Diario di un dolore al San Pietro in Vincoli di Torino

All’interno della stagione di Fertili Terreni Teatro allo Spazio San Pietro in Vincoli di Torino va in scena Diario di un dolore, spettacolo di Francesco Alberici, interpretato da Astrid Casali e dallo stesso Alberici, a partire dall’opera omonima di Clive Staples Lewis. Il pubblico è accolto dal calore dello spazio e da un bicchiere di vino, versato copioso dagli attori in scena che fanno entrare gli spettatori e danno avvio allo spettacolo innescando fin da subito la chiave di lettura dell’opera, tutta giocata sulla tecnica della myse en abime. Il fulcro è lo spettacolo stesso, con un godibilissimo monologo di esordio in cui l’autore ci racconta quanto sia difficile cominciare uno spettacolo, fase delicata e dalla quale dipende gran parte del suo successo. Infrangendo la parete della finzione Alberici e Casali attraversano lo spazio drammaturgico parlando direttamente con il pubblico, intrecciando i piani narrativi, giustapponendo nel tempo e nello spazio aneddoti, considerazioni metateatrali e un resoconto godibile e divertente sulle tappe che hanno portato alla realizzazione dello spettacolo incentrato sul tema del dolore. Si racconta, si agisce, ci si confronta, si passa da un quaderno del dolore all’altro seguendo la scansione presente nel testo di Lewis e ripercorrendo i passaggi creativi e di crisi che hanno costellato la costruzione della messa in scena. Gli attori si mettono a nudo, parlano di loro stessi, delle loro sofferenze più o meno grandi, con un registro di concretezza e realtà fra ironia e riflessione, per arrivare al cuore del tema: come rappresentare il dolore? Se ne può parlare partendo da se stessi con coraggio e senza tradimenti? Quali sono i limiti di una tale operazione? Alberici e Casali ci portano per mano a passeggiare nel giardino delle loro sofferenze, con una disarmata e avvolgente immediatezza, seducente e senza fronzoli, creando il tempo e lo spazio di cura e attenzione a se stessi e alla propria anima.

Visto giovedì 15 febbraio 2024

San Pietro in Vincoli – Torino

Diario di un dolore

un progetto di Francesco Alberici

in scena: Astrid Casali, Francesco Alberici

tecnico: Enrico Corona

produzione SCARTI Centro di Produzione Teatrale d’Innovazione

Spettacolo programmato in collaborazione con Piemonte dal Vivo nell’ambito del progetto Corto Circuito