi 18/D, sabato 24 febbraio alle ore 21:00 e domenica 25 febbraio alle ore 17:00.

I biglietti per assistere alla serata – biglietto intero 12 euro, ridotto 9 euro – sono acquistabili su Vivaticket, tramite l’app blucinQue Nice, presso la biglietteria di Fondazione Cirko Vertigo all’interno del palco culturale Le Serre in via Tiziano Lanza 31 a Grugliasco e in loco a partire da un’ora e mezza prima dell’inizio dello spettacolo – Info biglietteria@blucinque.it – + 39 011 0714488.

Il progetto riporta, con questo lavoro della coreografa Caterina Mochi Sismondi, l’attenzione al tema dell’identità, della maschera che ciascuno di noi indossa, e di una donna vista nella sua fragilità, ma anche nella sua forza, grazie ai differenti ruoli che è in grado di rivestire. Ispirata al balletto Coppelia – La ragazza dagli occhi di smalto, questa nuova creazione di compagnia unisce e armonizza tecniche della danza classica e contemporanea, della contorsione e sospensione capillare, e commistione tra oggetto, suono e immagine, per mettere l’accento sempre sul corpo e la sua frammentazione. La musica, a partire dalle note di Delibes, è curata dalla musicista Bea Zanin e ripropone temi del balletto, con interferenze di elettronica e violoncello. Il lavoro prende spunto per un ulteriore sviluppo e segno di interpretazione dal Ballet Mécanique del 1924, opera di Fernand Léger del primo cinema cubista. Il film contiene molti segni e significati affini a questa messa in scena, riportando appunto ad un balletto dove dettagli di corpo e oggetti in movimento – su un ritmo sempre spezzato e integrato delle note del compositore George Antheil – prendono vita con continue ripetizioni, ralenti e accelerazioni.

In scena Elisa Mutto, nei panni di Coppelia, Michelangelo Merlanti, artista e rigger in scena, Vladimir Ježić, nel ruolo di Coppelius, Carlos Rodrigo Parra Zavala, Simone Menichini, Jonnathan Lemos.

Coppelia Project arriva al Teatro Café Müller dopo i successi di critica e di pubblico riscontrati da inizio anno nelle tappe di San Severino Marche, Genova e Verona e nei mesi a seguire sarà in tour in Italia e all’estero. Fra le tappe 2024 ci saranno in Italia quella al Festival della Progettazione Europea di Ferrara, al Todi Festival di Perugia, al Funambolika Festival di Pescara, al Festival di Caracalla, al Festival Piazza di Circo di Mondovì (CN) e al Teatro Furio Camillo di Roma. All’estero la compagnia porterà Coppelia Project in Marocco al Karacena Festival, in Portogallo al Cupula Circus Village Festival e in Germania al Gallus Theater di Francoforte.

Compagnia blucinQue è fondata dalla coreografa Caterina Mochi Sismondi, direttrice artistica del Teatro Café Müller di Torino. Dopo aver partecipato a festival e rassegne nazionali e internazionali, si aggiudica con i suoi lavori il bando Next nel 2015 e il bando Boarding Pass Plus nel 2018. Nell’estate 2020 la compagnia porta in scena Vertigine di Giulietta – Distance mode, produzione pensata per adattarsi alle mutate condizioni dello spettacolo dal vivo. Nello stesso anno Gelsomina Dreams, omaggio a Fellini, è stato selezionato dal MAECI tra le 20 produzioni artistiche inedite di danza, teatro e circo finanziate nell’ambito di “Vivere all’italiana sul palcoscenico”. Dopo una ricca tournée nel 2021, nel 2022 Gelsomina Dreams è stato portato all’estero, in Germania e Grecia. Da questo spettacolo ha origine Solo Due, portato al Festival SoloCoreografico 2022 di Francoforte. Effetto Marylin, presentato in prima nazionale a dicembre 2022, completa la trilogia al femminile di blucinQue, dopo Vertigine di Giulietta e Gelsomina Dreams. Nel 2023 le nuove creazioni Coppelia Project e DansCirque, spettacolo che racchiude al suo interno Solo Due, Coppelia Project e Missione Priscilla di Vladimir Ježić. Nel 2024 blucinQue presenterà, assieme a Fondazione Entroterre e ORT Orchestra della Toscana, in prima assoluta, Puccini Dance Circus Opera, uno spettacolo multidisciplinare, di musica, circo contemporaneo, teatrodanza ed arti performative dedicato alla contemporaneità delle donne pucciniane.

CREDITI

Ideazione e direzione Caterina Mochi Sismondi

Performance Elisa Mutto, Michelangelo Merlanti, Vladimir Ježić, Carlos Rodrigo Parra Zavala, Simone Menichini, Jonnathan Lemos

Rigging Michelangelo Merlanti

Musiche originali tratte dal balletto Coppélia Léo Delibes

Musica live ed elettronica Beatrice Zanin

Direzione luci Massimo Vesco

Foto Andrea Macchia

Produzione Centro nazionale di produzione blucinQue Nice

In collaborazione con Fondazione Cirko Vertigo

